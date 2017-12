Lekári pripúšťajú, že sú medzi nimi čierne ovce

Previnilcov chce posudzovať aj postihovať lekárska komora. Mohli by napríklad prísť o licenciu.

30. sep 2013





BRATISLAVA. Lekári pripúšťajú, že majú aj kolegov, ktorí im kazia dobré meno.

Aj preto Slovenská lekárska komora v pondelok zverejnila vyhlásenie, ktoré má navrátiť dôveru pacientov k lekárom.

Jedným z dôvodov je aj súbor blogov na portáli sme.sk, ktoré kritizujú necitlivý až arogantný prístup niektorých lekárov k pacientom.

„Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo bolo vydané toto vyhlásenie,“ priznal šéf komory Marian Kollár.

Reakcia na agresivitu?

Návrhy komory komora chce posudzovať aj postihovať konanie lekárov ,

, pre lekárov chce zaviesť povinné členstvo v komore ,

, z univerzitných a fakultných nemocníc by sa mali stať znalecké ústavy ,

, znalecké posudky má robiť aj vedecká rada komory.

„Samozrejme nás to trápi,“ reagoval Kollár na prípady necitlivého prístupu zdravotníkov vrátane lekárov k pacientom, ktoré opisujú blogeri.

„Budeme sa snažiť, aby čierne ovce nášho stavu nemali pocit, že môžu pokojne pokračovať v kazení dobrého mena lekárskeho stavu,“ píše sa vo vyhlásení komory.

Lekári ho prijali na 28. sneme v sobotu v bratislavskej Inchebe.

Za necitlivým správaním niektorých lekárov je však podľa člena prezídia komory Mariána Viciana aj stúpajúca agresivita niektorých pacientov. Komora ju podľa neho sleduje posledné „dva­tri roky“.

Sami sa chcú posúdiť

Lekárov, ktorí pochybili, chce riešiť komora sama.

„SLK sa už niekoľko rokov usiluje dosiahnuť legislatívnymi zmenami také kompetencie, aby mala oprávnenie posudzovať a ak je to potrebné aj postihovať neodborné a neetické konanie lekára,“ píše.

Jej predstavitelia však konkrétne nepovedali, ako by posudzovanie malo prebiehať a aké sankcie by previnilcom hrozili.

Pripustili, že by podobne ako dnes Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou posudzovali zdravotnú dokumentáciu a vypočúvali by lekára, ktorý bol obvinený z pochybenia. Hrozila by mu napríklad strata licencie.

Spor s úradom pre dohľad

O úrade, ktorý v súčasnosti posudzuje aj lekárov, Kollár povedal, že zavádza pacientov a enormne predražuje systém. Stáva sa podľa neho, že úrad pre dohľad vyhlási, že lekár pochybil a výrok súdu je úplne opačný.

„Úrad dôrazne odmieta tvrdenia SLK o zavádzaní pacientov,“ reagovala jeho hovorkyňa Soňa Valášiková. Zároveň nesúhlasí, aby komora posudzovala konanie lekárov. Pre objektivitu a kvalitu posudzovania podľa nej treba, aby to robil „nezávislý orgán verejnej moci“.

Právomoci úradu nechce obmedzovať ani ministerstvo zdravotníctva.

„Úrad vznikol práve pre potreby pacientov, aby bol nezávisly článok, ktorý sa bude nestranne zaoberať prípadmi pochybení lekárov,“ povedala jeho hovorkyňa Zuzana Čižmáriková.

„Neobávam sa, že by sme potrebovali kryť tých, ktorí si to nezaslúžia a ktorí nejakým spôsobom ovplyvňujú dôstojnosť lekárskeho stavu,“ odmieta obavy o nezávislosť posudzovania Kollár.

Analytik Ineko Dušan Zachar však tvrdí, že komora by pre sťažujúcich bola menšou zárukou nestrannosti.

„Bolo by to podobné, ako keby si živnostenský zväz namiesto daňového úradu vyhradzoval právo kontrolovať správnosť daňových priznaní živnostníkov.“