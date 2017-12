Diplomati vo Viedni odmietajú platiť pokuty

V meste zahraničných ambasád a medzinárodných organizácií diplomati porušujú predpisy často.

9. sep 2013 o 20:42 Miriam Zsilleová

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Rýchla jazda, parkovanie na miestach pre invalidov, jazda na červenú či alkohol za volantom. V roku 2010 porušili diplomati v Rakúsku predpisy 2400-­krát.

„Čo sa týka štandardných priestupkov, diplomati sa takmer neodlišujú od ostatných účastníkov cestnej premávky,“ povedal pre denník Der Standard Peter Goldgruber z rakúskej polície.

Diplomati vo Viedni v rakúskom hlavnom meste je 198 ambasád a sídla 30 medzinárodných organizácií ako OPEC, OBSE či OSN,

diplomati s červenou diplomatickou legitimáciou sú chránení úplne, s modrou čiastočne, ak urobili počas výkonu funkcie priestupok.

V prípade Rakúska ide o veľkú skupinu ľudí. Podľa týždenníka Format je ich až 17-tisíc, z toho väčšina žije vo Viedni. Veľvyslanci, chargé d'affaires, atašé, vyslanci, konzuli, spolupracovníci ambasád, úradníci OSN.

Pre všetkých platí zákon, ktorý garantuje privilégiá a imunitu medzinárodným organizáciám. To znamená žiadne trestné stíhanie, ani pri požití alkoholu nesmie polícia odobrať vodičský preukaz.

Pokuty síce diplomati dostanú, ale nemusia ich zaplatiť. Nie sú to pritom nijaké veľké sumy. Za prekročenie rýchlosti od 29 do 60 eur, za jazdu na červenú od 58 do 70 eur.

Podľa týždenníka Format bola zo spomínaných 2400 porušení zákona v roku 2010 zaplatená len tretina. Oficiálne to polícia nepotvrdí, podľa jednej z parlamentných debát najmenej pokút platia diplomati z Ruska, Kazachstanu a Číny.

Policajti veľa nezmôžu, krajina nebude riskovať diplomatický škandál pre dopravné priestupky.

Čísla však ukazujú, že dohováranie diplomatom, aby šli vzorom, zaberá. V roku 2011 registrovala polícia o 56 percent menej udaní na diplomatov ako rok predtým. Niektoré krajiny radšej samy diplomata stiahnu, aby nekazil krajine meno.