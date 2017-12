Cicoň zo Smeru: Vyhodil som maketu z balkóna, tým sa to upokojilo

Ako jediný z troch účastníkov šarvátky zo Smeru neodmietol pre denník Plus 1 deň dychovú skúšku.

19. sep 2013 o 20:09 Miroslav Kern

O pití a bití hovorí poslanec ANTONÍN CICOŇ. Nenafúkal.

Ako sa bitka odohrala?

„Vychádzal som zo sály a videl som, ako Matovič napadol kolegu Valockého. Hodil ho o stenu. Videl som, ako sa Viskupič naťahuje s kolegom Vargom. Chcel som ísť preč, no videl som, že je zle, ako sa začali sácať, tak som ich chytil a vytiahol na chodbu, aby sa nebili pred kamerami. Aby nebola hanba.“

Čo bolo potom?

„Zintenzívnilo sa to. Matovič sa správal ako zmyslov zbavený. Bolo to také klbčenie. Už som nevedel, čo robiť, tak som maketu vyhodil z balkóna, a tým sa to upokojilo.“

Snažili ste sa ich roztrhnúť?

„Roztrhnúť a upokojiť. A bol som absolútne triezvy.“

Nepili ste vôbec?

„Absolútne nič. Ani včera, ani dnes, ani zajtra.“

Pilo sa v Smere?

„Neviem. Bol som celú noc vo svojej kancelárii a sledoval schôdzu v televízore. Aj som si trochu zdriemol.“

Ako je to s pitím v Smere?

„Tak, ako je to všade - vo všetkých stranách. Matovič sa sám vlani chválil, že spal opitý pod kabátom v kancelárii. Aj v parlamente je vzorka ľudí, ktorí sú takí aj takí. Nemôžem povedať, že pijú. Sú takí, čo pijú, a je pravda, že pijú dosť, a sú takí, čo nepijú.“

A koľkí z vášho klubu si radi vypijú?

„Neviem vám povedať. Nie som taký, čo rád pije.“

Povedali ste, že sú takí aj u vás.

„Tak ako všade. Ale nehovorím o Smere, hovorím o všetkých poslancoch.“

Opitého poslanca ste v parlamente videli?

„Napríklad Muránskeho.“

A smeráka?

„Smeráka som nevidel.“

Hovoríte, že pijú vo všetkých kluboch.

„Ale nehovorím, že pijú v parlamente.“

Máte 83 poslancov, každý štvrtý deň má niekto narodeniny. Ako to oslavujete?

„Oslavujeme večer.“

Po pracovnom čase si idete niekde sadnúť?

„Aj dnes sú dve päťdesiatky. O siedmej večer. A to, čo robíte po pracovnom čase, je súkromná vec. Určite to nie je tak, že by sa oslavy robili v parlamente.“

Ste málo známy. Vaše meno sa objavilo len v súvislosti s tou šarvátkou.

„Som lesník a dával som zákon o lesnom reprodukčnom materiáli. Mám tam nejaké faktické.“