Federič na byte SPP zarobil viac ako milión korún

Šéf Úradu vlády kúpil byt od plynární za 3,5 milióna korún, obratom predal za 4,7 milióna.

18. sep 2013 o 21:09 Matúš Burčík, Matúš Burčík, Mária Benedikovičová

Pôvod majetku šéfa Úradu vlády Igora Federiča je nejasný. Darované byty išli cez rodinu.

BRATISLAVA. Miliónový obchod urobil šéf Úradu vlády Igor Federič zo Smeru s bytom, ktorý kúpil v roku 2003 od Slovenského plynárenského priemyslu.

SME získalo kúpnu zmluvu, podľa ktorej Federič za 4-izbový byt s rozlohou vyše 120 štvorcových metrov v centre Bratislavy zaplatil 3,5 milióna korún. Po pár mesiacoch ho predal o 1,2 milióna drahšie, za 4,7 milióna korún.

Podľa údajov Národnej banky Slovenska to bola v čase podpisu zmluvy medzi Federičom a SPP len zhruba priemerná cena bytov s takouto rozlohou v celom Bratislavskom kraji.

Byt Federičovi kataster prepísal vo februári 2004. Už o štyri mesiace ho predal britskému občanovi. SPP tvrdí, že cenu určili na základe znaleckého posudku.

Federič kúpu bytu ani v stredu nevysvetlil. Nie je vylúčené, že doň pred odpredajom investoval.

Prvýkrát zavádzal

Kde čo má Adresy Federiča V podkroví domu na Štefánikovej kúpil byt od SPP. Na Borodáčovej jeho rodina získala byty darom. Darovaný dom v bratislavskej mestskej časti Rača sa nachádza na Šúrskej ulici. Na Blumentálskej mal trvalé bydlisko, má tam menovku.

Jeho zmluva s SPP dosvedčuje, že o cene bytu v piatok, keď ho SME kontaktovalo, nehovoril pravdu.

Konkrétnu sumu vtedy nezverejnil, odpísal len, že za nehnuteľnosť pri prezidentskom paláci dal „asi 70-krát vyššiu cenu ako pán Kinčeš, keď odkupoval svoj byt“, čo by bolo 115-­tisíc korún. Ak by rátal k cene bytu aj prislúchajúci pozemok, vychádzalo by to na sedem miliónov korún.

V pondelok už Federič tvrdil, že byt kúpil „za štandardnú sumu v hodnote niekoľkých miliónov korún“.

Bývalý šéf SPP Pavol Kinčeš musel v roku 2001 odísť z funkcie, keď vyšlo najavo, že podkrovný byt s rozlohou vyše 164 štvorcových metrov na Štefánikovej ulici nadobudol od SPP za 1647,90 koruny (55 eur). Za parcelu od Starého Mesta dal zhruba stotisíc korún (3330 eur).

Federič nemal nič?

Aj po deviatich rokoch je na zvončeku bývalého bytu SPP Federičovo meno. Zakladateľ Smeru neodpovedá prečo.

Mlčí aj o tom, odkiaľ vzal peniaze na byt. V pondelok povedal, že SME za článok o byte zažaluje a až pred súdom preukáže, ako ho získal.

Federičovci po podpise zmluvy v lete 2003 vložili na účet SPP dva milióny korún, zvyšných 1,5 milióna mali doplatiť v septembri 2003.

Federič pritom v marci 2003 pre SME vravel, že skoro nič nemá, manželka jazdí na päťročnej honde, on na straníckom volve a úspory vyrátal na stotisíc korún.

Šéf Úradu vlády podľa zistení SME za nejasných okolností prišiel aj k ďalším lukratívnym nehnuteľnostiam. Aj o nich mlčí.

Do vlaňajška mal trvalý pobyt na Blumentálskej ulici v bratislavskom Starom Meste. Aj tam je na zvončeku jeho meno, na liste vlastníctva však nefiguruje.

„Pán Federič tu nebýva. Vám zo SME nepoviem, kde ho nájdete,“ reagoval po zazvonení muž, ktorý sa nepredstavil.

Federič s manželkou Soňou vlani dostal do daru 6-izbový byt v Ružinove, ktorý má takmer 250 štvorcových metrov, patrí k nemu aj terasa s rozlohou 110 štvorcových metrov.

Federičova 19-ročná dcéra zas darom nadobudla v rovnakej bytovke na Borodáčovej ulici 4-izbový byt, veľký 108 štvorcových metrov, terasa má 160 štvorcových metrov, patrí k nemu aj garáž.

Byty darovali rýchlo

Darcom oboch bytov bola 72-ročná Eva Federičová, zrejme politikova matka. Získala ich mesiac pred darovaním od Merk Reality, ktorá bytovku pred pár rokmi vystavala. Ide o firmu, ktorú vlastní rodina člena Smeru a riaditeľa Sociálnej poisťovne Dušana Muňka.

Federičova manželka, ktorá je lekárkou, tam má ambulanciu. Prevádzkuje ju firma Dermason, ktorej patrí aj pizzeria v tom istom dome.

V objekte na Borodáčovej mal byt aj premiér Robert Fico, minister vnútra Robert Kaliňák, v súčasnosti tam býva poslanec Smeru Andrej Kolesík, Ficova bývalá hovorkyňa Silvia Glendová Belešová či šéf NBÚ Jozef Magala.

Federič s manželkou vlani v lete darom nadobudli aj dom v Rači. Ten na nich previedol 77-ročný Imrich Federič, pravdepodobne jeho otec. Na schránke nie je žiadna menovka.