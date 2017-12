Poslanci rokovali až do rána. Viskupič viní z napadnutia troch poslancov Smeru

Mimoriadna schôdza bude pokračovať o 19:00.

Poslanci prerušili rokovanie o siedmej ráno. Od deviatej hodiny sa začína riadna schôdza a mimoriadna venovaná odvolávaniu premiéra budú pokračovať o 19:00.

07:03 Od 9.00 bude pokračovať 23. schôdza parlamentu, mimoriadna schôdza sa vráti o 19.00.

06:59 Mimoriadna schôdza bola prerušená tesne pred siedmou ráno. Poslanci odchádzajú, papierová maketa Fica zostáva.

06:58 Sulík zopakoval, že zmluva SPP s Gazpromom, ktorá sa podpísala v roku 2008, potrvá ešte 15 rokov. Ročná strata, ktorá firme na základe nej vzniká, je podľa neho približne 70 miliónov eur. "To je tá strata, o ktorej Fico donedávna tvrdil, že neexistuje."

06:57 Prečo premiér nebojuje s takou vervou, aby udržal ceny elektriny a benzínov? pýta sa Richard Sulík. "Zrejme je z plynu viac politických bodov," domnieva sa líder liberálov.

Poznamenal, že na Slovensku je jedna z najvyšších spotrebných daní na benzín, poplatky za prenos elektriny sú u nás zase jedny z najvyšších v Európe.

06:55 Helena Mezenská z OĽaNO oznámila, že spúšťajú petičnú akciu za odvolanie premiéra Fica.

06:44 Slovensko podľa Lipšica podobnú parlamentnú schôdzu nezažilo ani za čias Vladimíra Mečiara. "Vladimír Mečiar bol zvláštny, Slovensku veľmi uškodil, nebol celkom v poriadku, ale nebol zbabelec. Robert Fico je zbabelec. Neviem si predstaviť, že by Vladimír Mečiar pri návrhu na jeho odvolanie zo sály odišiel a že by jeho poslanci boli povinní na jeho výzvu sálu opustiť," poznamenal.

06:31 Štefanec odhaduje, že štát bude hospodáriť v SPP tak, ako v štátnom nákladnom dopravcovi Železničná spoločnosť Cargo, ktorej privatizáciu stopla ešte prvá Ficova vláda. "Cargo stálo odvtedy daňových poplatníkov 850 miliónov eur."

06:24 Ivan Štefanec nadránom vyhlásil, že premiér Fico nemá dôveru poslancov SDKÚ a nikdy ju ani nemal. "Ale som presvedčený, že ju stratil aj u všetkých občanov."

06:22 Opoziční poslanci sa počas noci pravidelne striedali za rečníckym pultom.

06:19 Smer na potýčku zatiaľ nereagoval.

06:13 Troch z piatich útočiacich poslancov Viskupič spoznal. Mali nimi byť Jozef Valocký, Ivan Varga a Antonín Cicoň. Verí, že zvyšných dvoch identifikuje na základe záznamu.

6:06 Pre zopakovanie, poslanci Smeru chceli vyniesť maketu Fica, ale Matovič a Viskupič sa ju snažili získať späť a mimo rokovacej sály sa strhla potýčka. "Pre mňa z nepochopiteľných príčin sa na mňa vrhlo päť podnapitých poslancov Smeru. Pod znôškou vulgarizmov som bol takmer prehodený cez zábradlie," tvrdí Viskupič.

"Nieslo sa to vo výrazne vulgárnom tóne o tom, čo mi všetko rozbijú a ako dopadnem. Bol to amok vyvolaný alkoholom," skonštatoval. "Nijako som im to neoplácal."

6:05 "V sále je nás 8. Lipšic pokračuje v čítaní Gorily. Práve prišiel Sulík. Pýtam sa v duchu keby vedel vtedy čo vie dnes ako by pri hlasoval o dôvere vlády Ivety Radičovej Hlasoval by rovnako??" pýta sa na Facebooku poslanec KDH Alojz Přidal.

