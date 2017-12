Paška nehodlá skúmať, či poslanci pijú, hoci v smetiakoch našli množstvo fliaš

Poslanci aj novinári dosvedčili, že z viacerých poslancov Smeru bolo v parlamente cítiť alkohol.

18. sep 2013 o 10:46 SITA, Miroslav Kern

Predseda parlamentu hovorí, že je to individuálna vec každého.

BRATISLAVA. Nočná potýčka medzi poslancami Smeru a OĽaNO zatienila na väčšinu dňa hlavnú tému mimoriadnej schôdze parlamentu – prevzatie akcií stratového SPP štátom.

Smer odklonil rokovanie o SPP na noc a cez deň pokračovala bežná schôdza.

Poslanci opozície sa síce cez deň snažili dostať do rozpravy tému SPP, otázkou dňa však bolo: kto začal bitku v pléne parlamentu – poslanci Smeru alebo OĽaNO? A najmä: boli poslanci Smeru opití?

Upratal si cestu

„Pán Valocký sa veľmi rýchlo ponáhľal, aby mi skočil do cesty, ja som si upratal cestu a išiel som si ďalej po svojom,“ opisoval začiatok incidentu Igor Matovič z OĽaNO.

Matovič rýchlym krokom prenasledoval poslancov Smeru, ktorí sa zmocnili jeho kartónovej repliky Roberta Fica. „Ďalej už iba on do mňa štuchal,“ tvrdí.

Hlavným zraneným vraj bol poslanec OĽaNO Jozef Viskupič. Maketu podľa neho už vonku zo sály vyhodili poslanci Smeru z poschodia, jeho natlačili na zábradlie a dostal vraj ranu zozadu.

„Boli tam vugarizmy a traja poslanci – Varga, Valocký a Cicoň,“ opisoval incident Viskupič. Hovorí, že do úst dostal päsťou a že mu na ošetrení zistili malú tržnú ranu v ústach a pomliaždeniny. Smeráci sa mu zdali opití.

Jozef Valocký zasa tvrdil, že incident začal tým, že ho začal napádať Matovič. Viskupič podľa neho napádal Ivana Vargu a Matovič ho „kopol do brucha a to je celé“. Trval na tom, že on ani jeho kolegovia predtým nič nepili.

Varga sa v noci po incidente príliš s novinármi baviť nechcel. Na otázku redaktora Markízy, koľko pil, keď tak z neho cítiť alkohol, odpovedal, že nič. Potom už len pritakal, že z neho cítiť lieky a zatvoril sa na toalete.

Aj Daniel Lipšic z Novy už pred incidentom upozorňoval na zvláštny pach, ktorý zavial od Smeru.

Štandardne sa strkali

„Niekoľko bláznov a polobláznov nebude rozvracať to, čo sa budovalo desiatky rokov,“ varoval už v stredu cez deň predseda parlamentu Pavol Paška (Smer). Aj jeho verzia je, že Matovič napadol Valockého „a začal ho strkať“.

„To, že došlo potom k naťahovačke o ten muster, o tú figurínu, bolo štandardné strkanie,“ vysvetľoval ďalej Paška a sľuboval, že to bude vidieť aj na zábere bezpečnostnej kamery na chodbe.

Paškov dôkaz nesedel

Paška neskôr pojem „štandardné strkanie“ poopravil na „bežnú strkanicu“. „Klasické daj sem, nedaj sem.“ Poslanci Smeru sa podľa neho určite nedopustili kontaktu „typu agresívnej snahy protivníka fyzicky napadnúť a ublížiť“.

Kamera SME nakrútila len moment konfliktu Matoviča s Valockým. Zo záberu nie je jasné, kto koho prvý strčil, sácali sa však obaja.

Hlavnú časť incidentu – potýčku za dverami rokovacej sály – zaznamenala priemyselná kamera zo vzdialenosti asi 25 metrov.

