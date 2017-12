Slota dostal pokutu za alkohol, prokurátorka chce súd

Prokurátorka má inú predstavu o treste pre Jána Slotu za jazdu pod vplyvom alkoholu, ako sudca z Čadce.

19. sep 2013 o 10:42 Daniel Vražda

Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Čadci má inú predstavu o treste pre Jána Slotu za jazdu pod vplyvom alkoholu, ako sudca z Čadce. Podala odpor a súd musí o Slotovej kauze pojednávať.

ČADCA. Okresný sudca z Čadce si myslí, že bývalému predsedovi Slovenskej národnej strany stačí na prevýchovu pokuta päťtisíc eur a odobratie vodičského oprávnenia na 16 mesiacov.

Rozhodol o tom trestným rozkazom.

Prokurátorka z Čadce nesúhlasí s výškou trestu. Proti trestnému rozkazu podala odpor, čím Slotovu alkoholickú kauzu vrátila na súd a samosudca musí pojednávať.

„Prokurátorka Okresnej prokuratúry Čadca podala v zákonnej lehote odpor proti trestnému rozkazu Okresného súdu Čadca,“ konštatoval prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Milan Cisárik.

„Prokurátorka má inú predstavu o treste,“ dodal.

Trest môžu zvýšiť aj znížiť

Súd nie je pri pojednávaní viazaný trestným rozkazom. Trest môže zvýšiť, znížiť, alebo potvrdiť.

„Vaša otázka sa dotýka rozhodovacej činnosti súdu, o ktorej podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám nie je možné informovať. Zároveň som kontaktovala konajúceho sudcu, ktorý sa odmietol vyjadriť aj z dôvodu, že rozhodnutie nie je právoplatné,“ reagovala na otázku o dôvodoch trestu hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská.

Slotov advokát Pavol Kuric zatiaľ nepodal odpor voči trestnému rozkazu. Na otázku, či tak urobí, odpovedal: „Uvidíme.“

K samotnému výroku o vine a k trestu sa nevyjadril. Konštatoval, že podaním odporu prokurátorky je trestný rozkaz zrušený a rozhodovať bude súd. „Za takýchto okolností nemá zmysle hodnotiť trestný rozkaz,“ dodal Kuric.

Prokurátorka obžalovala Jána Slotu z pre činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ak súd preukáže Slotovi vinu, hrozí mu jeden rok vo väzení, ale aj peňažný trest a trest zákazu činnosti.

Polícia zablokovala cestu a zadržala Slotu na začiatku mája v Čadci. Svedkovia incidentu tvrdia, že jazdil pod vplyvom alkoholu.

Pracovník pneuservisu ho videl, ako autom minul cestu z parkoviska a išiel dolu trávnatým kopcom. Ľudia z predajne mu išli pomôcť, ale nepodarilo sa im ho vytiahnuť na lane.

„Napokon zišiel po tráve dolu brehom až na parkovisko k nám... Ledva sa držal na nohách, pozýval nás, nech ideme s ním piť,“ opísal situáciu pracovník pneuservisu.

Pustili ho po pár hodinách

Slotu videli na trávniku mestskí policajti. Keďže neskôr opäť nasadol do auta, informovali štátnu políciu. Policajti ho umiestnili do cely predbežného zadržania, odkiaľ ho po niekoľkých hodinách so súhlasom prokurátora prepustili.

„Dúfam, že som nezabil tristotisíc cigánov,“ vyhlásil chvíľu po prepustení. Tvrdil, že „je to nejaký omyl“, pretože nejazdil opitý.

Ján Slota nepriznal vinu, odmietol po zadržaní dychovú a krvnú skúšku na alkohol, nevypovedal a legálnou obštrukciou sa vyhol aj super rýchlemu konaniu.

Krajský policajný riaditeľ v Žiline Ivan Špánik neskôr potrestal vyšetrovateľa aj okresného policajného riaditeľa, ktorí Slotu prepustili.

Obaja mali príkaz informovať krajského šéfa o všetkých úkonoch. Riaditeľovi zatelefonovali, až keď bol Slota na slobode.

Vyšetrovateľ dostal písomné pokarhanie a okresný riaditeľ minimálnu zrážku zo mzdy.