Opozícia nachytala Pašku a skúsila hlasovať už v noci

Rozprava sa skončila. Hlasovať o odvolaní premiéra budú poslanci vo štvrtok o 13:45.

18. sep 2013 o 18:29 Miroslav Kern, Miroslav Kern, Martina Pažitková, Dušan Mikušovič, Konštantín Čikovský

Odvolávanie premiéra - deň druhý (19 fotografií)

Spravodajstvo minúta po minúte sme ukončili



1:51 Poslanci odišli, balkón sa rozpustil, pre dnešok končíme. Ďakujeme za pozornosť.

1:49 Paška nakoniec uznal svoju chybu a nechal hlasovať o nedôvere vláde. Národná rada však nebola uznášaniaschopná, v sále bolo len sedemnásť poslancov. Paška prerušil rokovanie, hlasovať sa bude opäť vo štvrtok o 13.45.

1:46 V sále začína byť ešte veselo. Opoziční poslanci sa dožadujú okamžitého hlasovania. Dohoda na grémiu podľa nich nemôže byť nadradená hlasovaniu poslancov. "Dobre viete, že ste porušili rokovací poriadok," hovorí Lipšic Paškovi.

1:40 Lipšic sa vrátil aj k včerajšiemu incidentu. "Poslanci Smeru sa opili a pobili," povedal.

Procházka Paškovi hovorí, že zákon je jednoznačný. Hlasuje sa vraj po skončení rozpravy, ak Národná rada nerozhodne inak. Tá inak nerozhodla. Podľa Procházku by sa teda malo hlasovať a na hlasovanie by mala ešte teraz v noci prísť vláda.

1:39 Rozprava sa skončila.

1:34 Defilé poslancov za pultíkom uzatvára Daniel Lipšic, ktorý je navrhovateľom odvolania Roberta Fica. Pýta sa Pašku, či budú o návrhu hlasovať ešte teraz. Paška argumentuje dohodou na grémiu, že hlasovať budú vo štvrtok o 13.45. Lipšic kontruje, že takúto dohodu musí dať schváliť plénu, čo Paška neurobil.

1:30 "Škoda, že si tu nebola," hovorí jedne z aktivistov kolegyni, ktorá prišla pravdepodobne z WC. "Vypískali sme Pašku," povedal spokojne. Rozprava sa skončila.

1:22 Sulík: "Pán Paška je totálne neschopný predseda parlamentu. Trúfam si to posúdiť." Aktivisti si dnes možno naposledy zatlieskali a začali mohutnejšie skandovať Odstúpiť! a Hanba!

1:20 Na záver rozpravy prišiel do sály aj predseda parlamentu Paška. Odkašľal si, aby na seba upozornil, a vystriedal Laššákovú. Pri Matovičových slovách nervózne pozerá na hodinky. Či sú to tie za 10-tisíc eur, z balkóna nevidieť.

1:14 Igor Matovič hovorí, že správanie Pavla Pašku mu pripomína časy nástupu fašizmu v Nemecku.

Hraško zarecitoval Mor ho!

1:03 Procházka bol predposledným poslancom, ktorý sa do rozpravy prihlásil písomne. Vo svojom prejave pripomenul, že štátny Tipos aj tento rok bude sponzorovať Širokého hokejový Slovan. Róbert Fico podľa neho po stýkrát spláca záväzky svojim mecenášom vlastnou hlavou. Kritizoval aj to, že vládny Smer zneužíva Štúrovcov na svoju propagáciu, no ich princípy nectí. Na to zareagoval poslanec Ivan Hraško. Precítene zarecitoval kúsok z básne Mor ho!

0:53 "Najsrandovnejší sedláci búšili do bývalej premiérky Radičovej hlava nehlava," hovorí poslanec Radoslav Procházka. Róberta Fica nazval urasteným chlapom, ktorý sa rád necháva fotiť s holou hruďou, no pred zodpovednosťou utečie.

Procházka dodáva, že Iveta Radičová by Fica kedykoľvek upratala do kúta. Balkón trochu ožil a zatlieskal.

0:45 Viacerí poslanci, ktorí sa prihlásili do rozpravy, sú už doma. Strácajú poradie a v rozprave sú poslední traja. Richard Vašečka (OĽaNO), Frešo a Radoslav Procházka. Vedenie schôdze sa ujala Laššáková. Dialóg medzi balkónom a prízemím môže byť ohrozený.