5:58 "Bol som na vyšetrení u lekára, mám 1,5-centimetrovú tržnú ranu v ústach a pomliaždeniny na svalstve. Mám tam odtlačené ruky," hovoril Viskupič (OĽaNO) v noci po potýčke s piatimi poslancami Smeru.

"Mal som vysoký tep, dostal som dve injekcie," povedal v noci po vyšetrení parlamentnou zdravotnou službou.

5:34 Alojz Přidal (KDH) na FB: V sále je nás 8. Lipšič číta Gorilu. To čo číta je brutál. I táto noc je brutálna. Kto vie ako to budú raz hodnotiť historici. Lipšič číta skoro umelecky. Lašákovej klipkajú oči. Kam sme sa to dostali.

3:02: "O tretej ráno som sa do rozpravy v parlamente ešte nezapájal. A som príjemne prekvapený tým, koľko ľudí ešte sleduje dianie v pléne sleduje na internete. Zajtra pokračujeme, o SPP budeme hovoriť celý deň, aj keď smeráci si program prekrútili na svoj obraz a pokračovanie schôdze k odvolávaniu premiéra Fica presunuli až na siedmu večer. A budeme pokračovať ďalšiu noc. Dnes opití poslanci Smeru napadli opozičných kolegov, uvidíme, čím nás táto chasa ešte prekvapí," informoval priateľov na FB poslanec SaS Martin Poliačik.

1:00 Poslankyňa Mezenská prečítala výzvu tzv. Slobodných ľudí a potom pokračovala v čítaní vládnych materiálov.

0:43 Poslanec Kuffa navrhol prerušiť schôdzu parlamentu na pol roka, neprešlo to.

0:38 Parlament pokračuje. V suteréne je stála lekárska služba. Detoxikačné kúry ale zrejme neposkytuje.

0:37 Lipšic (Nova) navrhol, aby sa rokovanie prerušilo do rána, kým viacerí poslanci Smeru nevytriezvejú.

Poslankyňa Mezenská navrhla, aby sa zaplo online vysielanie. To funguje. Poslancom sa zrejme sťažuje niekto, kto ho chce sledovať cez prestávku, keď je naozaj vypnuté.

0:11 Na žiadosť štyroch opozičných klubov nasleduje ďalšia prestávka a poslanecké grémium.

0:06 Viliam Novotný (SDKÚ) k predsedajúcej: "Boh ochraňuj túto krajinu pred Smerom. Toto tu nebolo ani za Mečiara. Ste tu napití. Je to aj vaša hanba, pani poslankyňa Laššáková."

0:02 Kuffa (OĽaNO) pripomenul Krčméryho výrok: Na vašej strane je moc, na našej pravda.

Aj Kuffa hovorí o opitých Smerákoch. Richard Vašečka (OĽaNO) žiada prešetrenie napadnutia Viskupiča poslancami Smeru.

Streda 0:00 Matovič navrhol otestovať poslancov Smeru, či nie sú opití. Parlament nebol uznášania schopný.

23:57 Poslanec Brocka (KDH) dal podnet na Mandátový a imunitný výbor na poslanca Valockého (Smer), ktorý napadol Matoviča (OĽaNO).

23:55 Kartónový Fico je opäť na svojom mieste.

23:54 Poslanci hlasovali opakovane znova o množstve procedurálnych návrhov z poobedia, na ktorých obsah si pravdepodobne už väčšina nepamätala. Všetky navrhla opozícia a Smer ich neschválil.

Potom sa poslanci pobili o maketu premiéra Fica v športovom oblečení a znova si dali krátku prestávku. "Láskavo to tam dajte, je to môj majetok," kričal na poslancov Smeru Matovič.

23:42 Poslankyňu Mezenskú Paškov návrh na nočné rokovania nahneval. Hovorila o pošliapavaní demokracie. Poslanec Lipšic naznačil, že viacero koaličných poslancov je opitých - "majú ktovie prečo bujarú náladu".

