Fungovanie kontrolného orgánu pre voľby zatiaľ nevyriešili

Diskusia o zmenách vo volebných zákonoch stále prebieha. Opozícia trvá na možnosti kampane aj pre tretie subjekty.

24. sep 2013





BRATISLAVA.V prípade zmien volebných zákonov je stále ešte otvorená téma nezávislého orgánu na kontrolu volieb, volebnej kampane a financovania politických strán.

Na brífingu po skončení rokovania s opozíciou to povedal šéf rezortu vnútra Robert Kaliňák.

Komisiu by tvorili odborníci aj politici

"Odstránili sme veci, ako sú volebné komisie, hlasovanie odsúdených za úmyselné trestné činy, otázku minimálnych darov. Hlavná téma v stredu bude nezávislý orgán na kontrolu volieb, volebnej kampane a financovania politických strán," povedal Kaliňák s tým, že sa uvažuje o dvoch alternatívach.

Malo by ísť o komisiu tvorenú odborníkmi alebo nominantmi, pre ktorých by ministerstvo vnútra bolo podľa Kaliňáka len servisnou organizáciou. Tým by sa malo zabezpečiť jeho nezávislé rozhodovanie.

Uvažuje sa o tom, že by v ňom strany mali členov na princípe pomerného zastúpenia. "S tým, že by nemala mať ani jedna strana väčšinu," povedal Kaliňák.

Malo by to teda vyzerať tak, že ak by komisiu tvorilo dvanásť členov, vládna strana alebo koalícia by mala šesť členov a opozícia rovnako šesť. Šéfoval by im predseda, ktorý by mohol rozhodovať prípadné patové situácia.

Kaliňák by si na tomto mieste vedel predstaviť napríklad niekdajšiu dlhoročnú šéfku odboru volieb na ministerstve Líviu Škultétyovú.

Komisiu by tiež mohli tvoriť členovia, ktorých by navrhoval prezident, parlament a tiež vláda. Títo by mohli podľa Kaliňáka rotovať napríklad v trojročných intervaloch.

Minister naďalej trvá na moratóriu. "Myslím si, že tu má priestor," povedal. Nemieni upustiť ani od zákazu zverejňovať výsledky volebných prieskumov.

V pôvodnom návrhu je zákaz stanovený na 21 dní. Kaliňák je ochotný sa rozprávať o skrátení tohto intervalu napríklad na 14 dní. Odmieta však, aby prieskumy z dielne renomovaných agentúr ovplyvňovali voľby.

Opozícia chce voľby aj pre tretie subjeky

Opozícia trvá na tom, aby mohli viesť volebnú kampaň aj tretie subjekty.

"Považujem za nebezpečné, aby sme potlačili občiansku aktivitu vtedy, keď krajina žije politikou, t.j. pred voľbami," vyhlásila predsedníčka klubu SDKÚ Lucia Žitňanská, podľa ktorej zákaz nie je celkom v súlade s ústavou.

KDH opäť otvorilo otázku viacerých volebných obvodov, ktorými by chceli nahradiť jeden existujúci.

Podľa Abrhana by bol dobrý model 3+1 ako kedysi. Kresťanskí demokrati sa nazdávajú, že by sa tak poslanci viac priblížili ľuďom v regiónoch.

Všetky strany majú svoje návrhy priniesť do štvrtka, ministerstvo vnútra k nim má následne vypracovať materiál. O otvorených otázkach k volebným zákonom majú strany opäť hovoriť na budúcu stredu.