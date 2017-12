Ak nebude v triede aspoň jedenásť prvákov, neotvoria ju

Od zvýšenia počtu prvákov v triede ministerstvo ustúpilo. Certifikáty z jazyka namiesto maturity chce stále zrušiť.

26. sep 2013 o 17:13 sita, tasr





BRATISLAVA. Maximálny počet prvákov v jednej triede základnej školy sa napokon zvyšovať nebude.

Ministerstvo ustúpilo od plánu zvýšiť ich počet zo súčasných 22 na 25 detí.

Limity sa zvýšia len na druhom stupni, o jedného žiaka. V piatom až deviatom ročníku základných škôl bude teda môcť byť 29 žiakov, v prvom ročníku stredných škôl 31.

Vyplýva to z novely školského zákona, ktorej návrh vo štvrtok schválila vláda.

Najnižší počet chcú zaviesť postupne

Novela zavádza aj novinku - najnižší počet detí v triede. Prvákov by malo byť v triede aspoň jedenásť.

Na prvom stupni od druhého do štvrtého ročníka by malo byť v triede minimálne 13 žiakov, na druhom stupni 15. Triedu strednej školy by malo navštevovať aspoň 17 žiakov.

Zmeny chcú začať zavádzať v školskom roku 2014/2015, najprv v prvom a piatom ročníku základných škôl a v prvom ročníku stredných škôl.

V ďalších školských rokoch by mali nasledovať ostatné ročníky.

Štátu prekáža, že certifikáty nekontroluje

Rezort školstva tiež navrhuje zrušiť uznávanie jazykových certifikátov ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

Poskytujú ich totiž rôzne inštitúcie, úroveň ktorých štát nevie kontrolovať, preveriť sa nedá ani priebeh skúšky, píšu tvorcovia novely z dôvodovej správe.

„Ak žiak je schopný vykonať jazykovú skúšku na získanie jazykového certifikátu, nemal by mať problém úspešne vykonať maturitnú skúšku z cudzieho jazyka,“ tvrdí rezort školstva.

Pri určení maximálnych počtov žiakov v triedach sa vychádzalo z priemernej naplnenosti triedy v krajinách OECD v roku 2010, zdôvodňuje ministerstvo.

Ak novelu schváli parlament a podpíše ju prezident, maximálne počty detí v triedach nadobudnú účinnosť 1. januára 2014, minimálne počty v septembri 2015.

Certifikáty by ako náhrada za maturitnú skúšku mali prestať platiť v septembri 2015.