23:34 Paška oznámil, že poslanecké grémium sa nedohodlo. Preto dal hlasovať o návrhu, aby sa diskutovalo do stredy 7,00 ráno a potom, aby sa pokračovalo znova večer po siedmej. 80 poslancov za to dvihlo ruku.

23:23 Do sály sa vracajú oddýchnutí poslanci Smeru. Jeden z nich odniesol maketu Fica v žlto-zelenom drese do zákulisia, Viskupič ju však vrátil späť pred rečnícky pult.

23:07 Predseda (parlamentu) a podpredseda (Smeru) Paška vyhlásil prestávku do 23:30 a zvolal poslanecké grémium. Mali by rozhodnúť, či schôdzu prerušia do rána, keď by sa mohli vrátiť ostatní poslanci Smeru a vláda, alebo bude opozícia naďalej zdržiavať čas čítaním vládnych elobarátov miesto reálnych diskusných príspevkov.

22:59 Po štyroch hodinách Matovič skončil. Na svetových príhovorových rekordérov to ešte nie je. Fidel Castro rečnil v Havane v roku 1986 sedem hodín a desať minút.

Samotný Matovič to nazval gándhiovským postojom, ktorý sa postavil 83-člennému kolesíkovskemu valcu.

Na Matovičom čítané texty teraz reagujú poslanci faktickými poznámkami.

"Nezávidím stenografom," komentoval poslanec Kadúc (OĽaNO). Aj on kritizuje vládu a Smer, že odišli.

22:40 Renáte Zmajkovičovej klipkajú oči, spokojný úsmev svieti už len na tvári Fica - makety.

22:32 Poslanec a predseda OĽaNO Igor Matovič dáva medzi vetami viditeľne väčšie pauzy ako pred takmer už štyrmi hodinami, keď štartoval. Ale artikuluje stále veľmi dobre, minimálne do polnoci by vydržal. O jedenástej by ho však mal vystriedať Lipšic.

22:10 Matovič navrhuje stlmiť svetlo, aby parlament ušetril. "To svetlo tu svieti už roky a zatiaľ nikomu nevadilo," odpovedá Paška.

22:03 Matovič číta už tri hodiny. Striedajú sa pri ňom spravodajcovia - poslanci zo Smeru. To, že je v sále vždy aspoň jeden Smerák, nie je náhoda. Pokiaľ by tam nebol, pravica by mohla využiť inštitút všeobecného súhlasu a mohla by bez hlasovania, v ktorom inak nemá šancu, prerušiť rokovanie do rána.

21:47 Na parlamentný balkón pribudol Peter Pčolinský, organizátor protestov Gorila zo začiatku roka 2012. Nové protesty neplánuje.

21:14 Parlamentná diskusia pokročila k čítaniu materiálu Návrh právnych dokumentov súvisiacich so zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. a realizáciou modelu nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete v spoločnosti eustream, a.s. ., nasledoval materiál Informácia o výsledku ekonomického a právneho posúdenia potenciálnej zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V (78 strán).

Oba sú z roka 2012 a opozícia sa tak už pri spomínaní blíži k obdobiu, keď vo vláde presadzoval príchod EPH do SPP terajší člen strany Nova Juraj Miškov (v minulosti bol minister hospodárstva, bol vtedy člen SaS, SaS bola vtedy vo vláde).

21:08 "Čo sa človek nedozvie, keď to číta," smeje sa Matovič na materiáli o tom, že na stopercentnom prevzatí SPP sa vláda dohodla už v decembri 2012.

20:57 Kolegovia tlieskajú Matovičovi, aby mu umožnili chvíľu oddychu. "Veď vás môže vystriedať ktorýkoľvek z navrhovateľov schôdze, takže nie ste až taký martýr,", reaguje Zmajkovičová. Šéf Obyčajných hovorí, že to bude časom nutné, keďže mu nepovolila stoličku.

