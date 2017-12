Matovič: Video útoku poslancov Smeru asi zmazali

Obyčajní ľudia si pýtali záznamy kamier. Kancelária Národnej rady tvrdí, že z miesta konfliktu video nemá.

BRATISLAVA. Podľa Igora Matoviča existuje z minulotýždňovej potýčky medzi poslancami Obyčajných ľudí a Smeru len jeden záznam a ten, ktorý dokazuje vinu Smerákov, asi zmazali.

Záznamy z kamier si pýtali Obyčajní od vedenia parlamentu. Podľa Matoviča na nich malo byť vidieť, že útočili poslanci Smeru, a nie OĽaNO.

Vedenie parlamentu odpovedalo o 24 hodín od žiadosti.

"Odpovedali nám, že majú archivovaný iba jeden záznam. Asi vieme prečo majú iba jeden. Lebo ten, ktorý by dokazoval vinu ich poslancov, sa asi rýchlo podarilo vymazať," doplnil Matovič.

Kancelária Národnej rady obvinenie odmietla.

"Kancelária Národnej rady zásadne odmieta akúkoľvek technickú manipuláciu záznamu z rokovacej sály. Jediný existujúci záznam je tzv. režijný záznam, ktorý sníma vždy rečníka," reagovala riaditeľka Komunikačného odboru Kancelárie Soňa Pőtheová.

Zablokovali mu cestu

Líder Obyčajných ľudí trvá na tom, že bitku počas mimoriadnej schôdze vyvolali opití poslanci Smeru. Vládna strana tvrdí opak.

"Ohradzujem sa proti rečiam pána Pašku a premiéra, ktorí sa snažia podsúvať verejnosti iba useknuté video, na ktorom akoby som ja útočil na Valockého," vyhlásil Matovič.

Dodal, že v médiách sa objavilo celé video, na ktorom vidieť, že on sám neútočil, len vrazil do Valockého, keď sa ten vystrčil, aby mu zabránil v jeho ceste.

"Valocký s Galisom ma mali zablokovať, aby som nemohol ísť tam, kam som chcel. Samozrejme, že som do neho buchol, keď mi skočil do cesty, buchol by každý z nás, lebo sa nezastavíte hneď. Ale v žiadnom prípade som nezačínal útočiť, vždy som sa bránil," zdôraznil Matovič.

Viskupič bol u lekára

K incidentu došlo po tom, čo poslanci Smeru chceli vyniesť maketu, ktorú priniesol Matovič po odchode premiéra Roberta Fica.

Matovič žiadal o jej vrátenie. Následne mali poslanci Smeru fyzicky napadnúť Jozefa Viskupiča z Obyčajných ľudí.

Po incidente navštívil lekára, v ústach mal 1,5-centimetrovú tržnú ranu a na tele pomliaždeniny.

Poslanci Smeru Jozef Valocký a Ivan Varga odmietajú, že by Viskupiča atakovali.

Nevylučujú však, že pri vzájomnej roztržke mohlo dôjsť z ich strany k fyzickému kontaktu, ale bola to podľa nich len reakcia na fyzické útoky poslancov Obyčajných ľudí.

"Z videozáznamu zverejneného v médiách je zrejmé, že Igor Matovič stihol ešte predtým v pléne fyzicky napadnúť Jozefa Valockého," uviedli vo svojom stanovisku.