Zrušenie povinnej angličtiny by bol krok späť, tvrdí exminister Jurzyca

Podľa ministerstva školstva sú viac ako dve tretiny učiteľov povinnej angličtiny nekvalifikované.

10. sep 2013 o 17:23 SITA

BRATISLAVA. Zrušenie povinnej angličtiny na základnej škole by bol krokom späť, myslí si bývalý minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ).

Práve on ako minister ešte v roku 2011 povinnú angličtinu od tretieho ročníka zaviedol.

"Zdôvodnenie ministerstva školstva, že nemáme dosť kvalitných učiteľov nie je žiadnou analýzou podložené," hovorí Jurzyca.

Ministerstvo školstva totiž tvrdí, že angličtinu dnes ako povinný cudzí jazyk učí 70 percent učiteľov nekvalifikovane, teda, že majú iba maturitu z angličtiny.

Jazykom sa venujeme menej ako v krajinách OECD

Povinná angličtina by mohla z vyučovania základných škôl vypadnúť od budúceho školského roka.

Ide o jednu z navrhovaných zmien v štátnych vzdelávacích programoch, ktorý Štátny pedagogický ústav predložil na verejnú diskusiu.

Školy by si na základe návrhu mohli zvoliť prvý cudzí jazyk z výberu šiestich jazykov. Ďalší jazyk by bol na druhom stupni voliteľným, teda nebol by pre školy povinný.

Návrhy a pripomienky k zmenám v školských osnovách možno posielať do 31. októbra na adresu svp@statpedu.sk.

"Povinnú angličtinu sme zaviedli, lebo ide o najrozšírenejší jazyk," uvádza exminister školstva Jurzyca.

Keby sa na školách povinná angličtina zrušila, mohol by podľa neho nastať problém napríklad pri prechode detí z málotriedok, keď žiak bude musieť prejsť na plne organizovanú školu, kde sa môžu učiť iné jazyky. Mohlo by sa tak stať, že žiaci nebudú vedieť ani jeden jazyk poriadne, dopĺňa exminister školstva.

Na slovenských školách sa podľa Jurzycu učia jazyky menej ako v krajinách OECD, trendom je, že malé otvorené krajiny sa im venujú ešte intenzívnejšie.

Preto považuje exminister školstva prípadné zrušenie povinnej angličtiny na prvom stupni slovenských základných škôl za krok späť.

Ministerstvo návrh obhajuje slabými učiteľmi

Ministerstvo školstva pripomína, že ide ešte len o návrh školských osnov a finálne stanovisko budú očakávať od Štátneho pedagogického ústavu.

Rezort chce inovovaným štátnym vzdelávacím programom garantovať slobodu výberu jazyka a ustrážiť jeho kvalitnú výučbu, uviedol hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

"Exminister Juryzca zaviedol povinnú angličtinu, ale žiakom k tomu nedal kvalifikovaných učiteľov. Dnes učí angličtinu ako povinný cudzí jazyk 9 000 učiteľov, z ktorých 6 300, teda 70 percent učí nekvalifikovane. To znamená, že majú iba maturitu z angličtiny," doplnil.

Rezort chce podľa neho zachovať slobodu voľby žiaka, nech si sám vyberie, ktorý cudzí jazyk sa chce učiť. Na druhej strane mu škola musí garantovať, že ho bude učiť kvalifikovaný učiteľ, zdôraznil Kaliňák.

Ďalší problém vidí ministerstvo v tom, že žiaci na národnostne zmiešanom území, napríklad v maďarských školách, by sa podľa dnešného stavu museli učiť tri cudzie jazyky, teda dva ako doposiaľ a potom slovenský.

Ako uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Viliam Kratochvíl, námety a pripomienky im na ústav k štátnym vzdelávacím programom prichádzajú, koľko a aké, však prezradiť nechcel. Počkať chce do konca verejnej diskusie.