20:35 Paškovi priniesli kávu. Matovič číta stále monotónnejšie. Podľa dohody s kolegami by mal vydržať do jedenástej, vystrieda ho Daniel Lipšic. Po polnoci bude pokračovať v predčítaní vládnych materiálov Helena Mezenská.

20:22 Predseda OĽaNO ďalej číta, nádychy sú dlhšie, ale stále je zrozumiteľný. Dokončil čítanie textu Informácia o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - nové znenie a pustil sa do recitácie textu Návrh na realizáciu nepeňažného vkladu časti podniku Slovenský plynárenský priemysel, a. s. do spoločnosti eustream, a. s..

19:49 Matovič číta ďalej. Postojačky. Povedal, že ho tým chce Paška "ľudsky pokoriť".

19:47 Opoziční poslanci riešia s bývalým predsedom parlamentu Pavlom Hrušovským, ako sedieť a zároveň stáť v súlade s rokovacím poriadkom. Matovičov boj o stoličku za "kecpultom" je aktivita s podporou celej opozície. Všetci sú na neho dobrí.

19:38 Poslanec Matovič požiadal o barovú stoličku. Jozef Viskupič mu ju priniesol.

"Nerobte tu z toho bar," povedal Paška. "Žiadam len ľudský prístup," odpovedal Matovič. Vyhlásili desaťminútovú prestávku.

19:37 Do sály prišiel po dlhšom čase Pavol Paška a radí sa s podpredsedníčkami parlamentu Laššákovou a Zmajkovičovou. Študujú rokovací poriadok a výrazne gestikulujú. Okrem nich je v sále už len asi dvadsiatka opozičných poslancov.

19:19 Matovič povedal, že chce, aby ľudia, ktorí majú k téme čo povedať, mohli pokračovať až o deviatej ráno. Spolu s kolegyňou Helenou Mezenskou sa rozhodol čítať nielen aktuálne, ale aj archívne materiály k SPP. Zdravotne vyzerá byť v poriadku, Mezenská tiež. Najnovší odhad SME na najbližších 14 hodín: zrejme to vydržia a pokiaľ nie, sú tu ďalší poslanci OĽaNO.

19:12 Vyzerá to, že sa Igor Matovič chystá čítať celý vládny dokument o kúpe akcíi SPP. Má pred sebou stoh papiera odhad SME na koniec schôdze sa posúva z nočných hodín na ranné. Niektorí hovorcovia odišli domov. Fico je vraj stále v budove v Paškovom trakte.

Fiľo, Babiš aj Penta hovoria, že im nie

Čítajte text Daniely Krajanovej Ktorému podniku sľúbil Fico lacnejší plyn?Fiľo, Babiš aj Penta hovoria, že im nie

Náhrady za Fica

18:43 V rozprave vystúpi ešte najmenej 21 opozičných poslancov. Poslednou v poradí je zatiaľ Magdaléna Vášáryová (SDKÚ). Pokiaľ budú chcieť vystúpiť, parlament bude rokovať do noci.

18:32 Ľudovít Kaník z SDKÚ priniesol na kreslo vyhradené premiérovi bábku a snažil sa naznačiť, že ide o Fica. Bábka sa na Fica nepodobá. Má červené obočie, dlhšie vlasy, červenú kravatu a sivú vestičku. Paška chvíľu krútil hlavou, bábku ale na premiérovom mieste nechal. Frešo položil pred bábku pohár z colou, vraj keby mala smäd.

18:26 Predseda SDKÚ Frešo povzbudzuje kolegov z opozície, aby ďalej bojovali s Ficom.

Predsedovi Smeru pripomína, že súčasná vláda povolila vstup EPH do plynární, pretože na to nestačilo Křetínskeho firme, aby sa dohodla s nemeckými a francúzskymi investormi.

18:22 Kým ministri sa už po parlamentných chodbách nepohybujú, ich hovorcovia sa roztrúsili po parlamentnom bufete. Znamená to, že ich šéfovia zrejme ešte do pléna prídu. Aspoň na hlasovanie, ako si to prial Robert Fico.

