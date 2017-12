Typické babie leto nás zatiaľ nečaká, prísť môže ešte v októbri

Silný vietor bude fúkať až do utorka

Vo viacerých okresoch Slovenska v pondelok silno fúka, SHMÚ vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred silným vetrom.

Pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj platí výstraha druhého stupňa. V týchto krajoch bude fúkať do utorka 24. septembra do 14:00. Vietor môže dosiahnuť rýchlosť od 25 do 32 metrov za sekundu.

V Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji platí prvý stupeň výstrahy dnes do 20:00. Tu môže vietor fúkať rýchlosťou 17 až 22 metrov za sekundu.

Ľudia by si mali dávať v prípade silného vetra pri rôznych aktivitách pozor, môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo.

sita