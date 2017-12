Prieskum Focus: Nova je mimo, SaS nie, Smer klesol

SDKÚ sa podľa septembrového prieskumu dostala s ôsmimi percentami pred Obyčajných ľudí.

17. sep 2013 o 11:28 sita, tasr

BRATISLAVA. Strana Nová väčšina - Dohoda by sa podľa aktuálneho prieskumu agentúry Focus nedostala do parlamentu, získala by 4,6 percenta hlasov respondentov.

V máji namerali Nove v prieskume tejto agentúry 5,1 percenta.

Voľby by s 36,2 percentami vyhral Smer. Strana zaznamenala pokles oproti máju, keď by ju volilo 40,8 percenta oslovených.

Vyššiu podporu zaznamenali KDH s 11,9 percentami (10,8 percenta), SDKÚ s 8,1 percentami (7,3 percenta), Most-Híd so 7,1 percentami (6,1 percenta) a SaS s 5,9 percentami.

Liberálov s 3,9 percentami v máji ľudia do parlamentu neposunuli.

Plénum by dopĺňali aj zástupcovia OĽaNO so 7,5 percentami oproti 7,8 percenta spred štyroch mesiacov.

Rovnakú podporu v septembri zaznamenalo aj SMK a iba o 0,1 percenta nižšiu SNS (4,5 percenta).

Agentúra FOCUS uskutočnila prieskum v dňoch 27. augusta až 2. septembra na vzorke 1079 respondentov nad 18 rokov.

Odpovedali na otázku Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, ktorej z kandidujúcich strán by dali svoj hlas.

Vyše 19 percent opýtaných by nešlo voliť a takmer 14 percent nevedelo alebo nechcelo odpovedať.