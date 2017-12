Ústavný súd obnoví disciplinárne konanie voči Harabinovi

Podľa Štrasburgu nerozhodol o disciplinárnom návrhu pre nevpustenie kontroly na Najvyšší súd nestranný súd.

10. sep 2013 o 18:44 sita, sme.sk

KOŠICE. Plénum Ústavného súdu sa bude v stredu na neverejnom zasadnutí zaoberať návrhom predsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina na obnovu disciplinárneho konania.

Informovala o tom v stredu hovorkyňa súdu Anna Pančurová.

Ústavnému súdu doručili návrh Harabina na obnovu konania vo veci disciplinárneho konania 18. februára.

Konanie voči Harabinovi viedli pre jeho nevpustenie kontroly ministerstva financií na Najvyšší súd.

Rozsudkom z 20. novembra 2012 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol o sťažnosti Štefana Harabina, v ktorej okrem iného tvrdil, že bolo porušené jeho právo na prerokovanie veci pred nestranným súdom vo veci disciplinárneho konania vedeného na Ústavnom súde, ktoré viedlo k uloženiu disciplinárneho opatrenia.

ESĽP rozsudkom rozhodol, že k porušeniu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd došlo tým, že o disciplinárnom návrhu proti sťažovateľovi nebolo rozhodnuté nestranným súdom.

Pančurová informovala, že v prípade porušenia Dohovoru by sa mal sťažovateľ v rozsahu, v akom to je možné, dostať do situácie, v akej by bol, ak by požiadavky boli rešpektované.

Najvhodnejšia forma nápravy v prípadoch podobných tomuto by mala byť obnova konania, ak bude o ňu požiadané, pred súdom spĺňajúcim požiadavku nestrannosti.

ESĽP v tomto ohľade poznamenáva, že Ústava, ani zákon o Ústavnom súde výslovne neposkytujú možnosť obnovy konania pred Ústavným súdom.

Zákon o Ústavnom súde však umožňuje Ústavnému súdu aplikovať, ak to je vhodné, Občiansky súdny poriadok a Trestný poriadok, ktoré poskytujú možnosť obnovy konania.