Ficov šéf úradu vlády dostal od SPP byt za symbolickú cenu

Do rekonštrukcie bytov investoval štát milióny, predával ich lacno. Podobný obchod stál v minulosti funkcie.

15. sep 2013 o 20:39 Mária Benedikovičová

BRATISLAVA. Smer sa už v minulosti presvedčil, že kontrola nad SPP môže prinášať výhody. Plynárne chce vláda znova naplno zoštátniť.

Terajší šéf Úradu vlády Igor Federič kúpil v roku 2004 od podniku byt a v roku 2006 bol za štátne na drahom jazykovom kurze.

Zavolal ho Ducký

Federič bol riaditeľom divízie investičných činností SPP v čase, keď podnik vlastnil iba štát.

K plynárom ho zavolal riaditeľ SPP Ján Ducký, ktorý vystavil rad sporných zmeniek a neskôr ho zavraždili.

Niekdajší pokladník Smeru Federič v roku 2006 čelil škandálu, keď vyšlo najavo, že za štátne peniaze bol na jazykovom kurze v americkej Kalifornii. SPP kurz stál 800-tisíc korún (27-­tisíc eur).

Vtedajší poslanec Smeru a podnikateľ Bohumil Hanzel pre Plus 7 dní kritizoval, že ak by jeho firmy takto hospodárili, zrejme by rýchlo skrachovali.

„Principiálne sa mi to zdá silne prehnané. Neviem si ani predstaviť, za aký kurz sa platia takéto veľké peniaze,“ vravel Hanzel.

Igor Federič. FOTO – SITA

Byt stál 70-­krát viac

Od SPP získal Federič aj lukratívny byt v bratislavskom Starom Meste na Štefánikovej ulici neďaleko Prezidentského paláca.

Že byt kúpil, prvýkrát priznal v piatok po otázkach SME. Koľko izieb byt má a koľko stál, Federič priamo neodpovedal.

„Byt som kupoval v roku 2004, keď bola strana Smer v opozícii. Išlo o menší byt ako vlastnil pán Kinčeš na tom istom poschodí. Zaplatil som asi o 70-krát vyššiu cenu za byt ako pán Kinčeš, keď odkupoval svoj byt,“ napísal Federič.

Bývalý riaditeľ SPP Pavol Kinčeš, ktorý bol nominantom SDK, v roku 2001 prišiel o funkciu po tom, ako nadobudol podkrovný byt s rozlohou vyše 164 štvorcových metrov za 1 647,90 koruny. Za parcelu od Starého Mesta zaplatil zhruba 100-tisíc korún.

Na čachre s bytmi SPP vtedy listom upozornil člen Smeru Peter Oremus, ktorého z SPP prepustili.

Najvyšší kontrolný úrad konštatoval, že Kinčeš sa dostal k bytu v rozpore so zákonom. Jeho hodnota totiž bola 4,8 milióna korún (160-­tisíc eur). Kinčeš tvrdil, že nebol zvýhodnený.

Federič byt nepriznal

SPP za Kinčeša minul na výstavbu piatich podkrovných bytov takmer 12,9 milióna korún (430­-tisíc eur). Keď kauza s Kinčešovým bytom vypukla, jeho susedmi boli členovia Smeru Roman Václavík a Federič, ktorí mali byty SPP v prenájme.

Až teraz sa ukázalo, že obaja ich odkúpili. Stalo sa to v roku 2004 za vlády Mikuláša Dzurindu, keď už bola časť SPP sprivatizovaná.

Federič vtedy pôsobil ako poslanec Smeru, v majetkovom priznaní za rok 2004 však kúpu bytu nepriznal, hoci mu to zákon prikazoval. Na zvončekoch je dodnes jeho meno, no podľa katastra už byt nevlastní.

Dodnes má byt niekdajší tieňový minister hospodárstva Smeru Václavík, ktorý tiež robil v SPP. Za éry Duckého riadil divíziu ekonomiky, ktorá spadala priamo pod neho. V roku 2003 na súde vypovedal, že netušil o podpisovaní miliónových zmeniek.

„Prečo ma zaťahujete do tejto špiny? Viete, že môjho finančného riaditeľa za toto odsúdili,“ reagoval v piatok Václavík.

Špecializovaný trestný súd v januári uznal bývalého finančného riaditeľa SPP Ivana Maroša za vinného zo skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie v kauze piatich Duckého zmeniek v hodnote 350 miliónov českých korún. Prípad je momentálne na Najvyššom súde.

Václavík o byte nič nepovedal. Telefón zložil už po otázkach, či je ešte členom Smeru a aké má vzťahy s vládnucou stranou. „Dovidenia, nebudem sa s vami rozprávať.“

Roman Václavík s Robertom Ficom. FOTO - SITA

Nečakaný krok

Václavík aj Federič sú zakladajúcimi členmi Smeru, obaja kedysi spolu podnikali. Václavík dnes vlastní Hriňovské strojárne.

Ako jeden z popredných členov Smeru sa v roku 2002 nečakane nedostal na kandidátku strany. Smer už mal pritom bilbordy s jeho tvárou, ktoré musel narýchlo upravovať.

Rozhodnutie o jeho nezaradení na kandidátku prišlo krátko po tom, ako sa meno Václavíka spomínalo v súvislosti s falošnými stodolárovými bankovkami, ktoré sa objavili v lučeneckej pobočke Tatrabanky. Policajti mu nič nedokázali.