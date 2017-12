Plat učiteľa by mohol vzrásť o vyše osem percent, odhadujú odborári

Ak by vláda návrhy rezortu školstva neschválila, šéf odborárov nevylúčil ani štrajk učiteľov.

BRATISLAVA. Zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov škôl o viac ako osem percent.

Také sú predpoklady odborárov, ak by sa dodržali záväzky, ktoré si stanovil minister školstva Dušan Čaplovič pri financovaní školstva.

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek vo štvrtok o platoch učiteľov rokoval s ministrom.

Záväzok o zvyšovaní financií pre školy obsahuje správa o stave školstva, ktorú by mala začiatkom októbra prerokovať vláda.

Ak by vláda návrhy rezortu školstva neschválila, Ondek nevylúčil ani štrajk učiteľov.

Eurofondy platom použiť nemôžu

Čaplovič v správe o stave školstva predpokladá pre obdobie rokov 2014 až 2016 zvyšovanie financií pre základné a stredné školy medziročne v priemere o 110 miliónov eur. Vo vysokom školstve by malo ísť o 20 miliónov eur.

"Podľa nášho odhadu, ak by sa to takto udialo, tak predpokladáme to zvýšenie medzi ôsmimi až desiatimi percentami v regionálnom aj vysokom školstve," povedal Ondek.

Upozornil však na to, že pri stanovených sumách ide o zdroje rozdelené na domáce a európske, teda štrukturálne fondy. Teda peniaze v navrhnutej výške by všetky nešli na platy zamestnancov škôl, keďže eurofondy na ne použiť nemožno.

V správe o stave školstva je stanovený aj záväzok, aby učitelia mali do roku 2016 plat vo výške 1,2-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Ondek: Štrajk je krajné riešenie

Podľa šéfa odborového zväzu sa však môže stať, že vláda návrh rezortu školstva neprijme alebo ho upraví. "Potom aj my budeme musieť zaujať stanovisko," hovorí Ondek.

Ak by vláda návrh neodsúhlasila, musí zasadnúť rada odborového zväzu, ktorá rozhodne o ďalšom postupe zväzu.

"Pripomínam, že odborový zväz je v prerušenom štrajku," odpovedal Ondek na otázku, či do úvahy pripadá štrajk učiteľov. "Tá možnosť tam existuje, ale my to považujeme za krajný prostriedok," doplnil.

Odborový zväz chce, aby vláda tak, ako to dala aj do svojho programového vyhlásenia, ukázala, že školstvo je pre ňu jej prioritou.

Nedoriešené sú však podľa šéfa školských odborov platy nepedagogických zamestnancov. Aj o nich budú ešte rokovať.