Čaplovič chce prehodnotiť povinnú angličtinu od tretieho ročníka

Vyučovanie angličtiny najmä na prvom stupni nezabezpečujú kvalifikovaní učitelia, tvrdí minister.

9. sep 2013 o 15:49 TASR

BRATISLAVA. Povinná angličtina od tretieho ročníka na základnej škole, ktorú v roku 2011 zaviedol exminister Eugen Jurzyca (SDKÚ), bude možno od budúceho školského roka minulosťou.

Návrh nových štátnych vzdelávacích programov hovorí, že rodičia by si mohli pre svoje deti od tretieho ročníka vybrať z niekoľkých cudzích jazykov.

Podľa návrhu by navyše už nebol pre školy povinný ďalší cudzí jazyk na druhom stupni. O návrhu prebieha do konca októbra diskusia.

Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) pri svojom nástupe tvrdil, že povinnú angličtinu zavedenú jeho predchodcom zachová.

Minister: Angličtinu učia maturanti

"Dal som to na diskusiu. Zisťujeme, že vyučovanie angličtiny, najmä na prvom stupni, nám nezabezpečujú kvalifikovaní učitelia. Angličtinu učia maturanti. Učiteľ však musí byť pripravený z hľadiska metodiky a didaktiky, aby tá výučba bola dobrá, na začiatku sa formuje úspešnosť," povedal nedávno Čaplovič v rozhovore pre TASR.

Podľa ministra navyše nemajú všetky deti nadanie na dva cudzie jazyky.

"Ja budem veľmi rád, ak by naše deti ovládali aspoň jeden cudzí jazyk a potom pristúpili aj ďalšie. Preto sme sa rozhodli tieto veci zvážiť," zdôraznil.

Ochotný je diskutovať aj o tom, aby sa povinný cudzí jazyk posunul až na druhý stupeň. Viacerí odborníci totiž podľa neho poukazujú na to, že nie je najšťastnejšie učiť cudzí jazyk deti, ktoré na prvom stupni poriadne neovládajú ani materinský jazyk.

O to komplikovanejšia situácia je podľa neho na národnostne zmiešanom území. Okrem materinského jazyka majú tieto deti slovenčinu, čo je pre ne cudzí jazyk, od tretieho ročníka dostanú ďalší cudzí jazyk a potom na druhom stupni ešte ďalší.

"Na to treba géniov, aby to v tomto veku zvládli. Niektoré deti, ktoré nemajú vzťah k jazyku, traumatizujeme," domnieva sa minister.

Chýbajú výskumy o kvalite vzdelávania

Docentka Anna Butašová z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave kritizuje, že výučba cudzích jazykov sa mení s jednotlivými vládami.

"Meniť s každou vládou koncepciu prípravy v cudzom jazyku, to je trestuhodné. Nemôžeme každých päť rokov na základe názoru niekoho zmeniť princíp vzdelávania," povedala.

Zrušiť cudzí jazyk na prvom stupni by podľa nej momentálne znamenalo ísť proti prúdu.

"Teraz nie je taký trend. Rodičia by hľadali cestu, ako deťom cudzí jazyk zabezpečiť, naplnili by sa voliteľné hodiny cudzím jazykom. Veľmi by sme to neodbúrali a tie deti by sme zaťažovali ešte viac," myslí si odborníčka.

Podľa Butašovej chýbajú výskumy o kvalite vzdelávania.

"Nemáme za čo urobiť výskum. My sme deti neskontrolovali, či vedia, koľko vedia, kto ich učí. Kamuflujeme tabuľky o pripravenosti učiteľov," tvrdí a dodáva, že v školách učia nekvalifikovaní učitelia.