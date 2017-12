Buď chudá a nejedz, lákajú weby na anorexiu či bulímiu

Gabina Weissová: Bulímia a anorexia sú falošné barličky

Poruchy príjmu potravy sa u Gabiny Weissovej (38) rozvinuli v mladosti. Hovorí, že sa za to obdobie nehanbí a berie ho ako neoddeliteľnú súčasť vlastnej cesty. Mrzí ju len, že jej choroba vzala čas, ktorý mohla stráviť s najbližšími. O tom, ako anorexia a bulímia menia psychiku a správanie najprv písala blogy, neskôr vydala knihu. Hovorí, že ju táto skúsenosť zmenila. Ani k lepšej, ani k múdrejšej, ale k inej Gabine.

Kedy sa celý problém s jedlom začal? A kedy ste si uvedomili, že sa skutočne deje niečo vážne? Bol medzi začiatkom problému a jeho uvedomením značný časový rozdiel?

„Problém som mala oveľa skôr, ako sa naplno prejavil. Problém so sebou, so svojím sebahodnotením, s fyzickými a psychickými zmenami , ktoré sa k dospievaniu viažu. Každý večer som si vravela, že od nasledujúceho rána sa začnem stravovať normálne, no už to nešlo. Už som nedokázala normálne raňajkovať, obedovať a večerať, jedlu som sa vyhýbala a mala som z neho strach a výčitky. Tušila som, že to nie je normálne, ale silou vôle som už nedokázala tento stav ovládnuť. Možno som v tom období ešte ani nechcela. Fáza „uvedomenia si“ nastupuje u každého inokedy a z iných dôvodov, u niektorých akoby nenastala nikdy. Akoby krvopotne odmietali, že majú anorexiu, či bulímiu a že potrebujú pomoc. Znie to zvláštne, ale je za tým strach z vyliečenia. Obava, či ešte budú vedieť bez anorexie a bulímie, ktoré sú pre nich falošnou istotou a barličkou normálne existovať. Boja sa, že im ktosi vezme ich dokonalosť.“

Ako ste to maskovali pred okolím?

„Všemožne. Samozrejme, najviac rečami, že sa všetkým moja štíhlosť len zdá, lebo váha je v poriadku, že trénujem akurát, že nebehám príliš, že som už jedla, alebo že budem jesť neskôr, schovávala som jedlo kde sa dalo, klamala rodičov, priateľky. Nosila som voľné oblečenie.“

Myslíte, že návody na pro-ana stránkach môžu byť spúšťačom takéhoto problému, alebo ho môžu upevniť, ak už existuje?

„Jedno, i druhé. Človek, ktorý na takéto stránky zavíta, hľadá niečo konkrétne. Najčastejšie uistenie, že jeho správanie je akceptovateľné, či obdivované. Na návody, ako vybabrať s jedlom sú tu pochvalné komenty. Bohužiaľ, najčastejšie od tých, čo anorexiou a bulímiou už trpia. V tejto zvláštnej komunite sú očakávaní a prijímaní len tí, ktorí „rozumejú“ a sú na tom tak isto. Ťažko je odolať volaniu tých, ktoré sú v tomto probléme dávno „doma“ a ľahko je do toho spadnúť tým, ktorí už balansujú na hrane medzi zdravím a chorobou.“

Aká bola cesta z choroby von?

„Koľko ciest k chorobe existuje, toľko ich vedie von. Každá je však dláždená nesmiernym úsilím. Nejde to na prvý krát a ani zo dňa na deň. Vyliečenie chce svoj čas, platí sa slzami, aj otváraním starých rán. Moja cesta „von“ tiež nebola priamočiara, veľakrát som sa vrátila k starých rituálom a pochybovala, či to vôbec dokážem. Trvalo to dlho, nedá sa to zrátať, je to skôr o pocite. Z pochybností sa postupne rodila sebadôvera a dnes cítim presvedčenie, že problémy môžem riešiť aj iným spôsobom a k tomu starému sa vrátiť nehodlám, lebo je to naozaj život o ničom.“

Čo by si mali všímať rodičia, učitelia v škole?

„Každá náhla zmena v správaní signalizuje, že niečo nie je v poriadku. Učiteľ si môže všimnúť náhlu uzavretosť do seba, podráždenosť, zhoršenie prospechu. Vnímavý rodič určite zaeviduje zmenený postoj k jedlu, počítanie kalorických tabuliek, vyjednávanie, snahu o príliš zdravé stravovanie a prílišné cvičenie. Myslím, že ideálna spolupráca učiteľ - rodič by mohla dieťa doviesť do ambulancie odborníka v stave, keď sa s ním ešte dá veľmi pekne pracovať a ochorenie nie je v rozvinutom štádiu.“