Focus: Do druhého kola prezidentských volieb by išli Fico a Kiska

Súčasný premiér by dostal takmer štyridsať percent hlasov, Andrej Kiska dvadsať a Pavol Hrušovský sedemnásť.

12. sep 2013 o 10:27 SITA





BRATISLAVA. Ak by sa prezidentské voľby konali už teraz, najviac hlasov by získal premiér Robert Fico, do druhého kola by postúpil s občianskym kandidátom Andrejom Kiskom.

Podľa výsledkov aktuálneho prieskumu agentúry Focus by Fica volilo 38,4 percenta respondentov a za Andreja Kisku by hlasovalo 20 percent opýtaných.

Na tretej priečke by sa umiestnil poslanec za KDH Pavol Hrušovský so ziskom 17,3 percenta, nasleduje nezaradený poslanec Radoslav Procházka, ktorého by volilo 11,7 percenta opýtaných, Ján Čarnogurský s 8,8 percentami a Peter Osuský s 3,8 percentami.

Respondenti odpovedali na otázku: Prezidentské voľby na Slovensku budú až v roku 2014. Predstavte si však, že by sa prezidentské voľby konali už tento víkend a na prezidenta by kandidovali nasledujúci kandidáti. Ktorému z nich by ste dali svoj hlas?

Voliť by nešlo 16,6 percenta opýtaných a ďalších 21,8 percenta nevedelo, resp. nechcelo odpovedať.

Agentúra Focus prieskum uskutočnila od 27. augusta do 2. septembra na vzorke 1079 respondetov.

Prezidentské voľby na Slovensku sú priame a v prípade, že žiadny z kandidátov nezíska v prvom kole volieb nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, koná sa druhé kolo volieb.

Doň postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov v prvom kole.