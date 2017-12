Obrana chce otvoriť zmluvu o údržbe Migov, aby Rusom hrozili aj sankcie

Úpravou zmluvy, ktorú podpísalo bývalé vedenie obrany, chce štát zvýšiť bojaschopnosť a stíhačiek MiG-29.

30. sep 2013 o 18:06 TASR

BRATISLAVA. Abonentná zmluva 2 o údržbe a servise nadzvukových stíhačiek MiG-29 by sa mohla otvoriť.

Vyplýva to z výsledku minulotýždňových rokovaní medzi zástupcami ministerstva obrany a generálnym riaditeľom RSK MiG.

"Obe strany sa dohodli na vytvorení dvoch expertných tímov so zástupcami slovenskej aj ruskej strany, ktoré by mali pripraviť všetky podklady pre to, aby bolo možné otvoriť Abonentnú zmluvu 2," oznámila hovorkyňa rezortu obrany Martina Balleková.

Ako dodala, cieľom je nastaviť podmienky zmluvy tak, aby bola štandardnou obchodnou zmluvou so sankciami v prípade neplnenia jej podmienok.

"Hlavným cieľom vedenia rezortu obrany je zvýšiť bojaschopnosť a letuschopnosť stíhacích lietadiel MiG-29," doplnila Balleková.

Bývalé vedenie rezortu obrany podpísalo Abonentnú zmluvu 2, podľa ktorej mala ruská strana zabezpečiť dodanie náhradných dielov a opravu stíhačiek.

To sa však podľa súčasného ministra obrany Martina Glváča nedialo a namiesto toho dalo bývalé vedenie rezortu súhlas na rozobratie strojov na náhradné diely, ktorými zabezpečovali potrebný počet bojaschopných lietadiel.

"Migy sa nepoužívali, ale sa rozoberali na súčiastky a takto kanibalizovali ďalšie lietadlá," vyhlásil pred časom Glváč.