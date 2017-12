Stranícke nominácie? Boli, sú a budú, hovoria politici

Časť politikov pripúšťa, že politické nominácie v župách zverejnia.

30. sep 2013 o 21:13 Michal Piško

BRATISLAVA. O verejnom priznávaní politických nominácií v samosprávnych krajoch hovoria predstavitelia strán zatiaľ len váhavo alebo mlčia úplne.

„Je prirodzené, keď si politik, ktorý získal dôveru, vyberie do vybraných vedúcich pozícií ľudí, ktorým dôveruje a považuje ich za kompetentných,“ hovorí predseda SDKÚ a bratislavský župan Pavol Frešo.

Tvrdí, že bratislavská župa zverejňuje nominácie už teraz.

Župa má dnes pritom na stránkach iba mená poslancov v štyroch obchodných spoločnostiach. O politicky nominovaných riaditeľoch na úrade či v župných organizáciách mlčí.

Smer otázky ignoruje

Takmer rovnaké slová o logike výberu najbližších spolupracovníkov používa pri téme politických nominácií aj KDH.

„Často toto obsadzovanie ide príliš hlboko v pracovnom systéme a s tým nesúhlasíme,“ napísal hovorca KDH Martin Krajčovič.

Smer otázky o zverejňovaní politických nominantov ignoroval. Práve z tejto strany pochádza drvivá väčšina vedúcich pracovníkov na župných úradoch a v ich organizáciách, na ktorých denník SME upozornil v pondelok.

„Rodinkárstvo a obsadzovanie funkcií vo verejnej správe podľa iných kritérií, akými sú oficiálne kritériá vo výberových konaniach, majú na Slovensku dlhú tradíciu a stali sa súčasťou politickej kultúry,“ kritizuje šéf SaS Richard Sulík. Sľubuje, že ak SaS v župných voľbách uspeje, svojich nominantov zverejní.

Na priehľadné zverejňovanie politických nominácií vyzýva aj vedenie KDH. „Priama zodpovednosť je však na krajských organizáciách,“ tvrdí.

Boli, sú a budú

„Tváriť sa, že politické nominácie neexistujú, to je choré, to je schizofrénia,“ priznáva nitriansky krajský šéf KDH Marián Radošovský.

V Nitre má KDH so Smerom, SDKÚ a HZDS väčšinu v zastupiteľstve. Aj on však zverejňovanie pripúšťa váhavo. „Nemáme s tým problém, ale musí to platiť pre všetkých.“

„Politické nominácie boli, sú a budú,“ hovorí aj krajský šéf SDKÚ Ondrej Matej. Nevidí na nich nič zlé, ak je prvoradá odbornosť. „Keby sa nám podarilo vymeniť župana, pána Chudíka, nemali by sme so zverejnením problém.“

Krajská šéfka Smeru v Banskej Bystrici Jana Laššáková si tiež myslí, že župan má právo obklopiť sa svojimi ľuďmi.

„Nerazím politiku, že krajská organizácia dá predsedovi list, že týchto ľudí musíš zobrať,“ vraví.