Na zázname vidieť strkajúci sa chuchvalec zákonodarcov s kartónovým Ficom, ktorý po pár sekundách preletí cez zábradlie smerom k prízemiu. Zo záberov nie je možné určiť, kto koho otĺka, potvrdilo sa však skoršie tvrdenie OĽaNO, že maketu, ktorú zobrali poslanci Smeru, zhodili z poschodia.

Iná kamera incident nezachytila, napríklad kameru pri prezenčkách nechal na začiatku volebného obdobia Paška odmontovať.

Incidentom sa v stredu zaoberal mandátový a imunitný výbor. Aktérov nočnej naťahovačky si predvolajú.

Predseda parlamentu minulý týždeň, potom ako Alojz Hlina napadol poslanca Smeru Antona Martvoňa, žiadal zavedenie parlamentnej stráže. Alkohol teraz tak ako už viackrát v minulosti riešiť odmietol.

Fľaše zmizli z bufetov, alkohol nezakázali Poslanci Smeru tvrdia, že v klube sa nepilo. Fúkať odmietajú. BRATISLAVA. Kontajner plný fliaš od vína či rumu pri poslaneckej ubytovni bol v stredu ráno korunným dôkazom OĽaNO Igora Matoviča, že poslanci Smeru sa v noci na stredu počas mimoriadnej schôdze opíjali. Matovič tvrdil, že ho na fľaše upozornila upratovačka, ktorá ich vyniesla z priestorov Smeru. Vedenie parlamentu vysvetľovalo, že do kontajnera hádžu fľaše aj zo susednej reštaurácie Parlamentka. „Prepáčte, ale ja nebudem na upratovačky reagovať,“ hovoril medzitým po rokovaní vlády s úškrnom minister práce Ján Richter. V parlamente potom pred novinárov priviedol Smer inú upratovačku, ktorá upratovala po noci klub Smeru. „Žiadne fľaše som tam nenašla,“ povedala. Proti Smeru však svedčili aj ďalší. Asistentka poslanca OĽaNO Jána Mičovského ráno videla inú upratovačku, ako zbiera fľaše z priestorov, kde má Smer kancelárie. Alkohol v klube videl aj šéf SDKÚ Pavol Frešo. „Nazrel som, keď som išiel okolo, a videl som poháre, o ktorých obsahu nemám žiadnu vnútornú pochybnosť,“ povedal. Nepijú, no fúkať nechcú Poslanci Smeru svorne hovorili, že v klube sa nepilo. „Tie fľaše tam pokojne mohol niekto doniesť, to vôbec nie je žiadny dôkaz,“ tvrdil napríklad Dušan Jarjabek. „Neskúšajte ma, ja tieto veci poznám veľmi dobre,“ dodal. Hlavní podozriví Ivan Varga a Jozef Valocký tvrdili, že opití neboli. Fúkať odmietli. Poslancom rokovací poriadok nič také ani neprikazuje. Nie sú totiž klasickí zamestnanci. Návrh, aby museli fúkať, chcel nedávno presadiť poslanec Branislav Škripek. Väčšina to odmietla. „Parlament nie je fabrika, kde ráno o šiestej prídete a pichnete si. Neprislúcha nám mať takýto spôsob kontroly výkonu mandátu,“ odôvodňoval šéf parlamentu Pavol Paška, prečo nebude žiadať fúkanie. „Je to nedôstojné,“ povedal aj poslanec Smeru Ľubomír Petrák. Predávajú iba pivo Do konca prvej vlády Roberta Fica predávali v parlamente lacný alkohol. Poslancom už nenalejú ani v salóniku za rokovacou sálou, v bufete a na recepcii poslaneckej ubytovne predávajú iba pivo. Dvanástku za 1,80 eura. Ak majú poslanci chuť na niečo tvrdšie, alkohol predávajú v reštaurácii Parlamentka vedľa Národnej rady. Borovička tam stojí 2,50 eura, dobrá whiskey takmer 6 eur. Lacnejší alkohol je v blízkej samoobsluhe. V igelitkách s jej logom boli flaše, ktoré objavil v kontajneri Matovič. Dušan Mikušovič

