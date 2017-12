Čierne stavby na cudzích pozemkoch sa búrať nebudú

Novela poslancov SDKÚ neprešla. Ľudovít Kaník tiež stiahol návrh zmien v poskytovaní dávok.

24. sep 2013 o 17:43 TASR





BRATISLAVA. Nové čierne stavby postavené na cudzích pozemkoch sa na žiadosť vlastníka parcely búrať nebudú.

V parlamente v utorok neprešla novela stavebného zákona z dielne Ľudovíta Kaníka a Viliama Novotného (obaja SDKÚ), ktorí chceli zamedziť rozširovaniu výstavby čiernych stavieb.

Kaník nemal podporu

Pre chýbajúcu podporu Kaník opäť stiahol novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej cieľom bolo zmeniť pravidlá poskytovania dávky v hmotnej núdzi tak, aby podporovali pracujúce rodiny. Teda tie, v ktorých aspoň jeden z rodičov pracuje.

To sa malo podľa predkladateľa dosiahnuť tak, že 40 percent z príjmu zo závislej činnosti a materského oproti súčasným 25 percentám a rovnako 40 percent z rodičovského príspevku oproti súčasným nula percentám by sa nezapočítavalo do príjmu na účely poskytnutia dávky v hmotnej núdzi.

Hlinove novely odmietli

Plénum zároveň odmietlo novelu zákona o verejných vodovodoch, v ktorej Alojz Hlina (nezaradený) navrhoval zmeny pri úhradách za dažďovú vodu.

Rovnako skončila novela zákona o lesoch z Hlinovej dielne, ktorou chcel riešiť zámeny lesných pozemkov a lesných porastov na nich. V súčasnosti sa totiž podľa neho pri zámenách často nezohľadňuje verejný záujem.

Hlina chcel, aby na zámenu lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve štátu, ktorých výmera je väčšia ako 20 hektárov, bol vždy potrebný okrem predchádzajúceho súhlasu ministerstva pôdohospodárstva aj predchádzajúci súhlas vlády.

Hlina neuspel ani s návrhom novely zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme. Súčasný zákon počíta s vytvorením elektronickej zdravotníckej knižky, čo podľa Hlinu môže vyvolávať obavy zo zneužitia údajov.

Podstatou jeho novely teda bolo, že elektronickú zdravotnú knižku malo byť možné vytvoriť len osobe, ktorá poskytla predchádzajúci písomný súhlas Národnému centru na jej vytvorenie.