Zdvihnutou rukou sa do rozpravy hlási ďalší aktivista. Laššáková ho stále nevyvolala.

Náš fotograf Vladimír Šimíček sa lúči a želá dobrú noc

0:40 Martin Poliačik zo SaS chváli atmosféru tejto "večernej seansy". Interaktívne sa zapája aktivista. Dialóg medzi balkónom a sálou je harmonický. Poslanci ďakujú ľudu za ohlasy. Opäť prichádza Laššáková. Niečo sa jej asi nepáči.

0:26 Zažili sme aroganciu Smeru aj jeho zbabelosť, vraví v rozprave Richard Sulík (SaS). Pripomína, že už sa môže len opakovať. 83 poslancov Smeru nazval kolesíkmi a nevie pochopiť, ako sa mohli natoľko nechať zmanipulovať.

"Kolesíkovia budú hlasovať tak, ako ukáže pani Laššáková a pani Laššáková ukáže tak, ako jej prikáže veľký vodca."

0:24 Aktivistka si opäť sadla. Stalo sa iba to, že si od novinárky vypýtala vizitku. Niektorým aktivistom klipkajú oči. Ale iba trochu. Vyzerajú, že vydržia do rána. V sále je teplo a prejavy ich bavia. Páči sa im hlavne interaktívnosť rokovania. Zakričia z balkóna a zdola im zavše odpovedia.

0:14 Hraško stále reční. Nazval Fica "šmejdom, ktorý okráda Slovensko". Aplauz. Aktivistka, ktorá sa hlásila o slovo a kričala na poslancov, vstala. Asi sa niečo stane.

Štvrtok 19. 9.

23:54 Vláda klame, premiér klame, predseda parlamentu klame, hovorí Igor Hraško z OĽaNO. "Klamú do očí a vôbec im to nevadí. Tu sú poslanci, ktorí nemajú absolútny charakter." Hneď sa opraví, že práve tí bezcharakterní však v sále nesedia.

Hraško má energie na rozdávanie. Hovorí rýchlo a imituje aj Fica. Premiér je z Topoľčian. Nemá stredoslovenský prízvuk.

Aktivisti "prepustili" poslancov

23:50 Mezenská ukončila svoj oduševnený prejav. Aktivisti dlho tlieskajú. Sulík Mezenskú chváli. Priznáva, že by to takto nepovedal.



23:44 Do sály prišla podpredsedníčka parlamentu Jana Laššáková zo Smeru. Čuduje sa, čo sa to tam deje. Krútiac hlavou odchádza a necháva sálu napospas opozícii.

Situácia sa upokojila. Aktivisti sú ticho. Kartónový Fico je na svojom mieste. Nemá ho kto uniesť.

23:39 Aktivistka na balkóne sa hlási o slovo. Hovorí, že ju Galko vyzval k aktivite. Novinári sa preberajú a ženu nakrúcajú. Ozvala sa ďalšia aktivistka. Vláde dala okamžitú ústnu výpoveď. V sále však nie je žiaden minister, takže ju nikto neprebral. "Je to naša krajina, ste prepustení," kričala z balkóna.

Aktivistom odpovedá Sulík. Majú sa vraj ozvať Smeru a nie im. V parlamente vznikla zvláštna situácia. Aktivisti kričia smerom k poslancom pravice a oni im zasa odpovedajú. Reční Helena Mezenská z OĽaNO. Tlieskajú jej.

23:35 Galko pokladá nočné rokovanie za neúctivé. Číta niečí zúfalý status zo sociálnej siete so sumarizovanými najnovšími aférami Smeru a ďakuje aktivistom, že prišli.

23:30 Hovorí Ľubomír Galko zo SaS. Matovič je na mieste spravodajcu. Dnes môže sedieť. Ťuká si do iPadu a vyzerá spokojne.

23:21 Zníženie operatívnych nákladov by SPP znížilo náklady o 20 miliónov eur ročne, tvrdí Miškov. Podniku ďalej odporúča zaviesť zvýhodnenú tarifu a ostatným ceny dvihnúť.

23:11 Z parlamentu odišiel už aj Ivan Mikloš. V parlamentnom bufete majú zásoby až do rána. Vystavujú asi 50 rezňov. Obschnú. Stravníkov niet.

Rozpráva Juraj Miškov (Nova). Kritizuje postupy Nemcov a Francúzov v SPP. Na druhej strane ich bráni. Počíta, že na dividendách sa im podnik vrátil za deväť rokov. Rovnako veľa dostal aj štát.

