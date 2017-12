Čaplovič: Učiteľom by sa mohli zvyšovať platy od roku 2014

Minister školstva sa zaviazal zvýšiť do roku 2016 priemernú mzdu učiteľov na zhruba 965 eur.

26. sep 2013 o 11:36 TASR





BRATISLAVA. Minister školstva Dušan Čaplovič hovorí, že zvýšenie platov na 1,2-násobok priemerného platu v národnom hospodárstve do roku 2016 vidí reálne.

Učitelia by sa zvýšenia platov mohli dočkať v roku 2014, šéf rezortu ich totiž chce zvyšovať etapovito.

Raz viac, inokedy menej

Akého zvýšenia by sa učitelia mohli dočkať v roku 2014, bude jasné z návrhu štátneho rozpočtu.

"Jeden rok to môže byť viac, druhý menej. Ale cieľ musí byť naplnený do roku 2016," povedal vo štvrtok Čaplovič po pracovných raňajkách s novinármi.

Zvýšenie by podľa neho malo ísť do tarifných platov.

Snahu zvýšiť platy na 1,2-násobok priemeru Čaplovič deklaruje v správe o stave školstva.

Priemerná mesačná nominálna mzda v prvom polroku 2013 dosahovala podľa Štatistického úradu 804 eur. Keby platy učiteľov dosiahli 1,2-násobok tejto sumy, zarábali by asi 965 eur.

Čaplovič hovorí, že s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer) o rozpočte rokoval, výsledky však prezentovať nechce, kým nie sú jasné definitívne závery.

"Pán minister si vypočul názory. Musím povedať, že hľadá zdroje a hľadá tie zdroje poctivo. A chce, aby sa v tejto veci vyšlo maximálne v ústrety," tvrdí šéf rezortu školstva.

Odbory chcú konkrétne záväzky

Keď vláda neschváli finančné záväzky v správe o stave školstva, materiál bude len slohovou úlohou.

Po rokovaní s ministrom to povedal líder školského odborového zväzu Pavel Ondek.

"Pýtali sme sa ministra, čo na to vláda, nehovoril nám, že by to mal vopred vydiskutované. Predložil to vláde, takže budeme čakať," povedal Ondek po rokovaní.