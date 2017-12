V opozícii chcú viac volebných obvodov, podľa Kaliňáka by riešili málo

Radoslav Procházka by dal nominantov s najviac preferenčnými hlasmi na čelo kandidátok.

10. sep 2013 o 13:27 TASR

Podľa ministra vnútra Slovensko nie je také veľké, aby poslanec nemohol byť doma v každom regióne.

BRATISLAVA. Zavedenie viacerých volebných obvodov namiesto dnešného jedného by bez väčšinového volebného systému riešilo málo. Slovensko totiž nie je také veľké, aby poslanec nemohol byť doma v každom regióne.

Vyhlásil to v utorok minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) po skončení parlamentnej rozpravy k vládnemu návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva.

Po viacerých volebných obvodoch volali niektorí opoziční poslanci. Spomínal sa model štyroch (východ, stred, západ, Bratislava), ale aj ôsmich, ktorí by kopíroval súčasné samosprávne kraje.

"Tí, čo teraz presadzujú viac volebných obvodov, desať rokov vládli (1998-2006 a 2010-2012) a mohli to zmeniť. Prečo sa to nestalo? Je to len vaša politická deklarácia, ktorú ste nikdy v koalícii neboli schopní presadiť a boli ste tam desať rokov," odkázal terajšej opozícii s tým, že jeho súčasný zákon nemá ambíciu meniť volebný systém.

Nebráni sa však tomu, že ak sa počas tohto volebného obdobia nájde odvaha na zmenu, je ochotný o nej diskutovať.

Viacero opozičných predstaviteľov zároveň žiadalo, aby Kaliňák tento zákon ešte v prvom čítaní z rokovania parlamentu stiahol.

Minister im však nevyhovie, o právnej norme chce debatovať aj na pôde výborov v druhom čítaní, kde očakáva viaceré zmeny.

Hlasovanie o posunutí do ďalšieho legislatívneho procesu bude dnes po 17. hodine.