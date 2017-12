Čarnogurský večeral v Moskve s Putinom

Prezidentský kandidát hovorí, že ruský prezident na Ukrajinu pred podpisom asociačnej dohody s Úniou netlačil.

20. sep 2013 o 19:58 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Kandidát na prezidenta Ján Čarnogurský je tento týždeň v Rusku na zasadnutí Valdajského diskusného klubu.

Keď s ním v piatok denník SME telefonoval, práve vychádzal z moskovského metra.

„Taký úzky krúžok sme boli po tom plenárnom zasadnutí s Putinom na večeri,“ hovoril.

Na večeri boli aj bývalý šéf Európskej komisie Romano Prodi či bývalý nemecký minister obrany Volker Rühe.

Putin Ukrajine nehrozil, tvrdí

Agentúra Reuters aj Euobserver v piatok napísali, že Putin varoval Ukrajinu pred podpisom asociačnej dohody s Európskou úniou, ktorou by sa stala obmedzenou súčasťou európskeho voľného trhu.

Podľa zahraničných médií Putin Kyjevu pohrozil ekonomickými ochrannými mechanizmami.

Čarnogurský však jeho príhovor vo Valdajskom klube nepochopil ako hrozbu. „Putin sa vyjadril, že Ukrajina si bude musieť vybrať to alebo ono a každú voľbu rešpektuje,“ vravel.

Ak by si však vybrala Úniu, Rusko by bolo ekonomicky poškodené tovarmi, ktoré by prichádzali k nemu z Ukrajiny, interpretoval Putina Čarnogurský.

Ruský prezident potom podľa neho povedal, že Rusko by sa muselo „ekonomicky brániť tak, že obmedzí dovoz tovarov z Ukrajiny do Ruska“. Putinove slová v nijakom prípade nebral ako vyhrážku.

Jediný zo Slovenska

Valdajský klub je podľa analytika Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexandra Dulebu komunikačnou platformou pre Putina, ktorú vymyslel „hlavný ideológ modelu riadenej demokracie“ Vladislav Surkov.

Nejde podľa neho o spolok ľudí s rovnakým názorom na Rusko. „Sú tam ľudia z celého sveta, ktorí sú selektívne vybraní. Sú to ľudia, ktorí sa venujú Rusku, pri ktorých si Rusi vyhodnotili, že sú vo svojich krajinách mienkotvorní.“

Čarnogurský je jediným slovenským zástupcom v klube, ktorý má okolo 50 členov. Neobáva sa, že by mu jeho pohľad na Rusko mohol uškodiť.

„Množstvo ľudí mi dalo podpis práve preto, že sa vyjadrujem priaznivo o slovensko-­ruských vzťahoch,“ povedal o petícii za svoju kandidatúru.