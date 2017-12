Politických nominácií sú župy plné. Pozrite si príklady aj z vášho kraja

Chýba voličská objednávka

Šéfka Aliancie Fair-play Zuzana Wienk tvrdeniu žúp neverí.

BRATISLAVA. Výroky žúp o neexistencii politických nominácií sú v rozpore s dlho zaužívanou slovenskou praxou aj nájdenými príkladmi, myslí si šéfka Aliancie Fair-play Zuzana Wienk.

Konkrétne prípady možných politických nominácií by si podľa nej žiadali analýzu výberových konaní, ktorými prešli.

„Je však medzi nimi mnoho ľudí z dôležitých straníckych pozícií, kde hrozí reálne riziko, že sa o nich potrebuje strana postarať,“ povedala Wienk.

Výber kandidátov z úzkeho okruhu ľudí, ktorým sa treba zavďačiť, alebo sa o nich postarať, je najväčším problémom politických nominácií.

„Hrozí riziko, že to nielen nebudú najlepší možní kandidáti, ale aj úplne nevhodní a doplatia na to verejné inštitúcie, verejné financie i občania.“

Zmenšiť riziko politických nominácií by podľa nej mohli najmä kvalitnejšie výberové konania. Na to by však musela prísť jasná objednávka od voličov.

„Aj najlepšie predpisy aplikujú ľudia. Keď si môžu dovoliť ich obchádzať a vedia, že im nehrozí postih, budú to robiť,“ mieni Wienk.