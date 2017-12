VW, Kia a Hyundai predajú štátu stovky áut

Autá za 23 miliónov eur nakupovali pre políciu, hasičov, obvodné úrady, ale aj pre ministerstvo financií či obrany.

28. sep 2013 o 17:00 SITA

BRATISLAVA. Viaceré ministerstvá a úrady idú obmieňať vozový park.

Rezort vnútra už vyhodnotil veľký tender na nákup áut v hodnote 23 miliónov eur.

Stovky áut strednej triedy bude štát kupovať najbližšie štyri roky od spoločností Volkswagen, Kia a Hyundai.

Autá obstarávali pre políciu, hasičov, obvodné úrady, ale aj pre zložky iných rezortov ako napríklad Zbor väzenskej a justičnej stráže, ministerstvo financií a ministerstvo obrany.

"Potrebujú obmeniť fyzicky opotrebované osobné automobily, technicky nespôsobilé na prevádzku," povedala pre agentúru SITA Alena Koišová z ministerstva vnútra.

Ministerstvo vnútra podpísalo tri rámcové dohody, na základe nich budú kupovať modely Golf, Kia Cee´d a Hyundai i30. Víťazov vyberali podľa ceny áut aj ceny za servis.

Druhým kritériom boli "kvalitatívne a úžitkové hodnoty predmetu zákazky". Podrobnejšia špecifikácia áut ako výbavy či požadované množstvá bude v jednotlivých kúpnych zmluvách, dodala Koišová.

Rezort vnútra zverejnil zámer kúpiť stovky áut ešte vlani v októbri, do tendra sa napokon prihlásilo takmer dvadsať automobilových predajcov.

Do nových policajných áut budú montovať aj novú technológiu, ktorá napríklad automaticky lustruje poznávacie značky a celé dianie pred autom zaznamenáva na kameru.

Takýchto áut má byť spolu po celej krajine 780, systém už testujú v niektorých vozidlách.

Ďalších asi 1 600 policajných áut bude mať GPS a kontrolu pohybu vozidla.

Podľa slov ministra vnútra Roberta Kaliňáka budú novú techniku inštalovať predovšetkým do nových áut a tiež do áut, ktoré majú najazdených do 50-tisíc kilometrov.