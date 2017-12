Nech učitelia nečakajú na reformu, nech si urobia vlastnú

Každý učiteľ v každom predmete a každej triede, kde učí, vie nájsť aspoň jednu hodinu v roku, ktorú odučí interaktívnejšie než mal v pláne.

24. sep 2013 o 18:33 Andrej Schulcz

Je vždyzelenou výčitkou nielen nášmu školstvu, že uprednostňuje fakty pred zručnosťami. Vyučovanie príliš často prebieha tak, že učiteľ žiakom zreprodukuje látku z učebnice, a následne ich oznámkuje podľa toho, ako dobre ju sami zreprodukovali.

Žiaci nerozumejú, prečo sa potrebujú učiť naspamäť veci, ktoré sú im na internete vzdialené pol minúty. Učiteľom vadí, že všetko zabúdajú. Univerzitám chýbajú študenti s vlastným pohľadom a iniciatívou. Politici si uvedomujú ekonomickú nevýhodnosť tohto stavu a aspoň slovami sa hlásia k potrebe reformovať školstvo.

Môj nápad je, kým sa čaká na veľkú reformu, aby si každý učiteľ spravil svoju vlastnú malú. Napadá mi, že každý učiteľ v každom predmete a každej triede, kde učí, vie nájsť aspoň jednu hodinu v roku, ktorú odučí interaktívnejšie než mal v pláne.

Slovenčinári môžu na hodine zorganizovať diskusiu o tom, či by niektorá kniha mala ostať povinným čítaním.

Jeden učiteľ anglickej literatúry zorganizoval na svojej hodine súdny spor s Hamletom obžalovaným za vraždy (zabitia?), ktoré spáchal.

Počul som o estónskych fyzikároch, ktorí na hodinách zorganizovali debatu o tom, či malo pre ľudstvo väčší prínos poznanie o gravitácii alebo elektromagnetizme.

Učitelia biológie môžu rozdeliť triedu na dve polovice, z ktorých jedna bude obhajovať geneticky modifikované potraviny a druhá svet bez nich.

Na dejepise sa dá spraviť simulácia rokovania zástupcov národnostných skupín o štátnom usporiadaní prvej československej republiky.

Čo charakterizuje interaktívnu hodinu?

V prvom rade, učiteľ nemá priebeh hodiny pevne v rukách. Nestihne prebrať všetko dopodrobna. Je celkom pravdepodobné, že žiaci na hodinu prídu s vedomosťami, ktoré predtým sám nemal. Toto všetko je cenou, ktorú musia učitelia zaplatiť.

Kvalita hodiny závisí od zapojenia žiakov. Učiteľ na nej nemôže vystupovať ako sprostredkovávateľ veľkej pravdy o tom, ako sa veci majú, a čo z nej potrebujú vedieť.

Na druhej strane ani nemôže žiakom povedať, nech si hodinu vymyslia sami. Nemal by sa ani pýtať otázky bez plánu a naivne to volať sokratovskou metódou. Žiaci potrebujú dostať zrozumiteľné podklady a jasné inštrukcie.

Do interaktívnej hodiny by mali byť zapojení všetci, nie len tí, ktorí sú aktívni vždy. Hodina môže prebiehať podľa viacerých scenárov než prednášková, skúšacia aj laboratórna, a preto by mal byť učiteľ pripravený, ako sa zapojí pri rôznych situáciách, a aké môže z ktorého vyviesť závery.

Žiaci na takejto hodine musia nie skopírovať niečo z učebnice alebo Wikipédie, ale sú nútení sa aj zamyslieť nad obsahom. Musia vytvoriť niečo vlastné a originálne, čo ich snáď aj zabaví. Možno ich pri tom všetkom látka aj zaujme.

Žiakom v škole chýba možnosť prejaviť sa a dozvedieť sa o veciach, ktoré ich najviac zajímajú. To je podľa mňa hlavná príčina, prečo má naša organizácia dnes asi 2,5-krát toľko členov ako pred piatimi rokmi.

Ako pomôcť učiteľom zapojiť žiakov do hodín?

Ministerstvo, školská inšpekcia a ďalší veľkí hráči môžu spraviť veľa pre zmenu vyučovania, vrátane zlepšenia platov, zníženia administratívnej záťaže a prepracovania štátnych vzelávacích programov. Ich kroky ale nie sú nevyhnutnou ani dostatočnou podmienkou pozitívnej zmeny.

Stretol som veľa učiteľov, a tak viem, že zďaleka nie sú homogénnou znudenou bandou, za ktorú ich majú mnohí žiaci, novinári a možno väčšina verejnosti. V školstve sú jednotlivci aj inštitúcie, ktoré rozumejú potrebe reforiem.

Treba ich podporovať: Žiaci by sa mali odvážiť dať vedieť učiteľom, čo by chceli robiť inak na hodinách, čo ich zaujíma, a čo im príde zbytočné. Rodičia a univerzity by mali uznať, že vo vzdelávaní sú cennejšie hodnoty než encyklopedické znalosti, a preto by mali povoliť z tlaku na známky.

Školskí administrátori by mali pre malé reformy učiteľov vytvárať podmienky, tvoriť metodiky a poskytovať im konštruktívnu spätnú väzbu. Tí, ktorí to myslia so vzdelávaním dobre, by sa nemali uzatvárať do progresívnych škôl a mimovládiek, a byť spokojní, akí sú už sami dobrí, ale napomôcť k zmene systému.

Autor je riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie