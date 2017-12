Pošta má v Bratislave problém s doručením letákov, pri biznise to zľahčuje

11. sep 2013 o 21:05 Mária Benedikovičová

Keď ide o biznis, pošta v roznose letákov problém nevidí. Problémy so schránkami spomína, keď reklamu nedoručí všade.

BRATISLAVA. Do každej tretej domácnosti v Bratislave nemôžeme doručiť letáky, lebo majú na schránke zákaz vhadzovania reklamy, tvrdí Slovenská pošta.

Ak ich však osloví záujemca o doručenie letákov, obmedzenia zahmlieva.

Na to, koľko schránok so zákazmi je, sa začala štátna akciovka vyhovárať, keď SME napísalo, že jej propagačný časopis Poštové zvesti dostal málokto, hoci ho Slovenská pošta sľubuje doručiť každej domácnosti. Len aktuálne číslo vyšlo štát na 120­-tisíc eur.

SME v júli náhodne oslovilo 30 rodín po celom Slovensku, časopis prišiel iba trom.

Pošta odmietla, že náklad 1,85 milióna kusov je fiktívny, bránila sa nedostupnosťou mnohých schránok.

Po publikovaní článku poslala SME žiadosť o uverejnenie odpovede, v ktorej prvýkrát spomenula, že Poštové zvesti nemohla dostať každá domácnosť, lebo viaceré majú na schránkach oznamy o zákaze vhadzovania reklám.

„V Bratislave je to zhruba 35 percent takýchto schránok,“ napísala v žiadosti pošta.

Zákazníkovi to nepovedia

SME potom otestovalo, či pošta na to upozorní aj prípadného záujemcu o roznášku letákov.

Redakcia v mene fiktívnej podnikateľky oslovila poštu, či doručí letáky jej firmy do všetkých domácností v krajských mestách a či platia nejaké obmedzenia.

Sekcia predaja firemným zákazníkom Slovenskej pošty obratom odpísala, že ich vie doručiť do každej evidovanej domácnosti.

„Rozhodnutie, či leták pôjde do každej domácnosti, je na vás, na našej strane nie sú žiadne obmedzenia,“ píše sa v maile.

Na ďalší mail, či nebýva problém so schránkami rodín, ktoré si reklamu neželajú, a koľko ich je v Bratislave, pracovníčka odpísala: „Ide o naozaj minimálne množstvo z celkového objemu slovenských domácností.“

Počty poštárov

SME požiadalo poštu o vysvetlenie, prečo v prípade Poštových zvestí hovorí, aký je problém s doručovaním reklamy, ale pri dohadovaní zákazky to zľahčujú.

Hovorkyňa pošty Stanislava Pondelová odmietla, že by zavádzali. Tvrdí, že na Slovensku je takmer stotisíc domácností, do ktorých sa nedajú reklamné zásielky doručiť. „Z celkového počtu 1 947 525 domácností, ktorý evidujeme, je to 5,1 percenta domácností.“

Pošta ešte zopakovala, že najviac zákazov na reklamu visí na schránkach v Bratislave.

Päť percent schránok, ktorých majitelia si reklamu neželajú, podľa nej zodpovedá „minimálnemu počtu“.

„Ponuka, ktorú sme fiktívnej podnikateľke poslali, je v súlade s predošlými tvrdeniami.“

Počiatek poštárom verí

Poštové zvesti v júli vyšli v náklade 1,85 milióna kusov. Firma Dolis ich má tlačiť každý štvrťrok. V 20-stranovom časopise sa prezentujú politici Smeru Ján Počiatek a Peter Pellegrini.

Počiatek v časopise chváli poštárov za spoľahlivosť. „Stále existujú oblasti, kde je poštár jedinou istotou, že zásielka nájde adresáta,“ prihovára sa čitateľom.

Pošta tvrdí, že Počiatek dostal priestor, lebo je na čele jediného akcionára ministerstva dopravy a Pellegrini ako štátny tajomník ministerstva financií rieši informatizáciu.

Pošta mala vlani stratu 2,7 milióna eur.