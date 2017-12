Na budúci týždeň budú mrazivé noci na celom Slovensku

Na severe môže byť až do mínus šesť. Na Lomnickom štíte je už od polky septembra súvislá snehová pokrývka.

29. sep 2013 o 17:50 TASR

BRATISLAVA. Koncom budúceho týždňa sa môžu vyskytnúť nočné mrazy na celom Slovensku.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav.

"Od severu bude do našej oblasti počas najbližších dní naďalej zasahovať tlaková výš a dokonca v období od 3.10. do 5.10. prechodne ešte zosilnie prílev veľmi chladného vzduchu od severu až severovýchodu a preto predpokladáme, že v tomto období sa na Slovensku vyskytne noc, kedy bude mrznúť na väčšine územia," informuje SHMÚ.

V najchladnejších oblastiach ako Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a severná polovica východného Slovenska sa v tomto období môže ojedinele vyskytnúť teplota až okolo -6 stupňov.

Ako ďalej informuje SHMÚ, na Lomnickom štíte je od 18.9. každý deň súvislá snehová pokrývka.

"Je to dosť nezvyčajná situácia pretože za normálnych okolností na tomto mieste zaznamenávame v septembri šesť dní so snehovou pokrývkou. Keďže sme v roku 2013 zatiaľ (do 29.9. vrátane) na Lomnickom štíte mali sneh na povrchu až 15 dní, tak sme uvedenú priemernú hodnotu už dávno prekročili," uvádzajú meteorológovia.

Vzhľadom na to, že počas najbližších šiestich dní neočakávajú žiadne výrazné oteplenie, je veľmi pravdepodobné, že sa súvislá snehová pokrývka na najvyššie položenej meteorologickej stanici udrží minimálne do 5.10.