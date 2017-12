Lipšica majú kompromitovať čudné esemesky, on vidí podvrh

Šéf strany Nova pripúšťa, že ho mohol niekto sledovať v čase, keď bol ministrom vnútra.

23. sep 2013 o 19:00 Matúš Burčík

Sporný dokument má kompromitovať Daniela Lipšica erotickými SMS. Šéf strany Nova pripúšťa, že ho mohol niekto sledovať, keď bol ministrom vnútra.

BRATISLAVA. Takmer 50-stranový dokument s údajnými prepismi kompromitujúcich esemesiek na šéfa strany Nova Daniela Lipšica začal ktosi rozširovať v uplynulých dňoch.

Správy sa viažu k obdobiu, keď bol Lipšic ministrom vnútra za KDH vo vláde Ivety Radičovej.

video //www.sme.sk/vp/28123/

Podal trestné oznámenie

Obsah dokumentu nepôsobí dôveryhodne. V krátkom sprievodnom liste je prezentovaný ako Lipšicova intímna komunikácia s banskobystrickou advokátkou Zuzanou Miadokovou, ktorej meno sa v súvislosti s pokusom kompromitovať Lipšica objavilo už v minulosti.

„Je to vyfabrikované. Osobu, s ktorou som si mal esemeskovať, poznám roky, ale žiadny bližší vzťah nemáme,“ hovorí Lipšic.

Tvrdí, že o chystanom útoku mal informáciu už dávnejšie. Ešte na jar 2011 podával vo veci trestné oznámenie. Ako sa skončilo vyšetrovanie, v pondelok nevedel povedať.

Pripúšťa, že niektoré zo zachytených esemesiek sú reálne. K nim potom podľa neho niekto vymyslel a doplnil kompromitujúci obsah.

„Potom by ma zaujímalo, odkiaľ ich mali k dispozícii,“ hovorí. "Považujem to za pomerne priehľadnú hru."

Znamenalo by to, že ministra vnútra niekto sledoval aj v čase, keď sa rozhodovalo o páde vlády.

Posledný záznam je z 22. decembra 2011. Zo spisu sa nedá určiť žiadny štátny orgán, odkiaľ by mohli prepisy pochádzať.

Prišiel cez Najvyšší súd

Predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin minulý týždeň oznámil, že kompromitujúce materiály na Lipšica prišli do podateľne súdu.

Odovzdali ich podľa neho Generálnej prokuratúre na prešetrenie pre podozrenie z trestných činov ohovárania, úniku utajovaných skutočností a zásahu do súkromia.

Prokuratúra v pondelok najskôr tvrdila, že takúto poštu nedostala. Neskôr doplnila, že jej prišiel podnet od občana. „Prokurátor po oboznámení sa s postúpeným materiálom rozhodne o ďalšom postupe,“ povedala jej hovorkyňa Jana Tökölyová.

Lipšic si myslí, že akcia súvisí s jeho minulotýždňovým vystúpením v Národnej rade počas pokusu odvolať vládu Smeru pre kauzu SPP.

„Deň potom, ako som oznámil prepojenie finančných skupín na Roberta Fica, objavia sa kompromitujúce materiály a prídu pánu Harabinovi,“ upozorňuje šéf Novy.

Kocúr a Zelenáč

Pripomína podobný scenár z minulosti, keď polícia pod jeho vedením začala vyšetrovať kauzu Gorila.

Vo februári 2012 sa na internete proti Lipšicovi objavil falošný dokument s názvom Zelenáč. O tri mesiace niekto zverejnil ďalší spis nazvaný Kocúr.

Lipšic to vtedy označil za nepodarenú spravodajskú hru. „Možno im to vyjde do tretice,“ dodal vtedy.