Školský ústav podľa Beblavého stále prenajíma kancelárie predražene

Poslanec SDKÚ tvrdí, že si neúspešne pýtal znalecký posudok. Ministerstvo zasa, že o nič nežiadal.

16. sep 2013 o 18:49 TASR

BRATISLAVA. Ústav informácií a prognóz školstva prenajíma kancelárie za "premrštenú" cenu aj po prijatí dodatku k pôvodnej zmluve.

Tvrdí to opozičný poslanec Miroslav Beblavý (SDKÚ), ktorý v máji upozornil na predražený prenájom.

Rezort školstva podľa neho navyše utajuje znalecký posudok, na základe ktorého sa určila nová cena nájomného.

Dokumenty si vyžiadal od ministerstva na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, no nedostal ich.

"Zmluva je aj po dodatku naďalej predražená, pretože došlo k zníženiu z 22,78 eura za štvorcový meter na mesiac na 20,329 eura za štvorcový meter. Z vyjadrení realitných maklérov vo vzťahu k dodatku vyplýva, že 20 eur na mesiac za meter štvorcový nestoja ani totálne luxusné kancelárie s mramorom," hovorí Beblavý.

Ministerstvo: V cene sú aj ďalšie služby

Hovorca ministra školstva Michal Kaliňák oponuje, že dohodnutá cena "reflektuje trhové nájomné v obdobných priestoroch".

Ústav argumentuje tým, že za prenájom "čistej" plochy je 12,266 eur za štvorcový meter.

Spomínanú sumu však platí aj za vybavenie a ďalšie služby. V kanceláriách totiž sedia zamestnanci projektu financovaného z eurofondov a z tých podľa Henriety Horváthovej z ÚIPŠ nemôžu nábytok kupovať len prenajímať.

Kaliňák zároveň vyvrátil, že by poslancovi rezort nesprístupnil informácie.

"Považujem poskytnuté informácie za úplné a vecne správne v súlade s doručenou žiadosťou," dodal Kaliňák. Poslanec podľa neho znalecký posudok a právnu analýzu nežiadal.

Čaplovič dal prepustiť manažéra

Na prenájom upozornil Beblavý v máji tohto roka. Minister ho prešetril a koncom júna dal pokyn na okamžité vypovedanie zmluvy a prepustenie manažéra národného projektu, v rámci ktorého sa nájom obstaral.

Hovorca Kaliňák však v auguste vyhlásil, že vypovedanie zmluvy by podľa právnej analýzy vyústilo do súdneho sporu, v ktorej by ústav nemal možnosť uspieť bez zvýšených nárokov na peniaze z rozpočtu.

Školský ústav si 440 štvorcových metrov a tiež štyri parkovacie miesta prenajal v budove Reding Tower 2 v bratislavskej Rači.

Sedí tam 47 zamestnancov projektu Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety, na ktorý ide prevažne z eurofondov takmer 27 miliónov eur.

Celková cena prenájmu na 34 mesiacov bola určená na 340 830 eur. Podľa pôvodnej zmluvy tak mesačne nájom stál asi 10-tisíc eur, takže jeden štvorcový meter štandardne vybavených kancelárskych priestorov ústav prenajal za 22,78 eura.

Podľa ponuky z novembra 2012, ktorú má k dispozícii Beblavý, núkala tá istá firma súkromnému nájomníkovi nájom obchodných priestorov za 9,95 eura za štvorcový meter plus prevádzkové náklady na úrovni 2,90 eura na mesiac, čo je 12,85 eura na mesiac.

Podľa Beblavého ide o peniaze z eurofondov, a tak by žiadny audítor Európskej komisie predraženie nemohol uznať.