Trnavský župan Mikuš: Nanominoval som aj sám seba a zadarmo

Najprv boli dobrí úradníci, až potom politici, vysvetľuje trnavský župan TIBOR MIKUŠ.

29. sep 2013 o 18:46 Michal Piško

Ako sú vyberaní vedúci pracovníci v TTSK?

„Obsadenie som zdedil pred ôsmimi rokmi a robil som len minimálne zmeny. Robili sa výberové konania na niektoré funkcie, predsedom výberovej komisie bol môj podpredseda József Kvarda z SMK. Žiadna politická nominácia tam nikdy nebola.“

Týka sa to aj riaditeľa úradu Dušana Guťana, riaditeľa odboru podnikania Marcela Behra alebo vášho kancelára Róberta Orihela?

„Pozrite si profesijný životopis Guťana, a keď zistíte, aké výsledky má, nikto mi neponúkol protikandidáta, ktorého by som musel zvažovať. Orihela som si vybral ako človeka, ktorý má za sebou dlhú službu v policajnom zbore, Behra vybral riaditeľ úradu.“

Je iba náhoda, že kandidovali za Novú demokraciu, ktorej ste predsedom?

„Za Novú demokraciu kandidovali pred štyrmi rokmi, so mnou na úrade sú osem rokov. Ja som v Trnave doma, poznám množstvo ľudí a mohli by ste povedať aj ďalšie mená, ale sú tam v prvom rade preto, že na to majú.“

Ako prebieha výber riaditeľov zariadení TTSK?

„V školách vyberajú riaditeľov rady školy vo výberových konaniach. V radách nemajú naši zástupcovia väčšinu. Pri ostatných zariadeniach vymenujem výberovú komisiu a v nej sú zmiešaní poslanci a odborníci z úradu.“

Ako si vysvetľujete, že v predstavenstve Letiska Piešťany je váš spolustraník Juraj Štaffa a politici vašich koaličných partnerov sú aj v ďalších zariadeniach?

„Štaffa je môj poradca a blízky spolupracovník. Aj ja som predseda predstavenstva letiska, sám som sa nanominoval, pretože tam treba robiť zodpovednú prácu a robím ju zadarmo.“

Smer, SNS, HZD a SZS, ktoré vás podporili, nemali personálne požiadavky?

„Nech to znie akokoľvek, tak nie. Môžete sa pozrieť, kto bol na tých miestach pred mojím nástupom a kto je tam teraz. Ak spomínate pani Krištofovú v Záhorskom osvetovom stredisku, bola tam skôr, ako som prišiel.“

Ľudia z viacerých žúp potvrdili, že výberové konania sa často dejú iba naoko. Koľkí uchádzači sa u vás na konaní zúčastňujú?

„Niekoľkí.“

Z troch konaní, ktoré máte aktuálne na stránke, sa dvakrát prihlásil jeden uchádzač a raz dvaja.

„A kto bránil ďalším, aby sa prihlásili? Mali sme aj prípad, že bol jeden uchádzač a nevybrali sme.“

Ak by ste voľby vyhrali, zverejnili by ste prípadné politické nominácie?

„Nemám čo zverejniť. V prvom volebnom období ma podporovalo iba 9 poslancov a 31 podporovalo iného kandidáta. V tomto období je to 16 ku 24. Nemal som väčšinu predtým ani teraz. Takže hovoriť o politických nomináciách je absurdné a nebudú ani v treťom období.“