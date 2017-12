Jahnátek o postoch pre rodinu: Prichystali to na mňa pre kontroly potravín

Minister tvrdí, že za kauzou rodinkárstva je diskreditačná akcia pre potravinové kontroly.

30. sep 2013 o 20:26 Miroslav Kern

Kampaň kvôli neteri, synovcovi a Komjatičanom šípi aj Robert Fico.

BRATISLAVA. Ako pomstu ziskuchtivého zväzu si minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek (Smer) vysvetľuje otázky a články, v ktorých SME informovalo, ako si po jeho príchode na ministerstvo uňho našli prácu jeho príbuzní a rodáci z Komjatíc.

Minister v pondelok informoval o kontrolách v potravinových reťazcoch a s nimi dal do súvisu aj správy SME.

video //www.sme.sk/vp/28179/

Vidí diskreditáciu

Jahnátkovci Lukáš Peško, synovec – kontrola projektov z eurofondov,

– kontrola projektov z eurofondov, Petra Bohunová, neter – prevádzka a registratúra,

– prevádzka a registratúra, Marek Gocník, Komjatičan – eurofondy a pozemkový fond,

– eurofondy a pozemkový fond, Ľudovít Koppan, Komjatičan – šéf sekcie kontroly

– šéf sekcie kontroly Peter Hajnala, Exkomjatičan – šéf tlačového odboru,

– šéf tlačového odboru, Ľudovít a Michal Gráfovci, krstňatá – dokumentácia k eurofondom.

„Zhruba tri týždne dozadu sme dostali informáciu, že sa organizujú prostriedky na moju diskreditáciu. Súviselo to s mojou neústupčivosťou voči zmierneným pokutám, kde to organizuje nejaký zväz a my sme to dostali od iného zväzu, ktorý bol pozvaný do toho zoskupenia a ten to odmietol,“ vysvetľoval Jahnátek.

Na otázku, aký to bol zväz, odpovedal, že „mená osôb a tých zväzov vedia všetci tí, ktorí to majú vedieť“. Dodal, že podrobnosti má v „zložke“, ktorú má pri sebe.

Jahnátek si stojí za obsadením príbuzných a rodákov, ktorí na ministerstve zastávajú významné posty. SME ich doteraz identifikovalo osem.

„Nikdy som neskúmal ani na hospodárstve (minister v rokoch 2006 - 2010 pozn. red), ale ani na pôdohospodárstve, kto za koho prišiel, kto je koho známy a aké má politické pozadie.“

Zopakoval, že všetkých zamestnal v súlade so zákonom, keďže nie sú osobami blízkymi, ako ich definuje Občiansky zákonník.

Tými sú príbuzní v priamom slede – manželia či priami potomkovia. A všetci podľa Jahnátka absolvovali výberové konanie.

Ministerstvo však ani po opakovaných otázkach SME neodpovedalo, koľkí ďalší uchádzači sa zúčastnili na konkurzoch okrem víťazov, či ako a kde boli konkurzy vyhlásené.

Minister v pondelok priznal, že na dokumentoch o vymenovaní komisií je jeho podpis.

video //www.sme.sk/vp/28147/

Fico vetrí reťazce

Jahnátek má podľa šéfa výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Miroslava Beblavého (SDKÚ) vysvetľovať, či sa pre príbuzných a rodákov v úrade nedostal do konfliktu záujmov.

„Nemám čo vysvetľovať. Nech si to vysvetlí pán Beblavý navzájom,“ vraví Jahnátek.

K Jahnátkovmu konšpiračnému vysvetleniu sa pridal aj premiér Robert Fico. Ten na otázky SME o Jahnátkových podriadených stále neodpovedal.

„Za útokmi proti ministrovi Jahnátkovi vidím veľmi veľa. Predovšetkým to, že minister veľmi jasne skočil po krku obchodným reťazcom, ktoré sa správajú nekorektne,“ vravel premiér.

Jahnátek sa vyjadril aj o novostavbe luxusnej vily jeho 31-­ročného syna Andreja. Tvrdí, že časť peňazí na ňu daroval, no odmietol povedať koľko.

Minister prisľúbil SME v utorok poskytnúť širší rozhovor.