23:00 Pred parlamentom aktivisti zapálili sviečky v tvare mapy Slovenska. Východ im stále zhasína. Hovoria si medzi sebou, že to je symbolické. Nevysvetlili ale prečo.

22:53 Martin Poliačik (SaS) hovorí aj o školstve. Zúri pri spomienke na štátneho tajomníka ministerstva školstva a agenta Chudobu.

V sále je už len 13 poslancov, z toho dvaja zo Smeru. Schôdzu riadi Paška a na mieste spravodajcu je ďalší Ficov človek.

22:34 Ľudovít Kaník hovoril o zvýšení cien distribúcie plynu, na ktorom bude zarábať firma, v ktorej je aj EPH.

22:24 Poslankyňa Vašáryová (SDKÚ) pripomenula, že sa bude stupňovať tlak Gazpromu na krajiny aj preto, že Ukrajina chce podpísať asociačnú dohodu s úniou. Pýta sa, či napríklad Kellner (najväčší vlastník EPH) potom bude zastupovať v plynovej politike slovenské záujmy. "Bude nás zastupovať muž, ktorého fotku verejnosť 15 rokov nevidela?"

22:11 Lucia Žitňanská o Smere: "Volíme politikov, ktorí majú tváre, no rozhodujú ľudia, ktorí nemajú tváre a nemajú žiadnu zodpovednosť voči občanom."

Hovorí, že sa stierajú hranice: medzi Ficom a Křetínským, medzi predsedom Najvyššieho súdu a Sadikim, medzi bývalým generálnym prokurátorom a Kočnerom.

Aj Lucia Žitňanská spomína "džínendtí".

21:50 Treba zabrániť dokončeniu transakcie, nielen ju opísať. "Nemôže sa cez túto transakciu robiť sociálnu politiku. To je blud," hovorí Figeľ.

Ficovi radí, aby pustil na trh viac slobody aj na trh plynu a výsledky sa dostavia.

21:48 Predseda KDH sa inšpiroval textom SME a pripomína ministrovi Malatinskému, že má väčší príjem od Haščáka z Penty ako od vlády.

21:45 Figeľ viackrát Smeru odkázal, že pravde neutečú. Pýta sa Fica, kto zaplatí nákup straty.

21:42 Magdaléna Vášáryová (SDKÚ) čítala z dokumentu o SPP v češtine. Na výslovnosti si dala veľmi záležať. Vidno, že hrala v českých filmoch.

Mikloš vysvetľoval, ako Fico ustupoval EPH

21:34 Juraj Miškov a Martin Chren, ktorí podporovali prevod tranzitnej rúry na dcéru SPP, hovoria doplňujúce informácie k Miklošovmu prejavu. Ten najmä Miškova viackrát nepriamo obvinil, že postupoval v neprospech záujmov štátu. Miškov aj Chren však reagujú zmierlivo, očividne nechcú do sporu s opozičným kolegom. Miškov napríklad vysvetľoval, že nepodporoval prevod tranzitnej rúry, ale naopak - na vládu priniesol návrh uznesenia, aby to nepovolil.

21:18 Mikloš hovoril vyše hodiny, bol na rozdiel od predrečníka Hlinu pokojný. Bývalý poradca Mikuláša Dzurindu Sergej Michalič na Facebooku chváli výkon opozície: "Druhá parlamentná noc odvolávania premiéra sa začala trojicou silných rečníckych výkonov Lipšic (úvodné zhrunutie situácie), Hlina (emócie), Mikloš (fakty! vrátane menej známych)."

21:14 Mikloš sa vracia k obvineniam, že poradca pri privatizácii SPP dostal peniaze za radenie pri predaji jednému záujemcovi. Tvrdí, že do poslednej chvíle investori nevedeli, že budú sami. Cituje správu OECD, ktorá hovorí o dobrom výsledku privatizácie. Tvrdí, že Fico nechodil na zasadania privatizačnej komisie, pretože mal všetko k dispozícii a bál sa, že to nebude môcť kritizovať.

21:01 Aktivisti stále prechádzajú cez detektor. Asi majú pri sebe veľa kovu. Detektor totiž pípa s frekvenciou kasy v Lidli.

Spravodajca schôdze Milan Mojš zo Smeru pozorne počúva Mikloša.