18:07 Pavol Hrušovský pochválil poslanca Hudackého za jeho prejav a spýtal sa ho, kto podľa neho zaplatí straty SPP pre lacný plyn. Poslanec Hudacký na to povedal, že to zaplatí štát.

18:02 Poslanec Mičovský (OĽaNO) navrhol pokračovať, až keď sa zapne znova stream z parlamentu cez jeho web. SME sa o tom dozvedelo z webu parlamentu, na ktorom už prenos znova polhodinu plynule ide.

17:49 Poslanec KDH Ján Hudacký pripomína, ako minister hospodárstva ešte deň pred rokovaním vlády, ktoré schválilo kúpu akcií SPP, hovoril poslancom, že ešte je veľa otázok otvorených.

"Je to veľmi dobrý obchod, ale nie pre ľudí tejto krajiny," povedal poslanec KDH.

Ficovi ukazuje graf vývoja dlhu Slovenska ako reakciu na graf vývoja ceny plynu, ktorý on ukazuje od piatku.

Spomína, že regulácia cien plynu bola doteraz taká, že to môže skončiť sankciami od únie.

Tiež navrhuje, že problém s cenami plynu možno riešiť dotáciami pre chudobných.

17:45 EPH poslalo médiám stanovisko, v ktorom hovorí, že Lipšica zažaluje za poškodenie dobrého mena. "Stát po vstupu EPH do skupiny SPP ve všech ohledech posílil svá práva a neexistuje ani jeden případ, že by EPH bylo při finančních tocích zvýhodňováno na úkor druhého akcionáře, tedy státu," píše sa v stanovisku.

Na zásadnú dilemu týchto dní, či Robert Fico ľúbi viac matku SPP, alebo dcéru Halásza, nie sú až také jednoznačné odpovede, ako vyzerajú, píše Peter Schutz

Pokračujú bez Fica

17:24 Martin Chren (SaS) pripomenul, že zlý kontrakt z SPP schválili nominanti Smeru v SPP v roku 2008. Rovnako ako Bugár pripomenul, že lacný plyn SPP zbytočne dáva aj ľuďom, ktorí ho nepotrebujú.

17:24 Bugár (Most): Fico Radičovú dvadsaťkrát označil za klamárku a neutiekla.

17:20 Igorovi Matovičovi chýbal Fico, tak si priniesol vlastného.

17:19 Poslanec Hlina povedal, že Fico sa už dostal za hranu rovnako ako Slota pred časom.

Poslanec SDKÚ Štefanec: Hanbím sa za premiéra.

17:16 Sulík označil Fica za zbabelca. Pripomenul mu, že utiekol ešte pred faktickými otázkami.

17:11 Schôdza opäť pokračuje. Hlási sa Alojz Hlina, ktorý chce prerušiť schôdzu do zajtra rána. Aj jeho pokus je márny. Parlament nemôže bez Smeru odhlasovať ani zdraženie vajíčkového šalátu v bufete v suteréne.



Web parlamentu už znova vysiela.

16:43 Predseda SDKÚ Pavol Frešo chce prestávku do momentu, kým nepríde celá vláda. Jeho návrh neprešiel, parlament nie je uznášaniaschopný. Opozícia nemá dosť poslancov na schválenie čohokoľvek

16:41 Opozícia v rozprave nepokračuje. Po celej budove sú ochrankári a zisťujú, či sa medzi poslancov nezamiesia aktivisti. Legitimujú aj novinárov.

16:40 Paška už rozbehol schôdzu. Poslanec Július Brocka z KDH žiada Pašku, aby zabezpečil Ficovu účasť na rokovaní. Niektorí poslanci ho vraj chcú aj pochváliť. Paška tvrdí, že premiérovi žiaden zákon neprikazuje, aby tu bol.

16: 38 "Kto vytuneluje túto republiku je tu celebrita!" kričí z balkóna muž. Najväčší krikľúni - muž a žena zrazu stíchli. Na balkóne ale zostávajú. Ochranka proti nim nezakročila.

