V Čaplovičovej správe je už konkrétny záväzok o zvýšení platov učiteľov

Plat učiteľa by mal byť do troch rokov 1,2-násobkom priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

24. sep 2013 o 10:22 sita, tasr

BRATISLAVA. Nové znenie správy o stave školstva po kritike konkrétnejšie formuluje financie do regionálneho školstva.

Pre obdobie rokov 2014 až 2016 sa predpokladá zvyšovanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov do regionálneho školstva medziročne v priemere o 110 miliónov eur.

Práve konkrétnejšie záväzky financovania školstva do roku 2016 chýbali pripomienkujúcim pôvodného znenia správy - školským odborárom aj samotným učiteľom.

Správa obsahuje aj záväzok pre zvyšovanie platov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve do roku 2020. Tí by mali podľa správy dosiahnuť plat na úrovni 1,2 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve do roku 2016.

Zvýšenie verejných výdavkov do regionálneho školstva do roku 2020 na priemer OECD je podľa autorov správy jednou z nutných podmienok na naplnenie väčšiny zámerov uvedených v dokumente.

Rezort si tiež dáva za úlohu postupne zvýšiť nástupný plat učiteľa. Do roku 2020 by mal dosiahnuť priemernú výšku platu začínajúcich zamestnancov v ostatných povolaniach, v ktorých sa vyžaduje rovnaký stupeň vzdelania.

Priemerný plat učiteľov a odborných zamestnancov by mal do roku 2020 dosiahnuť najmenej 75 percent priemerného platu ostatných povolaní, v ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie.

Chcú zrušiť tituly docent a profesor

V oblasti vysokoškolského štúdia ministerstvo v správe ponechalo zámer zrušiť vedecko-pedagogické tituly docent a profesor a ponechať len príslušné funkčné miesta.

"Týmto by sme sa v tejto oblasti stali štandardnou krajinou, z vysokoškolskej legislatívy by odbudlo niekoľko desiatok strán a poprední vysokoškolskí učitelia by získali stovky hodín na produktívnu prácu vo výskume a vzdelávaní," dôvodí ministerstvo.

Spomína sa aj možné zlučovanie vysokých škôl s podobným zameraním, ktoré sídlia blízko seba. Ako príklad ministerstvo spomína Trnavu, kde sídli Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Trnavská univerzita.

Tak ako v pôvodnej správe ministerstvo v predloženom dokumente uvádza, že treba vytvoriť podmienky na bezplatné zaškolenie detí v materskej škole od štyroch rokov.

Okrem toho je potrebné vytvoriť postupne podmienky na to, aby sa Slovensko priblížilo čo najbližšie k 100-percentného zaškolenia detí v materskej škole rok pred nástupom do prvej triedy.

Vláda bude rokovať ešte tento mesiac

Minister školstva Dušan Čaplovič dostal za úlohu vypracovať správu o stave školstva a systémových krokoch po minuloročnom štrajku učiteľov.

Zaviazal ho k tomu parlament v rámci mimoriadnej schôdze o školstve v decembri minulého roka.

O správe z dielne ministerstva rokovala vláda v apríli tohto roka, v máji ju zobral na vedomie parlament.

Verejná diskusia o materiáli prebiehala do konca júna. Do konca septembra by o správe, ktorá obsahuje zapracované pripomienky, mala rokovať vláda.

Počas verejnej diskusie ministerstvo dostalo celkovo 197 príspevkov, niektoré však boli rovnaké.

Asi desať percent príspevkov ministerstvo hodnotí ako mimoriadne kvalitné. Väčšina pripomienok sa týkala základných a stredných škôl.