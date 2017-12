Zažil nacistickú okupáciu: Z Petržalky sa na Slovensko vrátiť nesmeli

Mníchovská dohoda prisúdila Nemecku Devín a Petržalku. Jej okupáciu zažil JAROSLAV GUSTAFIK (88).

27. sep 2013 o 21:50 Soňa Gyarfašová

V čase nemeckej okupácie Petržalky ste mali 13 rokov. Ako ste to vnímali?

„Hneď po okupácii vznikol celkom iný život. Nemci zaviedli veľmi tvrdé nariadenia proti tým, ktorí neboli ich. Tisíce rodín tu zostali, nemali kam ísť. Niektorých štátnych zamestnancov v tom čase ešte evakuoval štát. Nemecko okupovalo Petržalku 10. októbra 1938. Hneď na druhý deň bol namiesto slovenčiny v našej meštianskej škole zavedený jazyk nemecký. Nemeckí učitelia, ktorí tu pôsobili už predtým, začali učiť aj nás, ktorí sme jazyk neovládali. Často nám aj s predmetmi pomohli, iba jediný bol horlivý a presvedčený nacista, volal sa Patzner. Všetci neskôr museli narukovať do Wehrmachtu a padli. Snaživý Patzner ako prvý z nich.“

Ako sa okupácia Petržalky dotkla vašej rodiny?

„Môj starší brat, ktorý študoval na Učiteľskom ústave v Bratislave, musel prerušiť štúdium. Otec chodil za prácou do Nemecka, dochádzal domov raz za štvrť roka na dva­-tri dni. Ja som mal šťastie, ako 17­-ročného ma povolali do nemeckého Wehrmachtu, no podarilo a mi tejto povinnosti súhrou náhod uniknúť.“

Nesnažili ste sa z Petržalky vrátiť na Slovensko?

„Môj brat študoval v Bratislave a podal v mene rodičov žiadosť na ministerstvo vnútra, ktoré vtedy viedol Šaňo Mach, na presťahovanie z Petržalky, aby sme mohli chodiť do školy. To bolo krátko po vzniku slovenského štátu. Brat dostal na deň priepustku a išiel si to tam osobne vybojovať. Povedali mu, že ľudí z nemeckého územia neprijímajú, iba z oblastí okupovaných Maďarskom. Takýmito ľuďmi to mali preplnené a tých, ktorí sa chceli z Petržalky presťahovať, zamietli. Museli sme tu teda žiť.“

Perzekvovalo obyvateľov aj gestapo?

„Zatvárali ľudí za politické presvedčenie. Najmä Čechov, ktorí sa politicky angažovali. Po drastickom výsluchu zomreli dvaja vysokoškoláci – Stružka a Tomešek. V koncentračnom tábore Mauthausen zahynul pán Prágl. Tvrdé tresty boli aj za drobné priestupky, lebo Nemci za nimi videli sabotáže.“

V čom sa najviac zmenil život obyvateľov na okupovanom území?

„V popretí školstva, kultúry. Nepovolili žiadne kultúrne spolky. Začal som hrávať futbal, ale zrušili všetky slovenské petržalské kluby. Okrem nemeckých športových jednôt nepovolili nič. Naši otcovia chodili za prácou až do Nemecka. A Petržalčania, ktorí neprijali nemecké občianstvo, nesmeli počas celej okupácie prechádzať do Bratislavy, bol na nich uvalený morálny trest okupantov.“