Hlina sa ospravedlnil za bitku všetkým poslancom okrem Martvoňa

Alojz Hlina od začiatku tvrdí, že poslanca nenapadol. Navyše ho povzbudzuje, aby podal trestné oznámenie.

12. sep 2013 o 15:08 tasr, sita

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Národnej rady Alojz Hlina sa vo štvrtok v rokovacej sále ospravedlnil za minulotýždňový incident všetkým poslancom, okrem Antona Martvoňa (Smer), na ktorého fyzicky zaútočil.

Hlina pripúšťa, že sa incident mohol viacerých členov snemovne dotknúť.

Martvoňovi sa však ospravedlniť odmieta, naopak, povzbudzuje ho, aby nebol zbabelý a konečne podal avizované trestné oznámenie.

Martvoň ho pripravuje, hotové by ho mal mať na budúci týždeň. V súčasnosti vyhodnocuje, či to bude za útok na verejného činiteľa alebo za výtržníctvo.

Záznam roztržky Hlinu a Martvoňa (od 1:50)

Hlina: Martvoň ma urážal

"Nedovolím si povedať, že Martvoň spáchal trestný čin ohovárania. Ja vyjadrujem presvedčenie, podozrenie, že ho páchal, ale to potvrdzuje niekto iný. V ten moment som to presvedčenie mal. A konal som ako hrdý občan, keď vidí protiprávne konanie," komentoval incident Hlina.

"Aj keď je to verejný činiteľ, tak koná tak, aby ho odvrátil."

Ak z kauzy Smer spraví precedens, nastaví u verejnosti mechanizmus strachu.

"To, že je niekto neschopný riadiť schôdzu, tak čo, to tu budú chodiť chlapci s hrubými krkmi, ktorí strážili centrálu Smeru? Toto je ten typ demokracie, za to, že sú neschopní, že to nevedia?" pýtal sa Hlina.

Nezaradený poslanec zdôraznil, že Martvoň ho urážal. "Ja vám poviem aj v sále, aj mimo sály, že je to úbožiak, ktorý pokoruje ženy v McDonalde," dodal na adresu Martvoňa Hlina.

Martoň: Nebolo to prvýkrát

"Pán Hlina sa v parlamente ospravedlňoval už viackrát. Nie je to prvý ani poslednýkrát. Nebudem sa už k nemu vyjadrovať, nech si o ňom každý urobí názor sám," konštatoval Martvoň.

Hlina napadol Martvoňa v rokovacej sále minulý týždeň, lebo sa mu nepáčil výrok, že zbohatol na nalievaní alkoholu neplnoletým vo svojom podniku.

Hlina chytil Martvoňa pod krk a kričal, aby sa mu pozeral do očí.

"Sotil do mňa, spadol som medzi stoličky a vyhrážal sa mi," opísal incident Martvoň, ktorý útočníkovi atak neopätoval.

Hlina tvrdí, že poslanca Smeru nenapadol. "Keby som ho napadol, ležal by na áre," povedal. "V mojom svete, keď muž urazí muža, tak si koleduje."