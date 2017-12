Ficov šéf úradu vlády Federič zázračne zbohatol

Rodine Igora Federiča zo Smeru sa darí, vlani darom získala dva byty a dom.

Premiér mlčí o byte, ktorý jeho straník kúpil od SPP. Igor Federič už hovorí, že zaň dal niekoľko miliónov.

BRATISLAVA. Šéf Úradu vlády Igor Federič zo Smeru neukázal zmluvu na lukratívny byt v centre Bratislavy, ktorý v roku 2004 kúpil od Slovenského plynárenského priemyslu (SPP).

V pondelok tvrdil, že byt neďaleko prezidentského paláca získal „za štandardnú sumu v hodnote niekoľkých miliónov korún, určenú znaleckým posudkom, ktorý objednal SPP“. Opäť neuviedol presnú sumu, tají aj rozlohu bytu.

Ešte v piatok Federič SME napísal, že za byt zaplatil „asi 70-krát vyššiu cenu ako pán Kinčeš, keď odkupoval svoj byt“.

Bývalý šéf SPP Pavol Kinčeš musel v roku 2001 odísť z funkcie, keď vyšlo najavo, že podkrovný byt s rozlohou vyše 164 štvorcových metrov nadobudol od SPP za 1647,90 koruny (55 eur). Za parcelu od Starého Mesta dal zhruba stotisíc korún.

Federič v pondelok obvinil SME z klamstva, byt vraj nekúpil za symbolickú cenu.

Úrad vlády v stanovisku uviedol, že Federič sa rozhodol noviny zažalovať a až počas súdneho sporu preukáže, ako byt získal.

Cenu neprezradí ani SPP. Hovorca spoločnosti Peter Bednár tvrdí, že ju stanovili na základe znaleckého posudku. „Reflektovala cenové podmienky v okrese Bratislava I.“

Cítil sa chudobný

Rok pred kúpou bytu Federič SME opisoval, ako skoro nič nemá. Nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, manželka jazdí na päťročnej Honde a on na straníckom Volve.

Vyrátal aj to, že na účte má stotisíc korún a že ak by si chcel zaobstarať byt, musel by si vziať hypotéku. „V čo najväčšej výške a na čo najdlhšie obdobie,“ vravel v marci 2003.

Vo februári 2004 už bol majiteľom bytu na Štefánikovej ulici. Vtedy už v SPP, kam ho v 90. rokoch zavolal Mečiarov šéf podniku Ján Ducký, nepracoval. Bol poslancom a pokladníkom Smeru.

Do majetkového priznania za rok 2004 kúpu bytu nepriznal, hoci zo zákona mal. Prečo ho zamlčal, Federič v pondelok neobjasnil.

Vysvetlenie bude musieť podať predsedovi výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Miroslavovi Beblavému z SDKÚ. „Na základe tohto vysvetlenia sa rozhodnem, ako ďalej konať.“

Za neúplné informácie o majetkových pomeroch možno hriešnikovi vziať tri mesačné platy.

Dary v Rači a dome Smeru

Federičov majetok výrazne narástol vlani. Za rok 2012 vôbec prvýkrát priznal, že nejakú nehnuteľnosť vlastní.

Podľa katastra v bratislavskej mestskej časti Rača spolu s manželkou Soňou vlani v júni dostal do daru dom, garáž, sklad náradia, záhrady a tri parcely.

V auguste 2012 im cez darovaciu zmluvu pribudol aj byt v Ružinove na Borodáčovej ulici. Nachádza sa v komplexe, ktorý od mestskej časti Ružinov pred pár rokmi kúpila a prestavala firma Merk Reality, v ktorej figuruje rodina člena Smeru Dušana Muňka, terajšieho šéfa Sociálnej poisťovne.

Byt v komplexe v auguste ako dar získala aj 20-­ročná Federičova dcéra.

Federičova manželka Soňa, ktorá je lekárka, má v objekte ambulanciu. Prevádzkuje ju firma Dermason, ktorú vlastní Jozef Barna. Federičová sa za slobodna volala Barnová. Aj Barna má v bytovke byt, získal ho prevodom v roku 2010.

Fico je ticho

Premiér Robert Fico v pondelok neodpovedal, či sa Federiča spýta na okolnosti kúpy bytu od SPP.

Firma v roku 2004 odpredala byt na Štefánikovej aj zakladajúcemu členovi Smeru Romanovi Václavíkovi. Aj on cenu tají. „Som fyzická osoba, nie som povinný odpovedať,“ reagoval niekdajší tieňový minister hospodárstva Smeru.

O tom, že sa SPP zbaví bytov, ktoré nesúvisia s podnikateľskou činnosťou podniku, sa podľa Bednára rozhodlo ešte pred jeho sprivatizovaním v novembri 2001.

Predstavenstvo SPP podľa Bednára odsúhlasilo predaj štyroch bytov na Štefánikovej za vlády Mikuláša Dzurindu v auguste 2002, čo už bolo päť mesiacov po vstupe nemeckých a francúzskych investorov.

Za Kinčešovej éry do ich výstavby SPP investoval dokopy takmer 12,9 milióna korún (430-tisíc eur).