16:35 Predseda parlamentu prerušil schôdzu a nechá vyprázdniť balkón. Aktivisti hlasno žiadajú pád vlády.

Online prenos na webe parlamentu vypli. Rovnako sa po premiérovom prejave zachovala aj TA3.

16:32 Fico "poprosil" členov vlády a poslancov Smeru, aby až do hlasovania odišli.

"My sa nenecháme urážať," povedal premiér viackrát. Z balkóna znie: "Hanba!"

Poslanci Smeru postupne odchádzajú. Paška na aktivistov posiela ochranku.

Fico znova spomínal privatizáciu SPP

16:20 Fico sa až po polhodine dostal k sľubovaným spomienkam na privatizáciu SPP.

Fico tvrdí, že na vlastné oči videl pri privatizácii SPP, že jej víťaz - konzorcium Gas de France - Ruhrgas - vedel, že je v súťaži sám. Argumentuje tým, že ďalší záujemca sa zjavne vzdal účasti - súdiac podľa maličkej obálky. Víťaz podal ponuku na poslednú chvíľu a cenu vraj niekoľkokrát prepisoval.

Väčšinou opakuje informácie zo správy o privatizácii, ktorú vypracoval ešte minister hospodárstva Jahnátek za prvej Ficovej vlády (pozrite si správu).

16:17 Slovo má stále predseda Fico. Čuduje sa, že opozícia prenechala iniciatívu v tejto téme nezaradenému poslancovi Lipšicovi a poslanca KDH Uhliarika volá Pentiarik. "Do psej matere, kto má písať ministerstvu hospodárstva, keď nie zamestnanec SPP?" pýta sa premiér.

Predseda vlády oproti piatkovej tlačovke nepriniesol žiadne nové argumenty v prospech kúpy SPP.

V tábore Smeru narastajú emócie. Tlieska sa hlasnejšie. Andrej Kolesík dnes nie je určite lídrom v tlieskaní poslancov Smeru. Tvári sa skôr zamyslene.

16:10 "Je klamstvo, že niečo kupujeme. Štát preberá SPP - matku zadarmo," povedal Fico. V sále sú všetci členovia vlády. Červené kravaty majú traja z nich: Kažimír, Čaplovič a Lajčák.

Fico spája pravicu s Pentou tým, že spomíma privatizáciu košického letiska, žiarskej hlinikárne a bratislavského Paroplynového cyklu. Poslanci Smeru nadšene tlieskajú.

16:05 "Je to oficiálna politika vlády Slovenskej republiky," vraví Fico o nákupe akcií podniku. Nikdy vraj nepripustí zvýšenie cien pre domácnosti - a určite nie podľa želania pravice a médií.

"Bojujeme za ceny," vraví. Inak by vraj boli o 30 percent vyššie. Tvrdí, že Lipšicovmu prejavu nerozumie.

16:00 Premiér stále pravici vytýka privatizáciu SPP. Meno finančnej skupiny tradične vyslovuje ako "džíendtí".

15:58 Robert Fico hovorí o tom, ako pravica privatizovala SPP a o tom, že pokiaľ bol pri vláde Smer, ceny plynu pre domácnosti sa vyvíjali oveľa priaznivejšie, ako počas vlád pravice. Smer tlieska. Ministri už nehľadia na iPady ale na Fica. Robert Fico hovorí o tom, ako pravica privatizovala SPP a o tom, že pokiaľ bol pri vláde Smer, ceny plynu pre domácnosti sa vyvíjali oveľa priaznivejšie, ako počas vlád pravice. Smer tlieska. Ministri už nehľadia na iPady ale na Fica. Andrej Kolesík zo Smeru si píše poznámky červenou fixkou, súhlasne prikyvuje hlavou a občas zatlieska. Téma ho zjavne zaujala.

