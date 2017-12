Medveďa odplaší rolnička či sprej. Ochranár radí zviera osloviť

Aj malý zvonček môže zabrániť útoku rozzúreného zvieraťa na hubárov.

30. sep 2013 o 19:58 Mária Benedikovičová

V Šútove pri Martine chcú zastreliť medveďa, ktorý cez víkend dohrýzol hubárov. Turisti majú viacero možností na odvrátenie útokov šeliem.

BRATISLAVA. Rolnička pripnutá na ruksaku, ktorej zvuk sa zreteľne ozýva v hore, alebo špeciálny sprej s olejom z červenej papriky, čo spacifikuje šelmu, ktorá je už príliš blízko a chce útočiť.

To sú dve preventívne možnosti pre hubárov a turistov, ktorí chcú vyraziť do našich lesov, no po posledných správach o medveďoch a ich útokoch majú obavy.

„Sprej na medvede patrí medzi účinné spôsoby, ktoré môžu zabrániť útoku medveďa na turistu alebo hubára,“ vraví Marián Janiga z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity.

Znecitliví jej čuch a oči. Nedávno sa vrátil z Kanady, kde spreje bežne predávajú.

„Ak sa medveď priblíži nebezpečne blízko, namiesto pušky máte sprej. Na medveďa to zaberá, má niekoľkonásobne lepší čuch ako psy.“

Medveď na hubárov naposledy útočil cez víkend neďaleko dediny Šútovo pri Martine. Pohrýzol 32-ročného muža a jeho 11-ročnú dcéru.

Otec ešte leží v martinskej nemocnici. „Je mimo ohrozenia života,“ povedala hovorkyňa Katarína Kapustová.

Marketingové lákadlo?

Spreje na odplašenie medveďov z Kanady u nás stoja okolo 55 eur.

„Slúžia na odvrátenie priameho nebezpečenstva. Obsahujú veľmi dráždivú látku, olej z červenej papriky. Sprej je účinný na vzdialenosť päť až šesť metrov,“ hovorí Dominik Ďuriančik z poľovníckych potrieb Autokompo vo Zvolene.

V obrane proti útočiacej zveri môže pomôcť aj slzný plyn, ktorý obsahuje papriku. Na internete ich poľovníctva ponúkajú zhruba po štyri až päť eur.

Aktivista Erik Baláž z Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk medvede roky pozoruje v Tatrách, nakrútil o nich film a napísal knihu. Drahé spreje považuje „za tak trochu aj marketingovú záležitosť“.

Spreje aj rolničky si môžete kúpiť v obchode.

SME – JÁN KROŠLÁK

Medveďa radí osloviť

Turista podľa Baláža zabráni útoku, ak sa medveďovi prihovorí hneď, ako ho zbadá.

„Ja zvyčajne poviem: Hej, medveď, tu som. A pootočím sa, aby si myslel, že ma zbadal prvý a nemal pocit, že som preňho nebezpečnou hrozbou a treba útočiť. Medveď je totiž plachý a sám radšej unikne.“

Sprej by radil iba tým, ktorí bývajú v blízkosti kontajnerových medveďov. „Ide o takých, ktorí chodia za potravou k obydliam ľudí a už sa prestali báť ľudí. Tvoria možno dve percentá z populácie medveďov.“

Medveďa môže odplašiť aj obyčajná rolnička. „Dávate ňou zvieraťu najavo, že ste v lese,“ vysvetľuje Michal Adamec zo Štátnej ochrany prírody.

Problém môže nastať, ak si medvede na ich zvuk zvyknú a prestanú pred ním unikať. Rolničky a zvončeky proti medveďom v internetových obchodoch vychádzajú na tri až osem eur.

Dedina požiada o odstrel

Štátna ochrana prírody ročne zaznamená päť až desať prípadov, keď medveď zaútočí a zraní ľudí. V štatistike sú iba útoky, ktoré ľudia oficiálne nahlásia.

Adamec upozorňuje, že štátni ochranári z Malej Fatry hlásili, že otca s dcérou zo Šútova nenapadol medveď kúsok za dedinou, ako pôvodne informovali.

„Útok sa vraj stal priamo v Národnom parku Malá Fatra, kde je výskyt medveďov bežný.“

Starosta Šútova Ľubomír Maďari oznámil, že obecné zastupiteľstvo požiada Obvodný úrad životného prostredia v Martine o povolený odstrel útočiaceho medveďa.

V noci na nedeľu lesník Štátnych lesov Tatranského národného parku zastrelil na okraji mesta Vysoké Tatry v časti Sibír 150-kilovú medvedicu, ktorá nemala mladé. Na odstrel problémového zvieraťa dostali výnimku.

Ministerstvo životného prostredia odhaduje, že na Slovensku žije 800 medveďov hnedých.