Organizátorka Dúhového pridu: Vzorom je pre nás Španielsko

20. sep 2013 o 19:49 Soňa Gyarfašová

Verejná mienka je komunite LGBTI čoraz viac naklonená, tvrdí ROMANA SCHLESINGER. Na 4. ročníku Dúhového pochodu očakávajú 1500 až 2000 účastníkov.

Myslíte si, že sa za štyri roky v niečom zmenil pohľad spoločnosti?

„Vďaka Pridu sa začalo v spoločnosť hovoriť viac o tom, čo sa skrýva za našimi požiadavkami. Aký obsah majú registrované partnerstvá homosexuálov. Myslím si, že sme sa posunuli aj v komunikácii s políciou a štátnymi inštitúciami. Prvý rok sme nevedeli, kto koho ochraňuje. A potom tiež to, ako je možné, že neonacista hodil po europoslankyni kameň.“

Prvýkrát pôjdu mestom alegorické vozy. Prečo?

„Snažíme sa to robiť príjemne, s hudbou, kultúrou a zároveň upozorňovať. Náš Pride je niečo medzi demonštráciou a zábavou. Nie sme ani v Srbsku, kde sa nesmie konať, ani v Holandsku, kde je oslavou.“

Neobávate sa, že sa debata zúži len na poznámky o extravagancii?

„Obrázky z alegorických vozov nebudú také, ako poznáme zo západných Prideov. Použijeme malé vozidlá, na ktorých budú osobnosti známe aj z verejného života. Mrzí nás, ak média zredukujú myšlienku len na senzačné obrázky. Verím, že o 15 rokov už bude Pride už iba príjemným letným festivalom.“

Je pre vás v prístupe k LGBTI vzorom Holandsko?

„Jednoznačne je to Španielsko. Podľa štatistík je to katolíckejšia krajina ako my. Keď nastúpil politik Zappatero, komunitu LGBTI komplexne zrovnoprávnil. A myslím, že to funguje.“

Cez víkend sa koná aj pochod ochrancov tradičnej rodiny. Viete nájsť v niečom spoločnú reč?

„Vedeli by sme spolupracovať, keďže existuje veľká komunita kresťansky založených LGBTI. Podstatný rozdiel medzi nami je v tom, že my chceme legislatívu len pre našu komunitu, ktorá nezasiahne zvyšok spoločnosti. Protistrana by rada všetko uniformovala, to nie je správne.“

Argumentujú tým, že právo na život je nadradené právu voľby.

„Zabúdajú na iné práva, ako je právo na telesnú integritu. Život určite treba chrániť. V krajinách, kde interupcie zakázali, ich vykonávajú načierno, čím je ohrozený život ženy. Zákaz nič nerieši, iba osveta.“

Aké sú dnes Vaše ciele okrem uzákonenia registrovaných partnerstiev?

“Je toho viac. Dôležitý je zber dát a tiež vzdelávanie, do ktorého by sa zapojil aj štát, ktorý by ukázal, že je vôľa o tejto téme hovoriť.“