Nájsť Mečiara je nemožné, z minulosti už nič vysvetľovať nemusí

Preverovanie pôvodu majetku Vladimíra Mečiara sa skončilo, polícia nič čudné nenašla.

25. sep 2013 o 20:02 Daniel Vražda, Daniel Vražda, Mária Benedikovičová

TRENČIANSKE TEPLICE, BRATISLAVA. „Bude vykonávanie funkcie premiéra noblesou a slávou alebo skôr krížom?“ pýtal sa Mikuláš Dzurinda pred pätnástimi rokmi, keď sa podarilo zosadiť vládu Vladimíra Mečiara.

Kľúčové voľby 25. a 26. septembra 1998 HZDS síce vyhralo, ale vládu zostaviť nedokázalo. Moc prevzala koalícia SDK, SDĽ, SOP a SMK.

Legendárna Mečiarova televízna rozlúčka v roku 1998

Odkedy Mečiar nedávno prišiel aj o funkciu šéfa HZDS, na verejnosti sa neukázal.

Bývalého premiéra nikto v poslednom čase nevidel. Je vraj niekde na Slovensku, ale nie doma v Elektre v Trenčianskych Tepliciach ani v Dolnej Porube, ktorej veľkú časť skúpil.

Kde sa nachádza, vedia asi len jeho najbližší a ochranka, tí však mlčia.

Keď bývalý minister financií a ešte stále europoslanec Sergej Kozlík pred niekoľkými týždňami vysvetľoval neúčasť Mečiara na „prelomovom“ republikovom sneme HZDS, spomínal liečenie v Dudinciach. Kozlík by o tom niečo mohol vedieť.

Neopustil Mečiara, keď Slovensko opúšťali humoristi, ani po posledných voľbách, keď humor definitívne opustil aj Mečiara.

Stiahnuté vlajky

Čo spáchali Mečiarizmus počas noci dlhých nožov v roku 1994 HZDS za noc ovládlo štátne firmy a iné dôležité posty,

v roku 1994 HZDS za noc ovládlo štátne firmy a iné dôležité posty, syna prezidenta Michala Kováča v roku 1995 zavliekli do Rakúska, únos vraj organizovala SIS,

vraj organizovala SIS, v Bratislave vybuchlo auto s Róbertom Remiášom, priateľom korunného svedka v prípade únosu Kováčovho syna,

s Róbertom Remiášom, priateľom korunného svedka v prípade únosu Kováčovho syna, v roku 1996 nezákonne zbavili mandátu poslanca Františka Gauliedera,

Františka Gauliedera, minister vnútra Gustav Krajči v roku 1997 zmaril referendum o vstupe do NATO a priamej voľbe prezidenta,

o vstupe do NATO a priamej voľbe prezidenta, Mečiar amnestoval činy súvisiace s únosom.

Cestu do Elektry miestni stále poznajú, no nikto ho už dávno nevidel. Najčastejšie odpovedajú, že je asi v Bratislave.

Vlajky na Elektre boli v stredu stiahnuté, čo podľa niektorých obyvateľov znamená, že nie je doma.

Staršia pani, ktorá z dvora vidí priamo na Mečiarovu vilu, hovorí, že je to hlúposť. Vraj ich sťahujú, keď je veľký vietor.

Osadenstvo vily zvyklo komunikovať cez elektronického vrátnika. Teraz to nebolo treba.

„Nie je tu, nenájdete ho. Zbytočne budete čakať,“ povedal muž obklopený tromi Mečiarovými psami z terasy. „Ani na chate v Porube nie je. Neviem, kde je.“

Sused, starší pán z vedľajšej ulice, hovorí, že Mečiar býva doma, ale už ho dávno vonku nevidel.

Zhovorčivejšia susedka spod slnečníka potvrdzuje existenciu Vladimíra Mečiara. „Ale, pravdaže, že som ho videla. Keď ide okolo autom, aj mi zakýva.“

Staršia pani vedela, že Mečiar už nie je predsedom HZDS. „Myslím si, že to tak chcel. Píše knihu. Takto mu je dobre.“

V časoch najväčšej Mečiarovej slávy vraj bývalo pred Elektrou rušnejšie. „Prišiel autobus žien, spievali mu pod oknami ako na púti,“ hovoril sused pred rokom.

Možno ešte rušnejšie bolo v Elektre, keď po Mečiara v roku 2000 prišli kukláči. No hoci jeho vládnutie bolo spojené s množstvom podozrení, na súd sa nedostalo žiadne.

Pamätná reakcia Mečiara na otázku o Elektre

Dreva má dosť

Mečiar nebol v stredu ani v Dolnej Porube. Pred časom tam postupne skúpil domy, polozrúcané chalupy a veľa pozemkov. Miestni ho už dávno nevideli. Staršia pani zdvihne ruku, urobí ňou široký oblúk a hovorí, že toto všetko je jeho. „Aj pálenica.“

Podľa Mečiarových zásob bude zima dlhá. Pri chalupe má poukladané vysoké kopy dreva. Nič iné sme nevideli, lebo ďalej sme sa nedostali.

„Vladimír Mečiar tu nie je ani nebude,“ privítal nás vysoký muž v čiernom tričku s tvárou aj hlasom podobným Mečiarovi. Krátky rozhovor ukončil oznamom, že sme na súkromnom pozemku.

Voľby v roku 1998 odhalili aj to, že slušnejšia časť Slovenska nie je až taká slušná, ako si o sebe myslela, píše Tomáš Gális

Polícia je spokojná

Odkiaľ vzal peniaze na Elektru či pozemky a chalupy v Dolnej Porube, už Mečiar nebude musieť vysvetľovať.

Úrad boja proti organizovanej kriminalite podľa informácií SME nedávno uzavrel prešetrovanie niekdajšieho trojnásobného premiéra podľa zákona o preukazovaní pôvodu majetku s tým, že nič protizákonné nezistil.

„Polícia neposkytuje informácie ku konkrétnym osobám,“ reagovala hovorkyňa policajného prezídia Andrea Dobiášová.

Niekdajší šéf HZDS sa vlani sťažoval na preverovanie jeho majetkov. „Už je mi to jedno, či je to Dzurinda, či je to Fico, furt je voči mne rovnaký postoj zneužitia štátnej moci.“

V stredu nebolo Mečiara možné zastihnúť ani cez bývalú asistentku či centrálu strany, ktorú založil.