Spojenie „Fico a J&T“ môže zľudovieť

Premiér bol na tlačovke nervóznejší ako zvyčajne. U voličov Smeru mu však spájanie s J&T nepoškodí.

13. sep 2013 o 21:33 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Mal to byť obchod, ktorý by nielen voličom Smeru, ale aj ďalším obyvateľom Slovenska ukázal, že premiér myslí predovšetkým na ľudí a vláda je za to ochotná aj platiť.

Chybička ministerstva hospodárstva však propagačnú akciu Roberta Fica pokazila a navyše riskuje, že mu prischne nálepka človeka v rukách finančných skupín, o ktorých hovoril, že ich má „rád ako koza nôž“.

Kauzu budú Ficovi dlho pripomínať

Už pár hodín po tom, ako Nova zverejnila dokument s autorstvom J&T Investment Advisors, sa začali po sociálnych sieťach šíriť obrázky, ktoré spájajú vládu so skupinou J&T, a opozícia hovorila o tom, že Fica ovládajú z pozadia oligarchovia.

Sociológ z agentúry Focus Martin Slosiarik vraví, že prípad vládneho dokumentu so signatúrou firmy J&T Ficovi u vlastných voličov zrejme neuškodí. Ocenia snahu o nižšie ceny plynu.

Potenciál zľudovieť však podľa neho skratka „Fico a J&T“ má. Predpokladá, že spájania s finančnými skupinami sa premiér dlho nezbaví, a očakáva, že mu prípad budú jeho súperi dlho pripomínať.

Zdroj: Cynická obluda

Zľudovelo spojenie Fico a kola

Jeden predmet už v spojení s Ficom zľudovel. Pasáž „Fico ide na WC. Po návrate sa Haščák pýta Fica, čo si dá. Fico si vyberá kolu,“ z dokumentu Gorila, sa stala veľmi rozšírenou.

Spojenie „Fico a kola“ podporil potom najmä sám predseda Smeru, keď si minulý rok počas víťaznej volebnej noci pred kamerami ostentatívne upíjal z tohto nápoja.

Zľudoveli aj počiny iných politikov – Vladimíra Mečiara si ľudia roky spájajú s valcom, Mikuláša Dzurindu s bicyklom, bývalého ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu s maštaľou či bývalého ministra obrany Pavla Kanisa s tipovaním.