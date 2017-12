Súd pri Sadikim pochybil procesne aj právne, tvrdí Borec

Možnosť dovolania proti rozhodnutiu o novom súde s Bakim Sadikim vyzerá podľa ministra spravodlivosti reálne.

BRATISLAVA. Otázka disciplinárneho potrestania prešovských sudcov, ktorí rozhodli o obnovení procesu s Albáncom Bakim Sadikim odsúdeným na 22 rokov za drogovú trestnú činnosť, je až sekundárna.

Na prvom mieste je podľa neho zvrátenie tohto verdiktu.

Na utorkovom mimoriadnom rokovaní Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť to vyhlásil minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru) s tým, že sa pripravuje mimoriadne dovolanie.

Borec má ambíciu podať dovolanie

Na potrestanie sudcov sa ministra pýtal poslanec Daniel Lipšic (nezaradený), podľa ktorého dotyční sudcovia rozhodli svojvoľne, čo "je dôvod na disciplinárne konanie s možnosťou prísnych sankcií".

"Takíto sudcovia nemajú čo robiť v talári. Takáto kauza má aj bezpečnostný rozmer. Je to totiž človek odsúdený za státisíce dávok heroínu. Všetko má nejakú hranicu, tu bola zjavne prekročená," tvrdí.

Lipšic zároveň Boreca upozornil, že o prípadnom dovolaní bude rozhodovať Najvyšší súd, na ktorého čele stojí Štefan Harabin, podľa Lipšica "v minulosti blízky priateľ Bakiho Sadikiho".

Borec zdôraznil, že možnosť podania dovolania sa javí ako reálna, zo zákona má na to 90 dní.

"My to predbežne vyhodnocujeme, že tá možnosť by tu bola. Pripravujeme to tak, aby sme tú vec zvrátili," avizoval s tým, že z legislatívy, žiaľ, vypadla možnosť pre ministra aj generálneho prokurátora podať sťažnosť pre porušenie zákona.

Na margo prípadného potrestania sudcov doplnil, že o tom teraz z taktického hľadiska nechce bližšie hovoriť a že okrem disciplinárneho návrhu má aj iné možnosti. Môže ísť napríklad o podanie trestného oznámenia.

Lipšic: Súdy hľadali dôvod na obnovu konania

Borec považuje verdikt Krajského súdu v Prešove, ktorý rozhodol o obnovení procesu s Bakim Sadikim, za nesprávny z procesného aj právneho hľadiska.

"Krajský súd v Prešove tvrdil, že Slovensko prisľúbilo v procese rokovaní o vydaní zabezpečenie práva Bakimu Sadikimu na nový proces. V tomto bode je toto tvrdenie absolútne nesprávne. Ja osobne som podpísal 9. novembra 2012 list, kde diametrálne odlišne som dal na vedomie, že Baki Sadiki má právo požiadať o nový proces, nie že má naň automaticky právo," pripomenul minister korešpondenciu, ktorú nedávno ukázal aj novinárom.

"Krajský súd mal všetko k dispozícii. Nesprávne však vyhodnotil listiny a dôkazy, lebo povedal, že Kosovo Sadikiho vydalo s výhradou práva na nový proces. Toto sa nezakladá na realite," zdôraznil pred poslancami Borec.

Lipšic však zvolil ostrejší slovník. "Podľa môjho názoru prešovské súdy hľadali akýkoľvek dôvod, aby obnovili konanie vo veci Bakiho Sadikiho. On tvrdil, že nevedel o svojom stíhaní, že bol vlastne v Kosove na dlhšej dovolenke a súd tomu uveril. Obnoviť proces na základe neexistujúcej výhrady pre nás neexistujúceho štátu je absurdné," vyhlásil opozičný poslanec.

Exminister spravodlivosti zároveň pripomenul, že Sadiki bol stíhaný už aj v 90. rokoch za pašovanie heroínu a že vtedy došlo k úmrtiu dôležitých svedkov.

Harabin: So Sadikim nemám žiadny vzťah

Štefan Harabin nehovorí, či je možné dovolanie v prípade Bakiho Sadikiho, ale ak by také dovolanie na Najvyšší súd prišlo, nerozhodoval by o ňom.

„Ja som nikdy nekomentoval ani jednu kauzu na najvyššom súde,“ povedal v utorok. „Ja to určite rozhodovať nebudem, lebo som predsedom v päťčlennom dovolacom senáte, čiže ja to rozhodovať nemôžem,“ uviedol.

Harabin sa podľa vlastných slov o kauzu Bakiho Sadikiho nezaujíma. „Prečo by som mal mať záujem? Veď viete, koľko ja mám známych a priateľov, a viete koľko káuz títo ľudia majú?“ hovoril Harabin.

Zároveň odmietol, že by mal s Bakim Sadikim nejaký vzťah. „Ja s ním nemám žiaden vzťah,“ vyhlásil a dodal, že ešte z mládežníckych čias pozná len jeho manželku, keď bola ešte slobodná.

Podľa Harabina by prípad Bakiho Sadikiho nebol, keby bol vydaný ešte v minulosti do Švajčiarska. „Keby mu Slovenská republika za Dzurindovej vlády neudelila štátne občianstvo, tak prípad sadikiho by tu nikdy nebol, lebo by bol dávno vo Švajčiarsku,“ poznamenal.

Harabin reagoval aj na poslanca Daniela Lipšica pre jeho výroky o možnom dovolaní. „Dnes Lipšic hovorí, že dovolanie dopadne u obžalovaného Sadikiho na najvyššom súde v jeho prospech, lebo Harabin je predsedom tohto súdu. Ale pritom 13. septembra sám hovorí, že dovolanie nie je možné,“ povedal Harabin.

Narážal tak na Lipšicove slová, ktoré odzneli 13. septembra v internetovej televízii denníka SME. „Urobte si sami právny názor, aké sú pracovné metódy hlásateľa čistej politiky,“ povedal šéf najvyššieho súdu.

Rokovanie iniciovala opozícia

Výbor napokon takmer jednohlasne zobral na vedomie správu Boreca o postupe justičných orgánov v tejto kauze.

Návrh Lipšica, aby minister informoval aj o ďalších krokoch vo vzťahu k podaniu dovolania a vyvodeniu disciplinárnej zodpovednosti voči sudcom, ktorí rozhodovali, však neprešiel.

Rokovanie výboru iniciovali opoziční poslanci na čele s Lipšicom. Vo verdikte prešovského súdu totiž videli bezpečnostné riziko.

O postupe súdov v prípade Sadikiho informoval Borec následne aj Ústavnoprávny výbor Národnej rady, ktorý podobne ako brannobezpečnostný zasadol z iniciatívy opozičných poslancov. Tí si však okrem ministra chceli vypočuť aj predsedu Súdnej rady Harabina, ktorý neprišiel.

Opozícii zároveň neprešiel návrh, aby si výbor Harabina alebo niektorého iného člena vedenia Súdnej rady ako najvyššieho orgánu sudcovskej samosprávy pozval na niektoré z ďalších zasadnutí.

Výbor napokon len odhlasoval, že informácie podané Borecom berie na vedomie.