20:44 Mikloš opisuje, ako sa za Ficovej vlády oslabili práva štátu ako akcionára. EPH tým napríklad získalo možnosť dostať sa cez úvery eustreamu k peniazom bez toho, aby potrebovala súhlas vlády.

Hovoril aj o tom, že ocenenie firmy bolo robené na základe plánu hospodárenia SPP, ktoré v skutočnosti vyrobili manažéri EPH.

20:44 Poslanci Smeru si už postupne odnášajú aj laptopy. Na stoloch po nich zostali prázdne fľašky od minerálky a slané tyčinky.

20:38 Na chodbe pri rokovacej sále je minister zahraničia Miroslav Lajčák. Debatuje s poslancom Smeru a žilinským županom Jurajom Blanárom. Mikloš v sále stále hovorí.

20:25 Keďže je balkón plný aktivistov a ďalší čakajú ma vrátnici Ľubomír Galko zo SaS ich "na svoje triko" berie do kinosály na prízemí. Tam môžu rokovanie sledovať na premietacom plátne. Po jednom prechádzajú cez detektor a ochranka ich dôkladne prezerá.

20:21 Mikloš hovorí, že idú Fica odvolať aj za to, že neposilnil vplyv štátu v dcérskom Eustreame. "Urobil to presne tak, ako kritizoval Miškova v marci 2012".

Je konkrétny a číta z dokumentov. Opozícia sa tvári zadumane. Aj z jej radov už mierne ubudlo.

20:10 Ivan Mikloš začal svoj preslov. Opozícia sa tvári výrazne vážnejšie, než pri Hlinových žartoch s igelitovým sáčkom spred niekoľkých minút.

20:07 V budove parlamentu bol pred chvíľou Fico. V sále sa ale neukázal, zrejme bol u Pašku. Podľa informácií SME tu ale momentálne nie je.

Hlina kričal

20:01 Hlina: "Plyn nie je Jogobella."

19:58 V sále sú už len traja poslanci Smeru, vrátane spravodajcu, ktorý tam byť musí. Postupne odišli aj bez výzvy.

19:56 Hlina hrozí, že "svojich" Rómov z Malaciek presťahuje k domu pri hrade, kde býva Fico.

19:50 Alojz Hlina sa rozčuľuje. "Sú medzi vami ľudia, ktorým by som nedal ani pivo čapovať," vraví. Vraj by ich hnal. Ku Smeru kričal niečo o "nímadoch a hochštapleroch".

Hlina búcha do stolíka. Rozčúlilo ho, že vraj niekto zo Smeru o ňom roznáša, že bol na protialkoholickom liečení.

Predsedajúci schôdze Figeľ sa pýta, či by to bez búchanie nešlo. Hlina vraví, že je proste taký. Má poľnohospodársku školu a nemá vysokú. Antigorilisti tlieskajú.

19:48 Schôdzu teraz vedie Ján Figeľ. Vaľová kričí smerom k Lipšicovi, aby neprovokoval. Je medzi poslancami Smeru. Vaľová žiada, aby si sadol na svoje miesto navrhovateľa. Lipšic už je na pôvodom mieste.

19:43: Poslankyňa Smeru Oľga Nachtmannová si vyprosuje "plytké a úbohé" urážky. Nahneval ju Lipšic, keď vravel, že pod vplyvom alkoholu boli nielen poslanci, ale aj poslankyne.

Lipšic vraví, že by to nemala brať "mužsko-žensky". Fúkať by mali všetci.

Zmena termínu rokovania neprešla

19:36 Na schôdzu sa pripravili aj tety v parlamentnom bufete. Plný je pult s nezdravými šalátami. V pohotovosti je aj stála lekárska služba.

19:30 Štefan Kuffa z OľaNO vraví, že je na nočnej schôdzi proti svojej vôli. Zamestnanci sa vraj môžu odvolať na Zákonník práce, ale on nie a bude musieť opäť sedieť v parlamente do rána.

19:28 Prvý poslanec Smeru prehovoril. Dušan Jarjabek odkázal jedinou vetou na Pavla Hrušovského (KDH), ktorý dnes povedal, že pokiaľ by rokovanie nemalo mať slušnú úroveň, malo by radšej skončiť.

Od Smeru je to nateraz všetko. Iní jeho poslanci prihlásení nie sú.

19:24 Daniel Lipšic sľubuje, že v najbližších dňoch ukáže dôkazy o prepojení J&T a vlády Roberta Fica.

