Kaliňák: Volebný zákon nebude bez nezávislej kontrolnej komisie

Minister chce, aby mali v komisii zastúpenie všetky politické strany, ale aj šéf NKÚ či generálny prokurátor.

14. sep 2013 o 13:41 tasr, sita

BRATISLAVA. Minister vnútra Robert Kaliňák prisľúbil, že volebné zákony neopustia parlament bez toho, aby do nich nebola zakotvená nezávislá kontrolná komisia.

Kaliňák sľub vyslovil v sobotňajšej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy, kde diskutoval s členom predsedníctva strany Most-Híd Gáborom Gálom.

Tento stály volebný orgán bude rozhodovať o procese volieb, volebnej kampani a financovaní politických strán, vysvetlil minister.

Podľa Kaliňáka by v takejto komisii mali zastúpenie všetky politické strany po jednom človeku, plus by tam mohol byť aj šéf Najvyššieho kontrolného úradu, generálny prokurátor, šéf Štatistického úradu či zástupca mimovládnych organizácií.

"Komisia by mala disponovať prísnymi sankciami a byť profesionálne zaplatená. Podstatné je, aby tam boli zastúpení všetci a aby to bol profesionálny rýchlo rozhodujúci orgán. Bez takéhoto orgánu zákon neopustí parlament," uistil minister s tým, že komisia sa má do zákona dostať po dohode politických strán, ktoré budú o volebných kódexoch opäť diskutovať v októbri.

Kaliňák: Všetko, čo urobíme, je podľa opozície zlé

Kaliňák zároveň vysvetlil, že Smer nejde do zásadnejších zmien týkajúcich sa volieb, lebo opozícia by tvrdila, že si nastavuje podmienky pre seba.

"Pre opozíciu je všetko, čo urobíme, zlé. Ak by sme menili volebný systém, obvinili by nás, že to robíme pre seba, tak ako to tvrdia teraz. Navyše ľubovoľná zmena volebného systému nahráva veľkým stranám," upozornil.

Na margo navrhovaného zákazu robiť kampaň pre iné subjekty, ako sú samotní kandidáti alebo strany, Kaliňák zdôraznil, že je to potrebné z dôvodu zavádzania transparentného účtu a finančného stropu.

"Ak bude možnosť kampaňovať aj v prípade tretích subjektov, hrozí zneužitie, že kandidát bude robiť kampaň cez nich. Voľby nemajú rozhodovať peniaze, ale programy. Ide však len o zákaz komerčnej reklamy, verejné vystúpenia sú možné," podotkol.

Gábor Gál by rušil politické strany

Gábor Gál súhlasí, že v súčasnosti chýba jednotný volebný kódex. "Ale zásadné zmeny sa naozaj nedajú urobiť tak, že vládna strana povie, že takto to bude. Potrebuje to širšiu diskusiu. Most-Híd aj SaS preferujú súčasný stav, teda jeden volebný obvod," zopakoval.

Na navrhované volebné zákony v súčasnej podobe sa však pozerá kriticky.

"Samotný návrh vidíme ako zlý, je urobený v kuchynke ministerstva vnútra. Nikto sa k tomu nemohol vyjadriť, až počas pripomienkovania v čase letných dovoleniek. Teraz je už málo času," myslí si Gál.

Právna norma navyše podľa jeho slov poškodí poctivých kandidátov, keďže nepoctivcom hrozia len nízke sankcie. "My navrhujeme prísnejšie sankcie, ako zrušenie politických strán," vyhlásil.

Rovnaký názor má aj v prípade navrhovaného 48-hodinového moratória pred všetkými voľbami.

"Zase to potrestá poctivých, ktorí ho budú dodržiavať a tí, ktorí nie, budú mať výhodu, lebo sankcie nie sú prísne," podotkol.