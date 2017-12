Kaliňák bráni voľby bez prieskumov: Smeru sa aj tak netýkajú

Volebné moratórium je aj v Rakúsku či Francúzsku, argumentuje minister. Tvrdí, že chcú chrániť malé strany.

11. sep 2013 o 10:29 TASR

BRATISLAVA. Zavedenie moratória na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky 21 dní pred voľbami má slúžiť na ochranu malých strán.

Deklaroval to v stredu minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) po skončení rozsiahlej parlamentnej rozpravy k volebným zákonom z jeho dielne.

Zavedenie zákazu prieskumov vo svojich vystúpeniach ostro kritizovali opoziční poslanci.

Zákon o volebnej kampani dnes parlament posunul do druhého čítania. Vo výboroch sa teraz očakávajú rozsiahle zmeny.

Definitívne hlasovanie o volebnej legislatíve príde na rad na októbrovej schôdzi.

Je ochotný sa baviť o lehote

"Smer má historicky svoju pozíciu, ktorej sa drží, lebo je verný svojim myšlienkam a vždy komunikoval s voličmi aj v regiónoch. My tento problém nemáme, nás sa prieskumy veľmi netýkajú. Týkajú sa malých strán, ktorých je väčšina. Keď vyjde prieskum dva dni pred voľbami, že strana má dve percentá, voliči ju voliť nebudú, lebo nemá šancu sa dostať do parlamentu a to je nefér," upozornil s tým, že o lehote je ochotný sa baviť.

Podľa jeho slov opoziční poslanci vo svojich vystúpeniach vychádzali z prezumpcie viny, že vládna strana si chce volebné pravidlá prispôsobiť podľa seba.

"Inak by to vyzeralo, keby sme to chceli urobiť pre seba. Sú to iracionálne reakcie. Reči o protiústavnosti, to ma šokovalo," povedal Kaliňák.

Rovnako odmietol aj kritiku zavedenia 48-hodinového moratória pred voľbami. "Moratórium je v Rakúsku, Taliansku či Francúzsku. To sú nedemokratické krajiny? Ide o to, aby boli rovné príležitosti. Potom je protiústavný aj zákaz vjazdu, lebo obmedzuje slobodu pohybu," odkázal opozícii.

Aby voľby nevyhrávali peniaze

Zákaz vedenia kampane inými subjektmi odôvodňoval minister zavedením transparentného účtu a čistotou kampane.

"Ak to ale nechceme, môžeme to odtiaľ dať celé preč, lebo je to jeden balík. Ide o to, aby nebol niekto uprednostnený a zvýhodnený," vysvetlil.

Na margo finančných limitov na volebnú kampaň Kaliňák konštatoval, že mu ide o to, aby voľby nevyhrávali peniaze.

"Limity na volebnú kampaň sú všade, môžeme sa baviť o tom, aké sú vysoké," tvrdí.