15:46 Začína rečniť Fico. Zriadenci parlamentu v modrých montérkach pred neho postavili veľký graf s vývojom cien plynu. Opozícia pokrikuje: "Nevidíme na premiéra." Tabuľu posunuli.

Na Lipšica kričali: Ty šašo!

15:45 Lipšic končí, opozícia mu tlieska. Časť ministrov prešla z ťukania do mobilov na iPady.

15:39 "Obyčajní zlodeji robia podvody s DPH, táto vláda robí podvody s EPH," rýmuje Lipšic. Pýta sa jednotlivých členov vlády, za koho sú vo vláde - či za Širokého? Za Pentu? Za Výboha? Ministri začali po Lipšicovi pokrikovať. Zo Smeru po ňom ktosi volá: "Ty si šašo!" Pridávajú sa aj ďalší. Paška predsedu Novy vyzýva "k elementárnej slušnosti."

15:35 V sále sú takmer všetci poslanci Smeru aj opozície. Plný je aj balkón. Okrem novinárov sú na ňom aj niektorí známi lídri antigorilích protestov. Pokojne počúvajú Lipšica. Poslankyňa Smeru Jana Vaľová sa zakuckala. Viera Tomanová ju pobúchala po chrbte.

15:29 Lipšic sa premiéra pýta, koľko peňazí sľúbil vyplatiť finančným skupinám: "Sto miliónov? Dvesto? Tristo?" Premiér si podopiera hlavu a zazerá na Lipšica. Predseda Novy žiada zastaviť obchod, aby peniaze neskončili na účtoch schránkových firiem.

"Vzoprite sa aspoň raz svojim pánom," hovorí Lipšic smerom k ministrom.

15:24 Lipšic, ktorý je navrhovateľom odvolávania Fica, prirovnáva kauzu SPP ku Gorile. Je to podľa neho ešte väčšia kauza. Ministri si väčšinou čítajú.

Prepis Lipšicovho prejavu

Lipšic hovorí, že má dôkaz, že vláda stratila kontrolu nad najziskovejšou časťou plynární - eustreamom. Z neho sa má podľa Fica dofinancovávať strata SPP. Číta mená členov predstavenstva - okrem zástupcu EPH a PPF hovorí o poslednom členovi Róbertovi Hančákovi, ktorý pred tým, ako nastúpil za prvej Ficovej vlády na ministerstve vnútra, pracoval pre J&T.

Samotný fakt, že eustream kontrolujú manažéri investora nie je nič nové. Takto to je od jeho vzniku a tak to aj ostane, aj keby štát kúpil všetky akcie SPP.

Problém je, že štát by mal mať v predstavenstve jedno z troch miest, no v praxi ich má EPH vďaka nominácii Hančáka všetky tri.

15:17 "Príbeh premiéra Roberta Fica, je príbehom, ktorý občas povie svoj názor," pokračuje Lipšic. Jeho páni mu to ale vraj väčšinou vyhovoria. Predseda Novy hovorí o previazaní Smeru a J&T - o miliarde Bratislavskej teplárenskej v J&T Banke, o Počiatkovi na jachte J&T. "Strana Smer-SD je finančnou skupinou prerastená, ako dobrá slanina."

15:14 Prvým rečníkom je Daniel Lipšic (Nova). Vraví, že Slovensko nemalo nikdy premiéra, ktorý by bol tam poslušným lokajom. Vládu a krajinu podľa neho ovládajú finančné skupiny. Poslanci Smeru sa mrvia, minister financií Kažimír si čistí nechty.

15:13 Schôdza začala, na mieste je premiér Fico a všetci členovia vlády, okrem ministra školstva Čaploviča. Prišli aj poslanci Smeru.

Rokovanie má pokračovať aj po 19:00, rozhodli poslanci. Igor Matovič ale žiadal prerušenie schôdze a pokračovanie večer. Inak vraj naruší schôdzu tak, aby pokračovala až o deviatej ráno.

Alojz Hlina sa zasa dožadoval pustenia hymny. Nebolo mu vyhovené.

