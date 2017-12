Ficova vláda zrušila plánované hodnotenie otvorenosti

Radičovej vláda chcela zriadiť Radu pre otvorené vládnutie, Ficova však tvrdí, že má poradných orgánov už dosť.

11. sep 2013 o 12:19 SITA

BRATISLAVA. Rada vlády pre transparentnosť a otvorené vládnutie, s ktorou počítal akčný plán prijatý za Radičovej vlády, napokon nevznikla.

Dnes to vysvetľuje ministerstvo vnútra tým, že súčasná vláda má už veľa poradných orgánov.

„Rada vlády Slovenskej republiky pre transparentnosť a otvorené vládnutie nebola zriadená vzhľadom na veľký počet poradných orgánov vlády Slovenskej republiky, na základe čoho nie je možné pripraviť návrh kritérií, parametrov a hodnotenie barometra otvorenosti, ktoré by hodnotili Iniciatívu pre otvorené vládnutie,“ konštatuje rezort vnútra v návrhu na zrušenie dvoch úloh predchádzajúcej vlády.

Úlohami sa mali pripraviť kritériá a parametre, ktorými by hodnotila spomínaná rada a malo sa uskutočniť aj prvé hodnotenie barometra otvorenosti. Vláda na stredajšom rokovaní spomínané úlohy zrušila.

Dosluhujúca vláda Ivety Radičovej schválila vo februári 2012 akčný plán otvoreného vládnutia, ktorý mohla plniť až budúca vláda.

Na Slovensku sa mal pravidelne zostavovať rebríček (barometer) otvorenosti a transparentnosti vládnych inštitúcií.

Rada vlády pre transparentnosť a otvorené vládnutie mala pozostávať z členov Komory pre mimovládne neziskové organizácie, Výboru pre mimovládne neziskové organizácie, členov medzirezortnej pracovnej skupiny, zástupcov vybraných watchdogových organizácií na Slovensku a ďalších osobností.

Rada mala tiež posudzovať dáta, ktoré poskytnú jednotlivé ministerstvá, ale aj ďalšie orgány verejnej správy na portáli data.gov.sk.

Občania by mali podľa navrhovaného akčného plánu aj viac informácií o nakladaní s peniazmi zo štrukturálnych fondov EÚ, Nórskeho a Švajčiarskeho finančného mechanizmu, ako aj ďalších dotačných schém. Do Iniciatívy pre otvorené vládnutie vstúpilo Slovensko v septembri 2011 v New Yorku.