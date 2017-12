Figeľovi sa Smer za jeho lacný byt vysmieval

Keď šlo o byt predsedu KDH, strana Roberta Fica nemala zľutovanie.

16. sep 2013 o 20:53 Miroslav Kern

BRATISLAVA. „Pán Figeľ sa zrazu rozhodol venovať byt charite, čiže keby na to neupozornili médiá, tak by to tak nebolo? Naďalej by tam spokojne bývali jeho dcéry?“ pýtal sa v roku 2010 predseda Smeru Robert Fico v súvislosti s kauzou predsedu KDH.

Ján Figeľ v roku 2001 odkúpil od bratislavského magistrátu za 54 390 korún (1805 eur) mestský byt v dezolátnom stave.

V roku 2010, keď sa obchod zverejnil, Figeľ prisľúbil, že byt venuje charite. Po roku to aj spravil.

„Ľahko sa odovzdáva byt charite, keď máte príjem 16­-tisíc eur alebo koľko má dnes pán Figeľ vrátane platu z Európskej komisie,“ hovoril vtedy Fico.

„Svätožiara nad hlavami predstaviteľov vyprchala tak rýchlo ako ranná hmla, a je to úplne trápne,“ vravel vtedy Fico.

Sebe vraj doprajú

„Toto je dôkaz, ako funguje pravicová vláda. Reči o transparentnosti, o tých najčistejších úmysloch. Zaťažíte ľudí mnohými daňami, ale samozrejme, seba nezaťažíte, lebo sebe doprajete byt, ktorý stál 56­-tisíc korún,“ vravel zasa Figeľovi v STV podpredseda Smeru Robert Kaliňák.

Mládežníci Smeru – Mladí sociálni demokrati – počas aféry s Figeľovým bytom rozbehli bilbordovú kampaň, ktorú organizoval ich vtedajší predseda a dnešný poslanec Andrej Kolesík.

Na svojej stránke sa tým hrdí dodnes – napísal vlastnú chronológiu a zozbieral výpisy článkov o sebe. Kolesík vtedy vyzýval Figeľa, aby byt odpredal mestu za nadobúdaciu cenu.

Kolesík stíchol

SME sa v pondelok e­mailom spýtalo Kolesíka, čo hovorí na Federičov byt od SPP a či nechce aj svojho straníckeho kolegu vyzvať, aby rozdiel v cene, za ktorú byt na Štefánikovej kúpil a neskôr predal, venoval charite či SPP.

Kolesík na otázky neodpovedal.