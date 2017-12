Ako stopnúť kšefty podvodníkom taxikárom na železničnej stanici v Bratislave?

Cestujúcim treba bilbordom vysvetliť, ako sa dostanú niekam taxíkom lacno.

24. sep 2013 o 18:33 Konštantín Čikovský

Cestujúcim treba obyčajným trvalým bilbordom vysvetliť, ako sa dostanú niekam taxíkom lacno.

V Bratislave, ale aj v iných mestách kontrolujú miesta pre taxislužbu firmy, ktoré majú v porovnaní s ostatnými premrštené ceny. Dôvod je jednoduchý, stanica je vždy miesto, kde chodí mnoho ľudí nezorientovaných, nepoznajú miestne zvyklosti a teda sa nechajú ľahko nachytať. Veci znalí domáci si samozrejme objednávajú taxi cez telefón, aby neplatili násobky.

Turisti však takto získavajú o našich mestách hneď na začiatku dosť zlý obraz, čo je celkom nepríjemné.

Vyriešiť to možno úplne jednoducho, stačí im dať vedieť, aby sa správali tak ako my. Ak by mesto dalo pred stanovisko taxikárov na stanici veľké pútače s vysvetlivkami, aké ceny sú bežné, na čo sa majú pýtať, aké majú iné možnosti (zavolať iné firmy), tak by to takmer bez nákladov spôsobilo minimálne zníženie miery okrádania turistov.

Kto by to mal urobiť? Mesto - má na tom záujem a malo by mať dosť sebavedomia ísť do súboja s taxikármi, ktorí by tie pútače pravidelne rozbíjali.

Koľko by to stálo? Rádovo stovky eur, čo je suma v porovnaní s inými nákladmi na propagáciu miest zanedbateľná.