Slovenských pacientov ničí cynizmus lekárov a sestier

Blogeri sa snažia rozhýbať debatu o prístupe lekárov a sestier k pacientom.

17. sep 2013 o 19:56 Ján Krempaský

BRATISLAVA. „Reakcia personálu na pacienta, ktorý prestáva byť pri vedomí, hyperventiluje ako pretekársky chrt, kričí, že má bolesti, a očividne trpí ako zviera? Priviažeme ruky obväzom o bočnice. A necháme tak,“ opisuje v blogu Ako sa zdochýna v slovenskej nemocnici hospitalizáciu svojej mamy Aleny v bratislavskej ružinovskej nemocnici jej dcéra Ivana.

Jej blog spustil sériu ďalších článkov o pomeroch v rôznych nemocniciach na Slovensku. Štyri z nich patria na blogoch SME medzi najčítanejšie.

Mená Ivana a Alena sú vymyslené. Skutočné má denník SME v redakcii. Podobne ako väčšina blogerov, pisateľka nechce robiť problémy sebe ani svojej rodine.

„Kamarátka ma varovala, nech sa nesťažujeme. Oni sa sťažovali a zomierajúca mama, inak MUDr., ju potom so slzami v očiach prosila, nech to už nerobia. Poriadne si to totiž odskákala,“ píše Ivana.

Denník SME však prípady identifikoval a požiadal nemocnice o reakciu. Odpovedala jedna.

Percento ľudí, ktorí odpovedali na otázku v prieskume agentúry MEDIAN SK ; Národný prieskum MML-TGI, 1+2/2013. Termín opytovania 7.1.2013 - 23.6.2013, respondenti boli vo veku 14 - 79 rokov. Veľkosť výberovej vzorky je 4076 respondentov.

Priviazaná a ignorovaná

Pani Alenu priviezli do ružinovskej nemocnice na pľúcne oddelenie v marci. Mala rakovinu pľúc. Rodina jej chcela zaplatiť samostatnú izbu, nebola však k dispozícii. Musela ísť na trojku.

Raz večer jej sanitár pri polohovaní zranil rameno. Prišli jej ho ošetriť až ráno. Povedali nám, že pani primárka to vyšetrí, ale nevyšetrilo sa nič, vraví Ivana.

O pár dní sa nevedela dovolať mame, tak volala na oddelenie. Sestry jej povedali, že sa nedeje nič zvláštne. Nebola to pravda.

Mamu našla v agónii a priviazanú o posteľ. Až keď urobila rozruch, lekár jej dal morfium. Ivana mamu odviazala, začo si vyslúžila kritiku sestry. Vraj ju priviazala, aby si nestrhávala kyslíkovú masku.

Hoci nechala Alenina dcéra personálu na seba kontakty, nikto sa jej neozval, že stav jej mamy sa zhoršil.

„Ide o subjektívny názor uverejnený anonymne,“ vraví Petra Stano Maťašovská, hovorkyňa nemocnice. Neevidujú vraj v tejto súvislosti nijaký podnet.

Nemocnice sa ani neunúvali poprieť, že by sa niečo ako „zdochýnanie“ u nich stávalo, píše Juraj Javorský

Sestry sú vyhorené

Ivana aj iné blogerky si myslia, že podnetom na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa nič nevyrieši.

„Zatiaľ to vyzerá tak, že nad obyčajným občanom má stále navrch profesijný klan, ktorého delikty zaštíti aj úrad pre dohľad,“ myslí si blogerka a sestra Božena Wright z Kanady.

Hovorkyňa úradu Soňa Valášiková oponuje, že konajú nezávisle, objektívne a nestranne. Za posledných päť rokov sa podiel opodstatnených podnetov pohybuje od 20 do 30 percent.

V nemocniciach je však podľa Ivany najväčší problém s cynizmom a ľahostajnosťou lekárov a sestier. Neexistuje úrad, ktorý by to vyšetril, tvrdí.

„Dochádza k vyhoreniu zdravotníckeho personálu,“ odôvodňuje správanie šéfka odborov sestier Monika Kavecká. Sestry sú podľa nej slabo ohodnotené, je ich málo a od spoločnosti necítia, že si ich prácu váži ako v minulosti.

„Takéto informácie, aké odzneli v blogoch SME, vítame,“ vraví Peter Visolajský, šéf lekárskych odborov. Dôležité však podľa neho je, aby kritika bola konkrétna, a tak nepadalo zlé svetlo na všetkých zdravotníkov.

„Aby sa veci pohli dopredu, treba sa viac sťažovať a angažovať sa,“ radí aj analytik Dušan Zachar z Ineko. Priznáva, že u nás chýbajú úspešné príbehy obyčajných pacientov, ktorí zvíťazili nad štátnou mocou.