To, že pri odvolávaní nie je vláda, je podľa Lipšica prejavom neuveriteľnej zbabelosti. "Možno, že ich z Riverparku nepustili." Fico by sa mal vrátiť a prestať konečne bicyklovať, povedal v narážke na spôsob dopravy, akým prišiel dnes na vládu.

Zopakoval, čo hovoril v utorok:

Slovenská republika stratila kontrolu nad najziskovejšou časťou plynární (eustream), pretože aj jedno miesto v predstavenstve, ktoré je určené pre štát, dostal človek (Róbert Hančák), ktorý prišiel z J&T.

Lipšic vysvetľuje, že rovnako ako EPH mohol kúpiť podiel v SPP štát. Ten si totiž na kúpu akcií od pôvodných investorov požičal v banke a teraz to spláca z dividend, na ktoré si zasa musia požičiavať plynárne.

19:21 Na včerajšom mieste je už aj kartónový Fico v životnej veľkosti. Poslanci Smeru už sa trúsia zo sály.

19:20 Poslankyňa Smeru v ružovom kostýme rozdáva kolegom kokosovú cukrovinku Rafaello. Nenechajú sa dlho núkať. Jana Vaľová si sladkosť obzrie, ale nevloží do úst.

DOPLNENÉ 19:40: Pred Janou Vaľovou je prázdny obal z Rafaella.

DOPLNENÉ 20:13: Na Vaľovej mieste nie je Rafaello, obal a už ani Vaľová.

DOPLNENÉ 21:56 Na Vaľovej mieste sedí Martin Fronc a vedľa na mieste Viery Tomanovej Marián Kvasnička (obaja z KDH). O radu pred nimi je celá krabica Rafaella. Odolajú?

DOPLNENÉ 22:09 Kvasnička si presadol o rad dopredu k Rafaellu.

DOPLNENÉ 22:56 Kresťanský demokrat pokušeniu od Smeru odolal. Zo sály odišiel.

19:18 V rozprave začína Daniel Lipšic (Nova). Je mu ľúto, že potýčka z minulej noci prekryla hlavnú tému - SPP. Lipšic opakuje, že niektorí poslanci Smeru boli pod vplyvom alkoholu. Žiada Pašku, aby sa to neopakovalo. V Smere šomrú a krútia hlavami. Paška odkráčal.

19:15 Procedurálne návrhy opozície z minulej noci, aby sa poslanci Smeru podrobili dychovej skúške, prišiel na radu až teraz. Pokiaľ mali vtedy v krvi, už im zrejme vyprchalo. O návrhu sa preto nehlasuje.

19:12 Ľudovít Kaník (SDKÚ) zasa žiada, aby sa prerušilo rokovanie, kým neprídu členovia vlády. Ani jeho návrh neprešiel.

19:11 Poslanec OĽaNO Štefan Kuffa chce zmeniť nočné rokovanie na denné a posúnúť ho na ráno. Smer je proti. Bude sa ťahať v noci.

19:08 Antigorilisti sú v očakávaní. Priviedli si so sebou chlapčeka v goralskom klobúčiku. Mrví sa.

19:00 Ďalšie nočné rokovanie k SPP je na spadnutie. V sále sú okrem opozície aj poslanci Smeru. Vlády, ktorá sa spolu s premiérom Ficom odvoláva, ale zatiaľ niet. Na balkóne sú okrem novinárov aj antigorilí aktivisti.

Schôdzu na sme.sk sledujú:

z parlamentu reportér Miro Kern a

z tylu editor Konštantín Čikovský.

Stalo sa v utorok v noci a v stredu ráno:

opozícia ani premiér počas noci nepovedali žiadne informácie, ktoré by debatu o SPP posunuli

premiér hneď po svojom vystúpení odišiel a zobral so sebou aj všetkých ministrov a poslancov Smeru

opozícia chcela dosiahnuť návrat Fica a zvyšku Smeru tým, že čítala najprv vládne dokumenty (Igor Matovič, 4 hodiny), neskôr napríklad aj Daniel Lipšic (spis Gorila).

pretláčanie sa o kartónovú figurínu predsedu Smeru skončilo v noci zranením poslanca OĽaNO Jozefa Viskupiča. Viacerí poslanci Smeru boli v čase potýčky evidentne pod vplyvom alkoholu, dnes tvrdili, že na klube nepili a nebili sa, ale ich napadol Igor Matovič.

